Nya EU-regler för bilar – detta syns på vägarna från 7 juli

För bilister kommer förändringen att märkas direkt. Framför allt i hur bilar signalerar fara.

Utvecklingen speglar en bredare satsning på trafiksäkerhet där övervakning och teknik får en allt större roll.

I en annan genomgång framgår att utbyggnaden av fasta hastighetskameror nu når sitt tak, med omkring 4 000 kameror som ska bevaka det svenska vägnätet.

Blinkande bromsljus vid nödbroms

En av de mest synliga nyheterna är det så kallade Emergency Stop Signal.

Vid kraftiga inbromsningar börjar bromsljuset blinka snabbt, i stället för att lysa konstant.

Syftet är att ge bakomvarande förare en tydligare varning.

“Vid en kraftig opbremsning aktiveres et hurtigt blinkende bremselys”, framgår det i beskrivningen av systemet.

Skillnaden kan verka liten, men effekten är avgörande.

ANNONS

Ögat reagerar snabbare på blinkande ljus än på ett fast sken, vilket kan ge extra reaktionstid i höga hastigheter.