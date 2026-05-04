Extrem prestanda och ny teknik sätter press på gränsen mellan vision och verklighet i bilindustrin. En ny spelare vill rita om kartan för elbilar.
Elbil med jetmotor överraskar – 0–100 på 0,9 sekunder
Kinesiska Dreame, främst känt för hushållsprodukter, kliver nu in i bilvärlden med en ambition som saknar motstycke.
Resultatet är en hyperbil som enligt bolaget ska accelerera från 0 till 100 kilometer i timmen på 0,9 sekunder.
Det placerar modellen långt före dagens snabbaste elbilar.
Utvecklingen passar in i en bredare trend där nya aktörer från Kina pressar gränserna för vad som anses möjligt i elbilssegmentet.
I en genomgång framgår att kinesiska märken snabbt tar marknadsandelar i Europa och driver innovationstakten i branschen.
Jetmotorer förändrar spelreglerna
Modellen, som fått namnet Nebula Next 01 Jet Edition, kombinerar traditionell eldrift med något betydligt mer ovanligt. Två jetmotorer.
Det är dessa som enligt uppgifterna ska ge bilen den extrema accelerationen.
I jämförelse klarar en av världens snabbaste elbilar i dag, Rimac Nevera, samma sprint på omkring 1,7 sekunder.
Skillnaden är avgörande i ett segment där varje tiondel räknas. “Det låter som utopi”, konstateras i beskrivningar av projektet.
Frågan är hur nära verkligheten tekniken faktiskt ligger.
Ambitioner om ny batteriteknik
Utöver prestandan lyfter Dreame fram avancerad batteriteknik som en central del av satsningen.
Bolaget hävdar att bilen använder ett så kallat faststoffbatteri, en teknik som länge beskrivits som nästa stora genombrott för elbilar.
Fördelarna är potentiellt stora. Kortare laddtider och längre räckvidd. Enligt uppgifter ska bilen kunna nå upp till 550 kilometer på en laddning.
Samtidigt är tekniken ännu inte etablerad i kommersiell produktion.
Mellan vision och verklighet
Det är här projektet möter sin största utmaning.
Flera etablerade tillverkare har tidigare pekat på att liknande batterier tidigast kan nå marknaden mot slutet av decenniet.
“Hur många gram salt kinesernas ord ska tas med är osäkert”, konstateras i analyser av satsningen.
Det väcker frågor om tidsplanen. Dreame uppger att bilen kan nå marknaden redan 2027.
En ny konkurrensbild
Oavsett realismen i tidsplanen signalerar projektet något större.
Konkurrensen i bilindustrin förändras snabbt när nya aktörer kliver in med aggressiva innovationer.
Det gäller inte minst från Kina. Om ens delar av tekniken blir verklighet kan det få konsekvenser långt utanför hyperbilssegmentet.
För etablerade tillverkare innebär det en tydlig signal. Tempot ökar. Och gränsen för vad som anses möjligt flyttas fram.
