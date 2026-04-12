Elon Musk har länge talat om en elbil för massorna men den nya satsningen på en billigare instegsmodell riskerar nu att slå hårt mot Teslas redan pressade vinstmarginaler i en tid då efterfrågan vacklar på världsmarknaden.
Teslas billiga bilmodell kan sänka företagets vinster
Det ryktas återigen om att Tesla arbetar på en ny bilmodell som ska ligga lägre i pris än både Model 3 och Model Y. Även om vd Elon Musk tidigare har kallat en billig Tesla för meningslös tyder mycket på att planerna nu rör sig framåt, skriver Jalopnik.
Investerare hoppas att en sådan modell ska kunna råda bot på den avtagande efterfrågan, men analytiker varnar för att det kan skada företagets lönsamhet ytterligare.
För att den nya bilen ska bli ekonomiskt försvarbar för företaget krävs det att Tesla kan behålla en vinstmarginal på omkring 15 procent samtidigt som volymerna ökar kraftigt. Problemet är att flaskhalsen just nu inte handlar om produktion utan om att kunderna inte köper bilarna i den takt man önskat.
Under det första kvartalet 2026 producerade Tesla över 50 000 fler fordon än vad man levererade, vilket är det största gapet på minst fyra år.
Konkurrensen i Kina tvingar fram beslut
Den nya modellen ses som ett tydligt tecken på att Tesla vill ta upp kampen i Kina på allvar. Där tappar märket mark till lokala tillverkare som erbjuder betydligt billigare alternativ. Om bilen når produktion är det mycket troligt att den tillverkas i Kina först.
Den största utmaningen är dock om det finns tillräckligt många köpare för att motivera investeringen. I USA har marknaden dessutom blivit svårare efter att skattelättnaden för elbilar på 75 000 kronor togs bort av president Donald Trump.
Under det senaste året har Teslas marginaler redan pressats efter att man introducerat billigare versioner av befintliga modeller. Trots prissänkningar på omkring 50 000 kronor för instegsmodellerna med bakhjulsdrift har det inte räckt för att locka tillräckligt många nya kunder.
Vad vi vet om den lilla elbilen
Informationen om den nya bilen är fortfarande knapphändig, men källor uppger att den inte kommer att baseras på någon befintlig modell. Bilen förväntas bli mycket kompakt, endast omkring 4,2 meter lång. Det skulle göra den i princip lika stor som en Chevrolet Bolt.
För att hålla nere kostnaderna väntas bilen få ett mindre batteri och endast en elmotor. Vikten beräknas landa på omkring 1 500 kilo. Idag kostar den billigaste Teslan, Model 3, cirka 386 000 kronor. Frågan är om Musk äntligen kan nå det där målet på omkring 250 000 kronor som han utlovade för flera år sedan.
Det återstår att se hur den nya småbilen passar in i företagets ambitioner för självkörande teknik. Tidigare har vd:n hävdat att en billig bil är onödig eftersom framtiden ligger i autonoma fordon, men marknadens realiteter verkar ha tvingat fram en kursändring.
