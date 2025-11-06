Den finska bensinkedjan Teboil står inför en akut kris. Nya sanktioner mot ryska bolag har fått landets drivmedelsmarknad att skaka, och för Teboil, som ägs av ryska Lukoil, kan följderna bli förödande.
Stor bensinkedja på väg mot konkurs – ett livsverk på spel
Mest läst i kategorin
Experten varnar konsumenterna: Köp inte bilen
Bilexpert avråder från att köpa nytt: Samma elbil är nu billigare att leasa än en tre år gammal begagnad modell. På begagnatmarknaden upptäcks nu ett anmärkningsvärt prisfenomen för en populär elbil, vilket gör att en ny bil kan bli ett mer ekonomiskt val än att köpa en tre år gammal modell. Den kraftiga värdeminskningen för …
VW:s nya elbil – en stor överraskning
Volkswagen, i ett spännande samarbete med kinesiska Xpeng, är på väg att lansera en helt ny, eldriven sedan som får folk att höja på ögonbrynen. Den nya modellen har en design som är både sportigare och mer unik än vad vi tidigare sett från den tyska biltillverkaren. Volkswagen och Xpeng i ett glädjande designsamarbete Det …
USA:s elbilsmarknad kraschar
Ford, Hyundai och Kia rapporterar stora försäljningstapp efter att Trump-administrationen avskaffade subventioner på upp till 71.000 kronor per bil. USA halkar efter i den globala elbilsracet. Den amerikanska elbilsmarknaden drabbades av kraftiga försäljningsras under oktober, efter att de federala skattelättnaderna för elbilar togs bort den 1 oktober. Flera stora biltillverkare rapporterade måndagen dramatiska nedgångar jämfört …
Slutet på en epok för Volkswagens lyxiga trotjänare
Efter drygt två decennier tackar Volkswagen Touareg för sig – med en sista version som sammanfattar allt bilen stått för. När Volkswagen nu lanserar Touareg Final Edition markerar det inte bara slutet för en modellgeneration – utan slutet på en tid då en tysk SUV vågade vara både diskret och självsäker på samma gång. Den …
Sanktionerad superyacht under klubban – jakten på ryska miljardärer fortsätter
Superyachten Amadea har sålts på auktion. Den tillhörde den ryske sanktionerade miljardären Suleiman Kerimov. Nu syns det tecken på att försäljningen har kopplingar till Donald Trump. Jakten på ryska miljardärer fortsätter därmed. Denna gång gäller det lyxyachten Amadea, som värderades till 3,2 miljarder kronor för ett par år sedan. USA har pekat ut den ryske …
Den stora bensinkedjan driver över 400 stationer i Finland, men både bränsleleveranser och betalningsflöden har stoppats.
“Distributionen av bränsle och kontanttransaktioner i Teboil-butikerna har drabbats av allvarliga störningar, och man befarar att affärsverksamheten på stationerna måste avbrytas helt om situationen inte rättas till inom de närmaste dagarna”, säger Mikko Raitinpää, ordförande för Teboil-handlarförbundet. Det skriver Carup.se.
Läs mer: Slutet på en epok för Volkswagens lyxiga trotjänare
Leverantörer och banker drar sig ur
Den finska bränsledistributören Neste har redan stoppat alla leveranser till bensinkedjan Teboil.
Samtidigt har sanktionerna gjort att kortbetalningar och digitala transaktioner till företaget fryses av brittiska och amerikanska myndigheter.
På flera stationer uppmanas nu kunder att betala kontant, eftersom digitala överföringar spärras automatiskt.
De frysta betalningarna gör det svårt för handlarna att betala löner och fakturor, och många fruktar att verksamheten snart stannar upp helt.
Situationen kring Teboil har också väckt oro hos andra aktörer i branschen.
Om kedjan faller kan det leda till en kedjereaktion där mindre stationer i glesbygden får svårt att klara leveranser och betalningsflöden.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Risk för masskonkurser
Finländska banker är skyldiga att följa sanktionerna, vilket innebär att alla betalningar till bensinkedjan Teboil kan stoppas och placeras på spärrkonton.
Enligt Mika Linna, ledande expert på Finlands Finansförbund, gäller detta även stationer som delägs av kedjan.
Om inget undantag införs inom kort riskerar Teboil att försättas i konkurs.
Konsekvenserna skulle bli omfattande.
Hundratals anställda kan förlora jobbet, och ett av Finlands mest etablerade varumärken hotar att försvinna från marknaden.
För både banker och leverantörer blir de kommande veckorna avgörande för om Teboil kan överleva krisen, eller om ett av Finlands mest kända varumärken går till historien.
Läs mer: Från garage till guldgruva – klassiker ökar 185 procent
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Stegra har säkrat pengar – vägrar acceptera krisstämpel
Pengar finns i kassan – och några tecken på en inbromsning existerar inte. Det är Stegras vd Henrik Henrikssons svar på den hårda kritiken. Efter veckor av spekulationer om ekonomiska problem och tillsyn på arbetsplatsen har det talats om att Stegra befinner sig i kras. Men ståltillverkarens vd Henrik Henriksson slår tillbaka mot uppgifterna. Enligt …
Stor bensinkedja på väg mot konkurs – ett livsverk på spel
Den finska bensinkedjan Teboil står inför en akut kris. Nya sanktioner mot ryska bolag har fått landets drivmedelsmarknad att skaka, och för Teboil, som ägs av ryska Lukoil, kan följderna bli förödande. Den stora bensinkedjan driver över 400 stationer i Finland, men både bränsleleveranser och betalningsflöden har stoppats. "Distributionen av bränsle och kontanttransaktioner i Teboil-butikerna …
Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"
Lotta Faxén gör comeback som småbolagsförvaltare på Aktie-Ansvar efter att ha lämnat Lannebo vid årsskiftet. Som gäst i PS Studio berättar hon nu hur hon ser på det sargade småbolagssegmentet, var hon letar investeringar till fonden och vilken småländsk aktiefavorit hon just nu föredrar. Se även: Sparkonto utan ränta? "Som falukorv utan kött" – Dagens …
Ayrton Sennas ikoniska McLaren säljs nu – för över 120 miljoner
Formel 1-legendarens bil från segern i Brasilien går nu under klubban. Det är ett stycke motorsportshistoria som nu byter ägare. McLaren MP4/6, bilen som Ayrton Senna körde till seger i Brasiliens Grand Prix 1991, ska säljas på auktion hos RM Sotheby’s i december. Det skriver TopGear. Utropspriset ligger mellan motsvarande 120 och 150 miljoner kronor. …
Diamanter utan dåligt samvete – Julia utmanar hela branschen
När Julia Hakanpää inte hittade en förlovningsring med diamanter som levde upp till hennes värderingar – varken estetiskt eller etiskt – bestämde hon sig för att skapa den själv. Sex år senare har hennes varumärke KARAAT blivit Nordens ledande aktör inom hållbar lyx med laboratorieodlade diamanter och återvunnet guld. Nu öppnar hon sitt första svenska …