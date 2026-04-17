Tesla rullar nu ut en helt ny app som förvandlar körningen till ett spel där bilägare belönas med streaks när de använder mjukvaran Full Self-Driving flera dagar i rad.
Tesla inför beroendeframkallande funktion för självkörning
Genom att införa denna typ av spelelement hoppas Tesla öka användandet av sin omtalade teknik för självkörning, skriver Tesla på X.
Den nya appen gör det dessutom möjligt att starta en prenumeration med ett enda tryck på skärmen, vilket är ett strategiskt drag för att snabbt öka antalet användare världen över.
För vd Elon Musk är framgången med mjukvaran helt avgörande, då hans enorma ersättningspaket är direkt kopplat till att miljontals förare väljer att betala för tjänsten.
Med den senaste uppdateringen blir det nu både enklare och mer visuellt stimulerande att följa bilens prestationer på vägen.
Belönas med poäng när bilen kör själv
Den nya appen kommer att visa detaljerad statistik i form av stapeldiagram och grafisk data som tidigare varit dold för användarna. Den mest uppseendeväckande nyheten är införandet av streaks, där förare kan se hur många dagar i följd de har låtit tekniken ta hand om körningen.
Det skapar en form av digital utmaning som påminner om populära appar för språkinlärning eller träning.
Systemet Full Self-Driving är tillgängligt för en månatlig kostnad på cirka 1 050 svenska kronor. Mjukvaran hanterar allt från avancerade filbyten och styrning till komplicerad parkering, även om föraren fortfarande måste vara redo att ingripa.
Nyckeln till Elon Musks enorma miljardregn
Satsningen på den nya appen handlar om mer än bara användarvänlighet. För Musk är detta en del av en större plan att förvandla Tesla till ett renodlat företag inom artificiell intelligens.
För att han ska få ut sitt historiska ersättningspaket, som värderas till hisnande 10 500 miljarder svenska kronor, krävs det att företaget når 10 miljoner aktiva prenumeranter senast år 2035.
Genom att förenkla köpprocessen hoppas Tesla nu kunna konvertera fler tveksamma ägare till betalande kunder. För dem som har den senaste hårdvaran räcker det nu med en enda knapptryckning för att aktivera tjänsten, vilket tar bort de tidigare hindren i bilens menysystem.
Europa öppnar dörren för tekniken
Även om tekniken hittills främst har varit fokuserad på den amerikanska marknaden, rör det nu på sig i Europa. Den holländska myndigheten RDW har nyligen gett grönt ljus efter omfattande tester, vilket banar väg för att fler länder ska följa efter.
För att kunna använda den nya och smidigare appen krävs det att bilen är utrustad med det så kallade A14-chipet, även känt som hårdvara 4.0. Denna teknik har funnits i bilar som levererats sedan januari 2023.
De som har systemet kan nu se exakt hur många mil de kör själva jämfört med hur många procent av resan som bilen hanterar på egen hand.
