Stor bensinkedja på väg mot konkurs – ett livsverk på spel

Bensinkedja Teboil
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Den finska bensinkedjan Teboil står inför en akut kris. Nya sanktioner mot ryska bolag har fått landets drivmedelsmarknad att skaka, och för Teboil, som ägs av ryska Lukoil, kan följderna bli förödande.

Den stora bensinkedjan driver över 400 stationer i Finland, men både bränsleleveranser och betalningsflöden har stoppats.

“Distributionen av bränsle och kontanttransaktioner i Teboil-butikerna har drabbats av allvarliga störningar, och man befarar att affärsverksamheten på stationerna måste avbrytas helt om situationen inte rättas till inom de närmaste dagarna”, säger Mikko Raitinpää, ordförande för Teboil-handlarförbundet. Det skriver Carup.se.

Leverantörer och banker drar sig ur

Den finska bränsledistributören Neste har redan stoppat alla leveranser till bensinkedjan Teboil.

Samtidigt har sanktionerna gjort att kortbetalningar och digitala transaktioner till företaget fryses av brittiska och amerikanska myndigheter.

På flera stationer uppmanas nu kunder att betala kontant, eftersom digitala överföringar spärras automatiskt.

De frysta betalningarna gör det svårt för handlarna att betala löner och fakturor, och många fruktar att verksamheten snart stannar upp helt.

Situationen kring Teboil har också väckt oro hos andra aktörer i branschen.

Om kedjan faller kan det leda till en kedjereaktion där mindre stationer i glesbygden får svårt att klara leveranser och betalningsflöden.

Risk för masskonkurser

Finländska banker är skyldiga att följa sanktionerna, vilket innebär att alla betalningar till bensinkedjan Teboil kan stoppas och placeras på spärrkonton.

Enligt Mika Linna, ledande expert på Finlands Finansförbund, gäller detta även stationer som delägs av kedjan.

Om inget undantag införs inom kort riskerar Teboil att försättas i konkurs.

Konsekvenserna skulle bli omfattande.

Hundratals anställda kan förlora jobbet, och ett av Finlands mest etablerade varumärken hotar att försvinna från marknaden.

För både banker och leverantörer blir de kommande veckorna avgörande för om Teboil kan överleva krisen, eller om ett av Finlands mest kända varumärken går till historien.

