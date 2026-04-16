Var femte Cybertruck såldes till Musks egna bolag under fjärde kvartalet 2025. Utan de köpen hade försäljningen kollapsat med 51 procent. Det är inte första gången Musk manipulerar siffror för att rädda ansiktet.
Musk fuskar upp siffrorna – säljer Cybertruck till sig själv
Ny registreringsdata från S&P Global Mobility visar att SpaceX ensamt stod för 1 279 av 7 071 Cybertruck-registreringar i USA under Q4 2025, det vill säga över 18 procent.
Räknar man in xAI, Boring Company och Neuralink köpte Musks eget imperium var femte Cybertruck som registrerades. Priset per bil ligger runt 70 000 dollar, eller närmre 650 000 kronor, vilket gör att affärerna sannolikt överstiger 100 miljoner dollar.
En stor marknadsandel som inte finns
Köpen har fortsatt trilla in under 2026. I januari registrerades 158 nya bilar och ytterligare 67 stycken i februari.
Utan dessa interna transaktioner hade antalet registrerade Cybertrucks fallit med 51 procent kvartal-för-kvartal, enligt Bloomberg. Tesla rapporterar alltså en marknad som i praktiken inte finns.
Som Dagens PS tidigare rapporterat missade Cybertruck Musks eget försäljningsmål på 250 000 enheter per år med 84 procent redan 2024. Under 2025 såldes uppskattningsvis 20 000 exemplar totalt, inklusive SpaceX-köpen.
Inte Musks första sifferfiffel
Det här är knappast Musks första utflykt i gränslandet mellan kreativ bokföring och ren vilseledning.
Under 2018 twittrade han att Tesla skulle tas privat och att finansieringen var ”säkrad”. Påståendet fick aktien att rusa och ledde till åtal från United States Securities and Exchange Commission (SEC) för kursmanipulation. Han betalade 40 miljoner dollar, cirka 368 miljoner kronor, i förlikning i det åtalet.
En tysk undersökning om köpintentioner av Teslabilar stoppades 2025 efter att resultatet manipulerades. Antalet svarande gick från några tusen till 467 500, och andelen positiva till ett köp hoppade från marginella nivåer till 70 procent. Antalet sidvisningar stämde inte med röstantalet, vilket tydde på koordinerad manipulation. Musk gillade inlägget på X som utlöste röststormen.
Nu upprepar mönstret sig med Cybertruck, fast i form av internförsäljning.
Analytikern Sam Fiorani på AutoForecast Solutions uttalande sig och sa att Tesla håller på att tömma sin köparbas för Cybertruck.
PS analys
Det som ser ut som en försäljningssiffra är i verkligheten en bokföringstransaktion. Musk säljer bilar från fickan till fickan och kallar det efterfrågan.
För Tesla-aktieägare är det relevanta inte vad SpaceX betalat för 1 300 cybertrucks, utan vad det säger om den faktiska konsumentefterfrågan. Den är, om man rensar siffrorna, i fritt fall.
