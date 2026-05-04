Ny rapport varnar för höga kostnader som kan göra syntetisk bensin orealistiska för många bilister.
Syntetisk bensin sågas – kan kosta 50 kronor litern
Syntetisk bensin har länge lyfts fram som en möjlig räddning för förbränningsmotorn. Men nu möter tekniken kraftig kritik. En ny analys visar att priset riskerar att bli så högt att det i praktiken stänger dörren för bred användning.
Bakom rapporten står miljöorganisationen Transport and Environment.
Kostnaden för att producera e-bränsle kan bli betydligt högre än många tidigare räknat med.
Den kritiska bilden förstärks av bredare analyser som pekar på att e-bränslen fortfarande står inför betydande hinder.
Tekniken beskrivs visserligen som lovande med potential att minska utsläppen, men flera faktorer begränsar genomslaget.
Höga produktionskostnader pressar priset
Enligt analysen kan produktionskostnaden för syntetisk bensin redan kring 2030 överstiga motsvarande 40 kronor per liter.
När skatter och marginaler läggs ovanpå kan priset vid pumpen nå omkring 50 kronor.
Organisationen varnar för konsekvenserna. ”Vid sådana priser skulle e-bränslen bli oöverkomliga för de flesta bilister, särskilt när elbilar är ett mycket billigare alternativ”, skriver Transport and Environment i rapporten.
Det sätter press på de investeringar som gjorts inom industrin.
Flera biltillverkare och energibolag har satsat stort på tekniken med förhoppningen att kunna använda befintlig infrastruktur och därmed förenkla omställningen.
Splittrad syn bland experter
Trots kritiken är bilden inte entydig. Förespråkare menar att tekniken fortfarande har potential, särskilt om produktionen skalas upp kraftigt.
I takt med större volymer kan kostnaderna pressas ned, vilket tidigare skett inom andra energislag.
En dansk branschröst lyfter i tidigare uttalanden att syntetiska bränslen kan bli både hållbara och kommersiellt gångbara på sikt.
Förutsättningen är dock fortsatta investeringar och politiskt stöd.
Samtidigt pekar kritiker på att volymerna riskerar att förbli små jämfört med dagens fossila marknad. Det begränsar möjligheten att nå de skalfördelar som krävs för att sänka priset.
