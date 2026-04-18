Bilar blir allt äldre – hot mot bilindustrin växer

Press på tillverkarna

För tillverkare som Volvo och ägare som Geely innebär utvecklingen en utmaning.

Affärsmodellen bygger i hög grad på att sälja nya bilar, inte att befintliga fordon används längre.

När omsättningen i bilparken minskar påverkas hela värdekedjan.

Samtidigt ökar konkurrensen.

Kinesiska tillverkare pressar priserna, och europeiska aktörer tvingas balansera mellan lönsamhet och marknadsandelar.

Det skapar en mer komplex marknad än tidigare.

Elbilar bromsas indirekt

Den åldrande bilparken får också konsekvenser för omställningen till elbilar.

När konsumenter väntar längre med att byta bil tar det också längre tid innan nya tekniker slår igenom brett.

Det innebär att elektrifieringen riskerar att gå långsammare än planerat.

Samtidigt finns en paradox.

Nyare bilar, inklusive elbilar, blir allt mer hållbara och kan i vissa fall användas i upp till två decennier.

Det stärker argumentet för att behålla bilen längre.

En ny verklighet för branschen

Bilindustrin står därmed inför en förändring som sträcker sig bortom enskilda konjunkturer. Det handlar om ett skifte i beteende.

Konsumenter prioriterar värde och livslängd framför frekventa uppgraderingar.

För tillverkare innebär det att intäktsmodeller kan behöva anpassas, med ökat fokus på tjänster, mjukvara och eftermarknad.

Utvecklingen hedrar kvaliteten i dagens bilar.

Men den sätter samtidigt press på en industri som länge varit beroende av att kunderna byter oftare än de nu gör.

