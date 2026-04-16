Musk fuskar upp siffrorna – säljer Cybertruck till sig själv

Inte Musks första sifferfiffel

Det här är knappast Musks första utflykt i gränslandet mellan kreativ bokföring och ren vilseledning.

Under 2018 twittrade han att Tesla skulle tas privat och att finansieringen var ”säkrad”. Påståendet fick aktien att rusa och ledde till åtal från United States Securities and Exchange Commission (SEC) för kursmanipulation. Han betalade 40 miljoner dollar, cirka 368 miljoner kronor, i förlikning i det åtalet.

En tysk undersökning om köpintentioner av Teslabilar stoppades 2025 efter att resultatet manipulerades. Antalet svarande gick från några tusen till 467 500, och andelen positiva till ett köp hoppade från marginella nivåer till 70 procent. Antalet sidvisningar stämde inte med röstantalet, vilket tydde på koordinerad manipulation. Musk gillade inlägget på X som utlöste röststormen.

Nu upprepar mönstret sig med Cybertruck, fast i form av internförsäljning.

Analytikern Sam Fiorani på AutoForecast Solutions uttalande sig och sa att Tesla håller på att tömma sin köparbas för Cybertruck.

PS analys

Det som ser ut som en försäljningssiffra är i verkligheten en bokföringstransaktion. Musk säljer bilar från fickan till fickan och kallar det efterfrågan.

För Tesla-aktieägare är det relevanta inte vad SpaceX betalat för 1 300 cybertrucks, utan vad det säger om den faktiska konsumentefterfrågan. Den är, om man rensar siffrorna, i fritt fall.

Läs även: BAE systems förlorar order från Estland värd 5,4 miljarder

Missa inte: Varningen: Ryska spioner i svenska försvars-startups