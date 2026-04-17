Resenärer kan få betala notan när bränslepriserna skjuter i höjden. Det finns dock billigare alternativ.
Så mycket dyrare kan din resa bli i år: "Boka nu"
Stigande energi- och bränslepriser efter konflikten i Iran slår mot både flygbolag och hushåll. Den kraftiga uppgången i priset på jetbränsle har lett till både dyrare biljetter och inställda avgångar.
I slutändan kan följden bli 20 procent dyrare flygbiljetter, konstaterade PS i mars.
Saken blir inte bättre av att Internationella energiorganet (IEA) varnar för att Europa kan stå utan flygbränsle inom sex veckor.
”De som ännu inte har bokat sommarens flygbiljett måste definitivt räkna med att de får betala mer för sin biljett om de inte bokar den nu”, säger analytikern Hans Jørgen Elnæs hos DN.
Men hur mycket dyrare kan det bli?
Blir dyrare senare i år
Bränsle är en av flygbolagens största kostnader och just nu slår utvecklingen hårt. Effekten är dock sällan omedelbar.
Många resebolag, som Ving och TUI, har redan säkrat sina bränslepriser genom så kallade terminskontrakt. Det gör att priserna kan hållas nere under våren och försommaren.
Men längre fram ser det annorlunda ut.
Om dagens prisnivåer håller i sig kan det bli dyrare att resa under sensommaren och hösten.
300 kronor dyrare till Medelhavet
Ving uppskattar att en resa till Medelhavet kan bli drygt 300 kronor dyrare tur och retur. För Kanarieöarna i vinter handlar det om upp till 500 kronor mer.
”30 procent av ett genomsnittligt flygbolags kostnader är bränslet och eftersom flygbränslepriset har fördubblats den senaste tiden så förstår man att notan kommer behöva skickas vidare till resenärerna”, säger SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén.
Även färjor blir dyrare
Även färjeresor blir dyrare när bränslet stiger.
”Vi betalar mer för bränslet så nu ser vi över om det eventuellt kan behöva bli så att priset ut mot kund också höjs”, sa Eleonora Hansi, kommunikationschef på Viking Line, till SR i mars.
Stena Line uppger att de behöver anpassa sina priser och försöker samtidigt minska kostnaderna genom att sänka hastigheten och justera avgångstiderna.
Tallink har i sin tur redan infört ett bränsle- och utsläppstillägg. För resenärer från Stockholm innebär det en extra kostnad på 4 euro per enkelresa och 3 euro per kryssning.
Tåg och buss står emot
För den som vill undvika dyrare resor finns det alternativ.
Bussbolag som Flixbus och Vy uppger att de varken har höjt eller planerar att höja sina priser på grund av bränsleläget.
Dessutom påverkas tågen, såklart, betydligt mindre av stigande bränslepriser jämfört med fossildrivna fordon.
