Vinterkörningen oroar många svenska bilister, här tipsar experter om hur du håller lugnet på hala vägar och hur du ska agera om olyckan ändå är framme.
Svenskarna oroar sig för halka – så håller du lugnet bakom ratten
Nästan varannan svensk bilist känner oro när vägarna blir isiga eller drabbas av blixthalka. Det visar en undersökning som däcktillverkaren Goodyear låtit YouGov genomföra.
Undersökningen visar att 46 procent oroar sig för isiga vägar och blixthalka. Fyra av tio uppger att de är rädda för att en annan bilist ska tappa kontrollen över sitt fordon, och 27 procent oroar sig för att själva vara den som får sladd.
För många förare, uppemot 80 procent, är vetskapen om att rätt vinterdäck sitter på bilen en viktig del av tryggheten vid vinterkörning. Men även med bra vinterdäck kan bilen tappa greppet om underlaget blir tillräckligt halt.
Då gäller det att veta hur man ska agera.
Så gör du om bilen tappar greppet
Om bilen börjar sladda gäller det framför allt att inte få panik. I en intervju med SVT visar riskutbildaren Johan Piwell hur förare kan agera när bilen tappar greppet på halt underlag.
Hans råd är att bromsa och styra i färdriktningen men samtidigt undvika häftiga manövrar som riskerar att förvärra situationen.
Om du hamnar i diket
Om olyckan ändå är framme och bilen hamnar i diket finns det några saker att tänka på. Först och främst ska varningsblinkersen slås på så att andra trafikanter varnas. Ta sedan på en reflexväst och ställ ut varningstriangeln så att bakomvarande fordon hinner upptäcka situationen.
Om det kan göras utan risk går det ibland att ta sig upp ur diket på egen hand. Försäkringsbolaget Folksam rekommenderar att man gräver undan snön framför däcken och försöker skapa bättre fäste. En filt under drivhjulen kan också hjälpa. Det kan även vara värt att försiktigt gunga bilen fram och tillbaka för att komma loss.
Om bilen har fått skador är det bra att fotografera dem innan du gör en skadeanmälan. Går det inte att få upp bilen på vägen bör du i stället kontakta bärgning.
Tipsen för att hålla lugnet bakom ratten
Det är inte bara bilens egenskaper och förarens körteknik som spelar roll för trafiksäkerheten. Även nervositet och stress kan påverka hur vi agerar när vi kör.
Psykologen David Waskuri kommenterar resultatet i Goodyears undersökning och har flera råd till den som känner sig osäker inför vinterkörningen.
Ett av dem är att öva på vinterväglag i en lugn miljö med lite trafik. Genom att vänja sig vid hur bilen beter sig på halt underlag kan osäkerheten minska.
Waskuri betonar också vikten av att vara utvilad. Vid längre resor bör föraren därför planera in pauser och stanna för att vila om tröttheten kommer smygande.
Just tröttheten är också något som dramatiskt ökar risken för olyckor: SOS Vägassistans konstaterar att en sömnlös natt kan påverka din körning lika mycket som 0,8 promille alkohol i blodet och VTI menar att trötthet kan vara en bidragande orsak i omkring 10 till 40 procent av alla olyckor.
Fokusera på det du kan påverka
Ett sista råd från psykologen är att fokusera på det man faktiskt kan påverka. Vädret och andra trafikanters beteende går inte att styra över. Men varje förare kan påverka sin egen hastighet, avståndet till andra fordon och hur mycket uppmärksamhet som ägnas åt körningen.