Tesla inför beroendeframkallande funktion för självkörning

Nyckeln till Elon Musks enorma miljardregn

Satsningen på den nya appen handlar om mer än bara användarvänlighet. För Musk är detta en del av en större plan att förvandla Tesla till ett renodlat företag inom artificiell intelligens.

För att han ska få ut sitt historiska ersättningspaket, som värderas till hisnande 10 500 miljarder svenska kronor, krävs det att företaget når 10 miljoner aktiva prenumeranter senast år 2035.

Genom att förenkla köpprocessen hoppas Tesla nu kunna konvertera fler tveksamma ägare till betalande kunder. För dem som har den senaste hårdvaran räcker det nu med en enda knapptryckning för att aktivera tjänsten, vilket tar bort de tidigare hindren i bilens menysystem.

Europa öppnar dörren för tekniken

Även om tekniken hittills främst har varit fokuserad på den amerikanska marknaden, rör det nu på sig i Europa. Den holländska myndigheten RDW har nyligen gett grönt ljus efter omfattande tester, vilket banar väg för att fler länder ska följa efter.

För att kunna använda den nya och smidigare appen krävs det att bilen är utrustad med det så kallade A14-chipet, även känt som hårdvara 4.0. Denna teknik har funnits i bilar som levererats sedan januari 2023.

De som har systemet kan nu se exakt hur många mil de kör själva jämfört med hur många procent av resan som bilen hanterar på egen hand.

ANNONS

