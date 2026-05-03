Du betalar för hästkrafter du aldrig använder – så lite behövs egentligen

Utvecklingen speglar också hur bilindustrin fortsatt driver upp fokus på extrema effektnivåer, trots att de sällan behövs i vardagen.

I en genomgång lyfts exempel där nya tekniker levererar hundratals hästkrafter och sätter press på hela branschen, även när användningen i praktiken är begränsad.

Vardagen kräver mindre än du tror

Vid normal körning handlar det sällan om acceleration i toppklass eller höga hastigheter.

I stadstrafik och på landsväg räcker det med betydligt lägre effekt för att följa trafikrytmen. Analyser visar att många bilar i dag har långt mer kraft än vad som faktiskt behövs.

“De flesta förare utnyttjar bara en bråkdel av bilens potential vid normal körning”, konstateras i genomgångar av körmönster.

För en genomsnittlig bilist räcker ofta omkring 100 till 150 hästkrafter för att hantera vardagens behov.