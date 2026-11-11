Svenskarna oroar sig för halka – så håller du lugnet bakom ratten

Om du hamnar i diket

Om olyckan ändå är framme och bilen hamnar i diket finns det några saker att tänka på. Först och främst ska varningsblinkersen slås på så att andra trafikanter varnas. Ta sedan på en reflexväst och ställ ut varningstriangeln så att bakomvarande fordon hinner upptäcka situationen.

Om det kan göras utan risk går det ibland att ta sig upp ur diket på egen hand. Försäkringsbolaget Folksam rekommenderar att man gräver undan snön framför däcken och försöker skapa bättre fäste. En filt under drivhjulen kan också hjälpa. Det kan även vara värt att försiktigt gunga bilen fram och tillbaka för att komma loss.

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Om bilen har fått skador är det bra att fotografera dem innan du gör en skadeanmälan. Går det inte att få upp bilen på vägen bör du i stället kontakta bärgning.

Tipsen för att hålla lugnet bakom ratten

Det är inte bara bilens egenskaper och förarens körteknik som spelar roll för trafiksäkerheten. Även nervositet och stress kan påverka hur vi agerar när vi kör.

Psykologen David Waskuri kommenterar resultatet i Goodyears undersökning och har flera råd till den som känner sig osäker inför vinterkörningen.

Ett av dem är att öva på vinterväglag i en lugn miljö med lite trafik. Genom att vänja sig vid hur bilen beter sig på halt underlag kan osäkerheten minska.

Waskuri betonar också vikten av att vara utvilad. Vid längre resor bör föraren därför planera in pauser och stanna för att vila om tröttheten kommer smygande.

Just tröttheten är också något som dramatiskt ökar risken för olyckor: SOS Vägassistans konstaterar att en sömnlös natt kan påverka din körning lika mycket som 0,8 promille alkohol i blodet och VTI menar att trötthet kan vara en bidragande orsak i omkring 10 till 40 procent av alla olyckor.

Fokusera på det du kan påverka

Ett sista råd från psykologen är att fokusera på det man faktiskt kan påverka. Vädret och andra trafikanters beteende går inte att styra över. Men varje förare kan påverka sin egen hastighet, avståndet till andra fordon och hur mycket uppmärksamhet som ägnas åt körningen.

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