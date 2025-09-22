Efter år av spekulationer om en revolutionerande och billig elbil, verkar det nu som att Teslas strategi har tagit en oväntad vändning.
Uppgifter: Tesla slopar standardfunktioner i nya Model Y
Nya läckor tyder på att företagets svar på efterfrågan om en mer prisvärd bil inte är en helt ny modell, utan en nedskalad version av deras storsäljare Model Y.
Det är genom avancerad datautvinning, utförd av hackare, som informationen om den nya varianten, med det interna kodnamnet E41, har kommit fram, skriver Arena EV.
Istället för att bygga en ny bil från grunden har Tesla valt att ta bort en mängd funktioner från Model Y för att pressa ner priset, skriver DriveTeslaCanada.
Enligt den avkodade mjukvaran kommer den billigare modellen att sakna flera av de finesser som annars anses vara standard i Teslas bilar, och till och med inom branschen.
Snikversionen som sparar in på allt
Detaljerna som framkommit är omfattande. Exteriört försvinner det ikoniska panoramataket i glas, som ersätts av ett enklare tak i glasfiber. Även de automatiskt infällbara sidobackspeglarna och de små lamporna som lyser upp marken när man öppnar dörrarna är borta.
Den nya versionen får en förändrad front och enklare 18-tumsfälgar. Till och med fjädringssystemet ska ha nedgraderats, vilket skapar en bil som skiljer sig både mekaniskt och visuellt från den Model Y som säljs i dag.
Inne i kupén fortsätter besparingarna. Läckan pekar på att innerbelysningen kommer att begränsas till enbart fotutrymmena, och för passagerarna i baksätet försvinner den bakre skärmen.
Enligt uppgifterna kommer de inte ens ha kontroll över sina egna luftventiler, då systemet ‘air wave’ ska vara borttaget.
Inte ens föraren undgår kostnadsbesparingarna, då säteskontrollerna förenklats till en enda rörelseaxel. Även de avancerade ljudsystemen har ersatts av en enklare “essential”-version.
Kris hos Tesla: Billigare Model Y försenas
Tesla står inför utmaningar efter att förra året ha rapporterat sin första årliga nedgång i leveranser någonsin. Nu tyder mycket på ännu ett svagt år för
Saknar grundläggande säkerhetsfunktioner
Den mest förvånande informationen handlar om säkerhet och teknik. Enligt källorna saknar bilens backkamera en värmefunktion, vilket kan göra den obrukbar i kalla klimat.
Vidare föreslår den avkodade koden att den nya Model Y inte kommer att utrustas med ett däcktrycksövervakningssystem, en funktion som har blivit standard i branschen och är obligatorisk i många regioner.
Teslas ursprungliga vision var att skapa en helt ny, prisvärd modell för omkring 240 000 svenska kronor, men det projektet lades ner.
Den nuvarande Model Y börjar på cirka 435 000 svenska kronor i USA. Den nya, avskalade versionen, med det interna kodnamnet E41, ryktas nu ha ett riktpris på cirka 320 000 svenska kronor.
Denna strategi ses som en chansning från Tesla. Å ena sidan kan den attrahera en helt ny kundgrupp till märket, men å andra sidan riskerar den att urvattna Teslas premiumimage och alienera befintliga kunder.
Det finns också en risk att kunder som annars skulle ha köpt den dyrare modellen istället väljer den billigare varianten.
En kontroversiell satsning för framtiden
Det har tidigare spekulerats om en nedskalad Model Y efter att en prototyp observerats, men dessa nya uppgifter från den avkodade mjukvaran ger den första konkreta bilden av vad bilen kommer att innebära.
Denna modell kan vara Teslas sätt att möta den allt tuffare konkurrensen på elbilsmarknaden, där fler tillverkare lanserar mer prisvärda alternativ.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
