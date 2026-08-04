Inte en skärm i sikte i 24 miljonersbilen

Med mellan 800 och 850 hästkrafter, en V8-motor som pallar att varvas upp till 9000 rpm och en vikt på omkring 1400 kg ska Blackbird avverka 0–100 km/h på drygt 2,5 sekunder. Toppfarten anges till cirka 350 km/h, vilket visserligen är snigelfart jämfört med den bevingade namnen, som toppade cirka 3500 km/h.

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Enligt Top Gear är prestanda dock sekundärt till känsla i Henneseys Blackbird. Den mycket begränsade kundgruppen spår man vara motorentusiaster av rang; någon som vill kunna vara snabbast på banan, men samtidigt åka på långtur i samma bil. Lite motsägelsefullt men ändå tydligt beskrivs Blackbirden som en hybrid mellan en hyperbil och en tourer.

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”Blackbird är utvecklad för människor som fortfarande älskar att köra, som vill avverka långa sträckor och som vill att deras hyperbil ska kännas levande på varje väg – inte bara när den pressas till gränsen”, skriver Hennesey själva.

”Analog overload”

Manuell växellåda, bakhjulsdrift och en total avsaknad av skärmar i kupén vittnar om att man jagar efter det klassiska. Jalopnik beskriver det hela som en ”analog overload”. Eldrift i alla dess former är inte att tala om.

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Produktionsstart ligger fortfarande långt fram i tiden, någon gång efter 2029 säger tillverkaren själv. Prislappen är däremot spikad, 2,5 miljoner dollar – eller drygt 24 miljoner svenska riksdaler behöver de lyckliga 71 ägarna lätta sina konton med.

Siffran 71, som ju hämtats från Lockheeds flygplansbeteckning, är också att återfinna i bilens funktioner. Strax efter kupén har stabiliseringsfenor placerats som automatiskt fälls upp till 71 grader när bilen når 71 mph (cirka 114 km/h).

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