Europas bilpark åldras i snabb takt. Konsumenter behåller sina bilar längre, vilket bromsar nybilsförsäljningen och förändrar spelplanen för tillverkare som Volvo och Geely.
Bilar blir allt äldre – hot mot bilindustrin växer
Det som länge setts som ett kvalitetstecken håller nu på att bli ett strukturellt problem för bilindustrin.
Bilar håller längre än tidigare, och allt fler hushåll väljer att behålla sina fordon i stället för att köpa nytt.
Utvecklingen är tydlig i hela Europa.
Medelåldern på bilar stiger, samtidigt som nybilsförsäljningen pressas av högre räntor, osäker ekonomi och snabbt stigande priser.
Samtidigt visar färska siffror att allt fler konsumenter aktivt väljer bort nybilsköp till förmån för begagnat.
Ekonomisk osäkerhet gör att hushållen håller hårdare i plånboken, vilket driver en tydlig förskjutning i efterfrågan.
Färre byter bil
En central förklaring är ekonomin.
För många hushåll har kostnaden för att köpa ny bil ökat kraftigt de senaste åren.
Samtidigt har teknikutvecklingen gjort att moderna bilar kan användas längre utan större problem.
Resultatet blir att bilbyten skjuts upp.
Begagnatmarknaden stärks, medan nybilsmarknaden tappar fart.
I flera europeiska länder ökar andelen begagnade affärer tydligt, vilket skapar ett tryck nedåt på efterfrågan på nya modeller.
Press på tillverkarna
För tillverkare som Volvo och ägare som Geely innebär utvecklingen en utmaning.
Affärsmodellen bygger i hög grad på att sälja nya bilar, inte att befintliga fordon används längre.
När omsättningen i bilparken minskar påverkas hela värdekedjan.
Samtidigt ökar konkurrensen.
Kinesiska tillverkare pressar priserna, och europeiska aktörer tvingas balansera mellan lönsamhet och marknadsandelar.
Det skapar en mer komplex marknad än tidigare.
Elbilar bromsas indirekt
Den åldrande bilparken får också konsekvenser för omställningen till elbilar.
När konsumenter väntar längre med att byta bil tar det också längre tid innan nya tekniker slår igenom brett.
Det innebär att elektrifieringen riskerar att gå långsammare än planerat.
Samtidigt finns en paradox.
Nyare bilar, inklusive elbilar, blir allt mer hållbara och kan i vissa fall användas i upp till två decennier.
Det stärker argumentet för att behålla bilen längre.
En ny verklighet för branschen
Bilindustrin står därmed inför en förändring som sträcker sig bortom enskilda konjunkturer. Det handlar om ett skifte i beteende.
Konsumenter prioriterar värde och livslängd framför frekventa uppgraderingar.
För tillverkare innebär det att intäktsmodeller kan behöva anpassas, med ökat fokus på tjänster, mjukvara och eftermarknad.
Utvecklingen hedrar kvaliteten i dagens bilar.
Men den sätter samtidigt press på en industri som länge varit beroende av att kunderna byter oftare än de nu gör.
Peugeot återkallar problematisk motor – delar kan falla av – Dagens PS