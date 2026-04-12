Teslas billiga bilmodell kan sänka företagets vinster

Investerare hoppas att en sådan modell ska kunna råda bot på den avtagande efterfrågan, men analytiker varnar för att det kan skada företagets lönsamhet ytterligare.

För att den nya bilen ska bli ekonomiskt försvarbar för företaget krävs det att Tesla kan behålla en vinstmarginal på omkring 15 procent samtidigt som volymerna ökar kraftigt. Problemet är att flaskhalsen just nu inte handlar om produktion utan om att kunderna inte köper bilarna i den takt man önskat.

Under det första kvartalet 2026 producerade Tesla över 50 000 fler fordon än vad man levererade, vilket är det största gapet på minst fyra år.

Konkurrensen i Kina tvingar fram beslut

Den nya modellen ses som ett tydligt tecken på att Tesla vill ta upp kampen i Kina på allvar. Där tappar märket mark till lokala tillverkare som erbjuder betydligt billigare alternativ. Om bilen når produktion är det mycket troligt att den tillverkas i Kina först.

Den största utmaningen är dock om det finns tillräckligt många köpare för att motivera investeringen. I USA har marknaden dessutom blivit svårare efter att skattelättnaden för elbilar på 75 000 kronor togs bort av president Donald Trump.

Under det senaste året har Teslas marginaler redan pressats efter att man introducerat billigare versioner av befintliga modeller. Trots prissänkningar på omkring 50 000 kronor för instegsmodellerna med bakhjulsdrift har det inte räckt för att locka tillräckligt många nya kunder.