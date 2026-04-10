Har du fått stenskott? Inte så konstigt, mars månad är bland de vanligaste månaderna att få skador på vindrutan. En ny forskningsrapport tittar på vilka märken som drabbas värst, vilka vägar som är ”farligast” och hur ofta stenskottet kan repareras.
Tesla får flest stenskott: "Optimal kill zone"
En skadad vindruta kan innebära stora risker vid körning. För ett tag sedan rapporterade Dagens PS bland annat om skillnaden i hur snabbt ett hinder på vägen upptäcks när föraren sitter bakom en ny respektive äldre ruta.
Forskningsinstitutet RISE har nyligen gjort ett djupdyk i statistik för skador på svenska bilars vindrutor. Man har dels undersökt var och när det är vanligast att få stenskott, men också vilka bilar som är mest olycksdrabbade – och hur vanligt det är att rutan kan repareras, eller om den måste bytas helt.
I rapporten framgår det att Tesla är det bilmärke som drabbas mest av skador på vindrutan, sett till andelen bilar försäkrats av Länsförsäkringar – vilket är urvalet man har gjort studien på.
Tesla stod för 1,3 procent av alla glasärenden men bara 0,48 procent av alla bilar försäkrade hos Länsförsäkringar.
Rapportens författare kommer inte med någon förklaring till Teslas överrepresentation men fenomenent verkar vara känt bland vissa ägare. I forumet Tesla Club Sweden skriver en användare, i en tråd om just stenskott:
”Aldrig råkat ut för så mkt stenskott som när jag kör en Tesla oavsett om det är en S, 3 eller Y. Avståndet spelar ingen roll hela bilen är en stenskottsmagnet. Även mötande fordons stenskott fångas med bravur.”
En annan användare i samma tråd spekulerar kring om det är den adaptiva farthållaren som är boven i dramat:
”Skulle gissa på att det beror på att Teslas adaptiva farthållare placerar bilen för nära framförvarande bil och därmed rakt i ’optimal kill zone’ för stenskott.”
Tesla reparerar rutorna
Siffrorna visar att glasskadorna på Teslas modeller oftare innebar en reparation istället för att hela rutan behövde bytas.
Tesla ansågs dock vara den biltillverkare med strängast rekommendationer kring när hela vindrutan behöver bytas, den motsägelsen menade författaren kunde förklaras med att Tesla fortfarande är ett förhållandevis nytt märke där skador inte hunnit ackumuleras än.
Då och där drabbas flest av glasskador
I forskningsrapporten undersöktes även när och var flest glasskador uppstod.
I de flesta län var mars den månaden med största andelen stenskott, men för Norrbottens län, Jämtlands län och Västerbottens län var april den farligaste månaden.
Sett till vilka vägar som var mest olycksdrabbade låg europavägarna i topp. Enligt studien nämndes E4, E18, E6 och R40 oftast av alla vägar i förarnas skaderapporter.
Beroende på var man bor är det också skillnad på hur stor sannolikheten är att rutan kan repareras kontra bytas ut helt. I Västerbottens län innebar 76 procent av glasskadeärendena att hela rutan byttes, i Östergötlands län var motsvarande siffra 64 procent.