Nu försvinner bilarna från lyxgatan i Stockholm 

Nu ska bilarna ryka även från Strandvägskajen på Östermalm. Åtminstone de stillastående.

Kajen görs om i sommar

Bakom förändringen står Stockholms stad, som vill använda ytan på ett annat sätt än i dag. Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) pekar på att gång- och cykeltrafiken i innerstaden ökar samtidigt som bilägandet har sjunkit.

”Sedan 00-talet har biltrafiken i innerstaden gradvis minskat och bilägandet i Stockholm är det lägsta på 25 år. Omvandlingen av Strandvägskajen är ytterligare ett steg i rätt riktning mot både bilfrihet och en härligare stad”, säger han i ett pressmeddelande.

Hos Dagens Industri lyfter han också fram att parkeringsavgifterna har justerats och att fler platser nu står tomma i området. Därför, menar han, är det svårt att försvara att en av Stockholms mest populära kajer fortsatt ska domineras av bilar.

Moderaterna slår tillbaka

Men beslutet möter motstånd. Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) säger att han gärna ser fler rekreationsytor, men inte på bekostnad av parkeringsplatser. Enligt honom har stadens siffror använts på fel sätt.

”Först höjer man avgifterna för att det ska bli fler lediga parkeringsplatser och när beläggningsgraden faktiskt minskar då använder man det som argument för att ta bort parkeringsplatserna”, säger han till DI.

Moderaterna går samtidigt till val på ett nytt parkeringslöfte: varje plats som tas bort ska ersättas med en ny.

”Vi vill använda parkeringsytorna smartare och därmed kunna möjliggöra fler parkeringsplatser, exempelvis genom att använda mer platseffektiv vinkelparkering”, säger Wedin.

