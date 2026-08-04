Världens starkaste sugmotor ska ned i en 1400 kg lätt hyperbil, ekvationen är lika med fart – men prestanda beskrivs ändå som sekundärt i Hennesey Blackbird.
Inte en skärm i sikte i 24 miljonersbilen
Den amerikanska tuningfirman (och lyxbilstillerkare på senare dagar) Hennesey har lyft det digitala täcktet av sitt senaste koncept. Den tokdyra hyperbilen har fått sitt namn efter Lockheeds ikoniska Kalla kriget-plan Blackbird 71 – och ska därmed byggas i endast 71 exemplar.
Med mellan 800 och 850 hästkrafter, en V8-motor som pallar att varvas upp till 9000 rpm och en vikt på omkring 1400 kg ska Blackbird avverka 0–100 km/h på drygt 2,5 sekunder. Toppfarten anges till cirka 350 km/h, vilket visserligen är snigelfart jämfört med den bevingade namnen, som toppade cirka 3500 km/h.
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Enligt Top Gear är prestanda dock sekundärt till känsla i Henneseys Blackbird. Den mycket begränsade kundgruppen spår man vara motorentusiaster av rang; någon som vill kunna vara snabbast på banan, men samtidigt åka på långtur i samma bil. Lite motsägelsefullt men ändå tydligt beskrivs Blackbirden som en hybrid mellan en hyperbil och en tourer.
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”Blackbird är utvecklad för människor som fortfarande älskar att köra, som vill avverka långa sträckor och som vill att deras hyperbil ska kännas levande på varje väg – inte bara när den pressas till gränsen”, skriver Hennesey själva.
”Analog overload”
Manuell växellåda, bakhjulsdrift och en total avsaknad av skärmar i kupén vittnar om att man jagar efter det klassiska. Jalopnik beskriver det hela som en ”analog overload”. Eldrift i alla dess former är inte att tala om.
Produktionsstart ligger fortfarande långt fram i tiden, någon gång efter 2029 säger tillverkaren själv. Prislappen är däremot spikad, 2,5 miljoner dollar – eller drygt 24 miljoner svenska riksdaler behöver de lyckliga 71 ägarna lätta sina konton med.
Siffran 71, som ju hämtats från Lockheeds flygplansbeteckning, är också att återfinna i bilens funktioner. Strax efter kupén har stabiliseringsfenor placerats som automatiskt fälls upp till 71 grader när bilen når 71 mph (cirka 114 km/h).
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