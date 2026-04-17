Så mycket dyrare kan din resa bli i år: "Boka nu"

I slutändan kan följden bli 20 procent dyrare flygbiljetter, konstaterade PS i mars.

Saken blir inte bättre av att Internationella energiorganet (IEA) varnar för att Europa kan stå utan flygbränsle inom sex veckor.

”De som ännu inte har bokat sommarens flygbiljett måste definitivt räkna med att de får betala mer för sin biljett om de inte bokar den nu”, säger analytikern Hans Jørgen Elnæs hos DN.

Men hur mycket dyrare kan det bli?

Blir dyrare senare i år

Bränsle är en av flygbolagens största kostnader och just nu slår utvecklingen hårt. Effekten är dock sällan omedelbar.

Många resebolag, som Ving och TUI, har redan säkrat sina bränslepriser genom så kallade terminskontrakt. Det gör att priserna kan hållas nere under våren och försommaren.

Men längre fram ser det annorlunda ut.

Om dagens prisnivåer håller i sig kan det bli dyrare att resa under sensommaren och hösten.