Tesla får flest stenskott: "Optimal kill zone"

Forskningsinstitutet RISE har nyligen gjort ett djupdyk i statistik för skador på svenska bilars vindrutor. Man har dels undersökt var och när det är vanligast att få stenskott, men också vilka bilar som är mest olycksdrabbade – och hur vanligt det är att rutan kan repareras, eller om den måste bytas helt.

I rapporten framgår det att Tesla är det bilmärke som drabbas mest av skador på vindrutan, sett till andelen bilar försäkrats av Länsförsäkringar – vilket är urvalet man har gjort studien på.

Tesla stod för 1,3 procent av alla glasärenden men bara 0,48 procent av alla bilar försäkrade hos Länsförsäkringar.

Statistik: Forskningsinstitutet RISE.

Rapportens författare kommer inte med någon förklaring till Teslas överrepresentation men fenomenent verkar vara känt bland vissa ägare. I forumet Tesla Club Sweden skriver en användare, i en tråd om just stenskott:

”Aldrig råkat ut för så mkt stenskott som när jag kör en Tesla oavsett om det är en S, 3 eller Y. Avståndet spelar ingen roll hela bilen är en stenskottsmagnet. Även mötande fordons stenskott fångas med bravur.”

En annan användare i samma tråd spekulerar kring om det är den adaptiva farthållaren som är boven i dramat:

”Skulle gissa på att det beror på att Teslas adaptiva farthållare placerar bilen för nära framförvarande bil och därmed rakt i ’optimal kill zone’ för stenskott.”

Tesla reparerar rutorna

Siffrorna visar att glasskadorna på Teslas modeller oftare innebar en reparation istället för att hela rutan behövde bytas.

Tesla ansågs dock vara den biltillverkare med strängast rekommendationer kring när hela vindrutan behöver bytas, den motsägelsen menade författaren kunde förklaras med att Tesla fortfarande är ett förhållandevis nytt märke där skador inte hunnit ackumuleras än.