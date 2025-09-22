Uppgifter: Tesla slopar standardfunktioner i nya Model Y

Nya läckor tyder på att företagets svar på efterfrågan om en mer prisvärd bil inte är en helt ny modell, utan en nedskalad version av deras storsäljare Model Y.

Det är genom avancerad datautvinning, utförd av hackare, som informationen om den nya varianten, med det interna kodnamnet E41, har kommit fram, skriver Arena EV.

Istället för att bygga en ny bil från grunden har Tesla valt att ta bort en mängd funktioner från Model Y för att pressa ner priset, skriver DriveTeslaCanada.

Enligt den avkodade mjukvaran kommer den billigare modellen att sakna flera av de finesser som annars anses vara standard i Teslas bilar, och till och med inom branschen.

Snikversionen som sparar in på allt

Detaljerna som framkommit är omfattande. Exteriört försvinner det ikoniska panoramataket i glas, som ersätts av ett enklare tak i glasfiber. Även de automatiskt infällbara sidobackspeglarna och de små lamporna som lyser upp marken när man öppnar dörrarna är borta.

Den nya versionen får en förändrad front och enklare 18-tumsfälgar. Till och med fjädringssystemet ska ha nedgraderats, vilket skapar en bil som skiljer sig både mekaniskt och visuellt från den Model Y som säljs i dag.

Tesla Model 3 (Foto: Tesla)

Inne i kupén fortsätter besparingarna. Läckan pekar på att innerbelysningen kommer att begränsas till enbart fotutrymmena, och för passagerarna i baksätet försvinner den bakre skärmen.

Enligt uppgifterna kommer de inte ens ha kontroll över sina egna luftventiler, då systemet ‘air wave’ ska vara borttaget.

Inte ens föraren undgår kostnadsbesparingarna, då säteskontrollerna förenklats till en enda rörelseaxel. Även de avancerade ljudsystemen har ersatts av en enklare “essential”-version.