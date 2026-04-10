Musks hemliga plan för en billig suv avslöjad

Den nya modellen uppges vara omkring 4,3 meter lång, vilket gör den nästan en halv meter kortare än den populära Model Y.

Enligt uppgifter till Reuters siktar Tesla på att pressa vikten till 1,5 ton genom att använda ett mindre batteripaket och endast en elmotor. Detta är en markant skillnad mot Model Y som väger närmare 2 ton.

Elon Musk gör en total vändning

Beslutet att utveckla en billig folkbil markerar en tydlig kursändring för Elon Musk. Tidigare har vd:n hävdat att en billig, mänskligt driven elbil för omkring 260 000 kronor vore meningslös och att bolagets framtid istället ligger inom artificiell intelligens och självkörande robotaxis.

Denna svängning sker samtidigt som Dagens PS tidigare rapporterat att Tesla skrotar ikonerna Model S och Model X för att frigöra utrymme åt Musks satsningar på robotik.