Stor bensinkedja på väg mot konkurs – ett livsverk på spel

Den stora bensinkedjan driver över 400 stationer i Finland, men både bränsleleveranser och betalningsflöden har stoppats.

“Distributionen av bränsle och kontanttransaktioner i Teboil-butikerna har drabbats av allvarliga störningar, och man befarar att affärsverksamheten på stationerna måste avbrytas helt om situationen inte rättas till inom de närmaste dagarna”, säger Mikko Raitinpää, ordförande för Teboil-handlarförbundet. Det skriver Carup.se.

Leverantörer och banker drar sig ur

Den finska bränsledistributören Neste har redan stoppat alla leveranser till bensinkedjan Teboil.

Samtidigt har sanktionerna gjort att kortbetalningar och digitala transaktioner till företaget fryses av brittiska och amerikanska myndigheter.

På flera stationer uppmanas nu kunder att betala kontant, eftersom digitala överföringar spärras automatiskt.

De frysta betalningarna gör det svårt för handlarna att betala löner och fakturor, och många fruktar att verksamheten snart stannar upp helt.

Situationen kring Teboil har också väckt oro hos andra aktörer i branschen.

Om kedjan faller kan det leda till en kedjereaktion där mindre stationer i glesbygden får svårt att klara leveranser och betalningsflöden.