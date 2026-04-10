Tesla utvecklar nu en helt ny och billig elbil i Kina som ska rädda bolaget från de stora lager av osålda bilar som växer.
Musks hemliga plan för en billig suv avslöjad
Tesla utvecklar nu i hemlighet en helt ny och betydligt billigare elbil i Kina som ska utmana de europeiska konkurrenterna. Det handlar om en kompakt elsuv som förväntas bli betydligt billigare än dagens instegsmodell Model 3, som i USA kostar omkring 385 000 kronor.
Den nya modellen uppges vara omkring 4,3 meter lång, vilket gör den nästan en halv meter kortare än den populära Model Y.
Enligt uppgifter till Reuters siktar Tesla på att pressa vikten till 1,5 ton genom att använda ett mindre batteripaket och endast en elmotor. Detta är en markant skillnad mot Model Y som väger närmare 2 ton.
Elon Musk gör en total vändning
Beslutet att utveckla en billig folkbil markerar en tydlig kursändring för Elon Musk. Tidigare har vd:n hävdat att en billig, mänskligt driven elbil för omkring 260 000 kronor vore meningslös och att bolagets framtid istället ligger inom artificiell intelligens och självkörande robotaxis.
Denna svängning sker samtidigt som Dagens PS tidigare rapporterat att Tesla skrotar ikonerna Model S och Model X för att frigöra utrymme åt Musks satsningar på robotik.
Tillverkning i Kina för att rädda ekonomin
Den nya suven förväntas till en början tillverkas vid Teslas fabrik i Shanghai. Det finns dock planer på att senare expandera produktionen till både USA och Europa för att undvika de höga tullavgifter som nu införs på kinesiska fordon.
Projektet befinner sig i ett tidigt skede, men Tesla har redan tagit kontakt med underleverantörer gällande delar och specifikationer.
Ekonomisk press tvingar fram satsningen
Ekonomiskt befinner sig elbilsjätten i en pressad sits. Det har tidigare rapporterats om hur Teslas rekordlager svämmar över när tusentals bilar lämnas osålda, och färska prognoser från Bloomberg pekar på att bolagets kassaflöde kan rasa dramatiskt. Från ett plus på över 64 miljarder kronor vid slutet av 2025 väntas kassaflödet svänga till ett minus på 60 miljarder kronor.
Att Tesla nu väljer att satsa på en mindre och billigare modell ses av analytiker som ett nödvändigt drag för att behålla marknadsandelar mot tillverkare som Hyundai och Volvo, vars mindre modeller rönt stora framgångar.
Det återstår dock att se om Musk lyckas genomföra projektet snabbare än tidigare produktlanseringar, då modeller som Cybertruck drabbades av omfattande förseningar och problem under utvecklingen.
