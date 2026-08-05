Syntest för körkort vart tredje år efter 70 – förslaget delar bilisterna

Intensiv debatt i landet

Nu vill den brittiska regeringen, med den nya premiärministern Andy Burnham, skärpa reglerna genom att införa obligatoriska syn- och kognitionstester vid varje förnyelse. Förslaget har utlöst en intensiv debatt i Storbritannien.

Enligt Brit Brief har över 10 000 körkort redan dragits in eller nekats förnyelse sedan förra året. Regeringen väntas nu gå vidare med en formell konsultation om de nya reglerna.

Kan slå hårt mot landsbygden

För många äldre handlar frågan om betydligt mer än trafiksäkerhet.

I tätorter finns ofta kollektivtrafik som alternativ. På landsbygden kan ett indraget körkort däremot innebära att det blir betydligt svårare att handla mat, ta sig till vårdbesök eller träffa familj och vänner.

Matt Crole-Rees, motorexpert på Confused.com, menar att många förare redan i dag underskattar hur viktig synen är bakom ratten.

”Regelbundna syntester är avgörande, helst vartannat år eller tidigare om man märker förändringar i synen”, säger han.

Inga åldersregler i Sverige

ANNONS

En undersökning från Confused.com att många brittiska bilister inte känner till de föreslagna regeländringarna. Bara drygt fyra av tio uppger att de känner till planerna på obligatoriska syntester för förare över 70 år.

I Sverige finns inga åldersbaserade krav på syntester eller hälsokontroller för vanliga B-körkort. I stället bygger systemet på att läkare anmäler patienter som inte längre bedöms uppfylla de medicinska kraven för att köra bil. Enbart hög ålder är alltså inte skäl att få körkortet omprövat.

Läs mer: Körkort efter 70 – en känslig fråga som engagerar många

Läs mer: Förslag: Digitalt körkort och sänkt åldersgräns