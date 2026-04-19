Galen norsk spekulation i svenskt bolag som redan kraschat en gång

2 400 procent upp, sedan halvering

I mars 2025 nådde aktien sin botten: 0,46 NOK. Sedan accelererade allt. Nya forskningsdata, ett avtal med ett stort läkemedelsbolag, och en våg av spekulativ handel.

Den 7 april 2026 nådde kursen 14,46 NOK. Börsvärdet passerade 1,8 miljarder norska kronor, för ett bolag med 14 anställda.

Sedan vände det. Värdet har mer än halverats från toppen. Aktien handlas nu kring 8 NOK, under den senaste emissionskursen på 10,80 NOK. De som deltog i emissionen i april förlorar redan pengar.

Nordnet har varnat mot ”ren spekulasjon og kurskollaps” och rapporterat att dagshandeln i aktien mer än hundradubblats på plattformen.

Forskningen i Flemingsberg

Det som driver spekulationerna är forskningen vid Circio AB, bolagets helägda svenska dotterbolag. Labbet ligger vid Karolinska Institutets campus i Flemingsberg, södra Stockholm.

Den hemliga adressen som DN dramatiserar handlar inte om industrispionage utan om att labbet rymmer djurförsök, något som kräver skydd av säkerhetsskäl.

Circio forskar på cirkulärt RNA, en molekyltyp som liknar det mRNA som blev känt genom coronavaccinerna.

ANNONS

Skillnaden är att vanligt mRNA har form som en linje med två ändar och bryts ner snabbt. Cirkulärt RNA saknar ändar och är mer hållbart, enligt bolaget.

Deras plattform circVec har i prekliniska försök på möss visat:

75 gånger längre RNA-halveringstid jämfört med konventionellt mRNA

Upp till 50 gånger starkare genuttryck i ögonvävnad

40 gånger starkare proteinuttryck i hjärtvävnad

Resultaten publiceras av bolaget självt. Det är försök på möss. Inte på apor. Inte på människor. Inte ens en klinisk kandidat har nominerats.

Spekulerande börs-VD lovade 100-dubbling

I maj 2024 sa VD Erik Wiklund till Finansavisen: ”Vi kunne vært verdt 100 ganger mer, minst.” Bolaget var då värt runt 13 miljoner kronor.

I mars 2026, när aktien stigit 140 gånger, följde Finansavisen upp: ”Anslå 100-dobling av eget selskap, ble 140-dobling.”

Till DN skrattar Wiklund bort det hela: ”Den overskriften var veldig spisset, men jeg fikk jo rett.” I samma intervju säger han att aktien ”i alla fall kan tiodobblas” från nuvarande nivå, alltså till ett marknadsvärde på 20 miljarder norska kronor.

För ett bolag som testar på möss.

ANNONS

Det är ovanligt att en VD i ett börsnoterat bolag offentligt spekulerar om hundradubbling av aktiekursen.

I de flesta marknader skulle det väcka frågor från tillsynsmyndigheter. På Oslo Børs tycks det passera som god underhållning.

Lotterivinst

Största ägaren är Magnar Tveiten från Sandnes. Han och hans familj äger cirka fem procent av Circio.

Vid toppen var Tveitens aktier värda 175 miljoner kronor. Vid DN:s publicering hade de sjunkit till 93 miljoner.

Till DN säger Tveiten att han köpt mer aktier under fallet och skyller nedgången på att ”shortarna manipulerar kursen”.

DN låter påståendet passera utan kommentar, trots att blankning är legal marknadsaktivitet och inte manipulation. Finansavisen rapporterar att kortpositionerna i Circio tvärtom ökar bland professionella aktörer.

Jämförelsen som haltar

Wiklund motiverar värderingen genom att jämföra Circio med två uppköp:

ANNONS

Bristol-Myers Squibb köpte Orbital Therapeutics för 1,5 miljarder dollar kontant (oktober 2025)

Eli Lilly köpte ORNA Therapeutics för upp mot 2,4 miljarder dollar inklusive milstolpsbetalningar (februari 2026)

”I løpet av neste år kan vi være bedre stilt enn de selskapene var da de ble kjøpt opp”, säger Wiklund till DN.

Men ORNA hade en klinisk kandidat (ORN-252) redo för studier på människor. Circio har inte nominerat en enda klinisk kandidat.

Att jämföra de två är som att jämföra en prototyp i ett garage med en färdig bil som rullar av produktionslinjen.

DN ställer ingen motfråga.

Köpta analyser

Analyst Group har publicerat en analys av Circio med basscenario 2,03 NOK och bull-case 7,45 NOK. Båda under nuvarande kurs.

Men Analyst Group producerar så kallade uppdragsanalyser. Det innebär att det är bolaget självt som betalar för att bli analyserat. Samma modell används av Mangold Insight och Carlsquare.

Det skapar ett jäv. Ett analysföretag som lever på uppdrag från bolag har begränsat intresse av att leverera svidande kritik. Negativa analyser genererar sällan förnyade avtal.

ANNONS

Det betyder inte att siffrorna nödvändigtvis är felaktiga. Men det betyder att en uppdragsanalys bör läsas som en broschyr, inte som oberoende rådgivning.

Fråga alltid: vem betalade?

Riskprofilen

Analyst Groups egna siffror talar sitt tydliga språk:

Historisk lönsamhet: 1 av 10

Risk: 8 av 10

Stadium: Prekliniskt, inga kliniska studier

Enligt FDA-statistik och BIO:s sammanställningar lyckas färre än 5 procent av alla prekliniska projekt ta sig hela vägen till ett godkänt läkemedel.

Mer än 19 av 20 lovande kandidater faller bort, oavsett hur bra de ser ut på möss.

Antalet utestående aktier har mer än fördubblats på ett år, från 109 miljoner till 238 miljoner. Varje emission späder ut befintliga ägares andel.

Flera varningsflaggor

ANNONS

1. Bolaget har gjort det förut. Från 650 NOK till under en krona som Targovax. Nytt namn, ny teknologi. Samma aktie, samma löften om revolution.

2. Noll intäkter, miljardvärdering. 14 anställda. Inga produkter. Inga kliniska studier. Preklinisk forskning misslyckas i mer än 95 procent av fallen.

3. Massiv utspädning. Antalet aktier har fördubblats. Aktien handlas redan under senaste emissionskursen.

4. VD spekulerar offentligt om 100-dubbling. En VD som går ut i media och lovar hundrafalt avkastning i ett bolag utan intäkter bör inte ses som en signal om styrka. Det bör ses som en allvarlig varningsflagga.

5. Analyserna är betalda av bolaget. Ingen oberoende analys existerar. Uppdragsanalyserna sätter riktkurser långt under nuvarande kurs, trots att de betalas av Circio.

6. Jämförelsen med Orbital och ORNA är vilseledande. De bolagen var kliniskt åratal före Circio. Att dra den parallellen utan att nämna skillnaderna gränsar till desinformation.

Så ska du tänka innan du satsar

Den som lockas av biotech-raketer bör ställa sig fyra frågor innan köp:

Har bolaget intäkter? Om nej, satsa bara pengar du har råd att förlora helt.

En öreaktie som redan kraschat en gång är inte en "andra chans". Det är ett mönster.

ANNONS

Circio kanske har lyckats?

Circio kan visa sig ha rätt i sitt forskningsspår. CircVec skulle kunna bli ett genombrott inom genterapi.

Men den som köper aktien till dagens kurs betalar redan för det genombrottet, flera år innan det bevisats, i ett bolag som redan misslyckats med sin förra revolution och vars vd gör anspråk på ytterligare en tiofaldig ökning.

Historien visar vad som brukar hända med spekulationer som bygger på löften istället för leverans.

Fråga Targovax-aktieägarna.