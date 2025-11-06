Efter drygt två decennier tackar Volkswagen Touareg för sig – med en sista version som sammanfattar allt bilen stått för.
Slutet på en epok för Volkswagens lyxiga trotjänare
När Volkswagen nu lanserar Touareg Final Edition markerar det inte bara slutet för en modellgeneration – utan slutet på en tid då en tysk SUV vågade vara både diskret och självsäker på samma gång.
Den sista Touaregen ska byggas fram till 2026 och säljs i två versioner: dieselvarianten R-Line och laddhybriden R.
Prislappen börjar på 814 900 kronor för R-Line och 959 900 kronor för den mer kraftfulla hybriden.
Det är inga småsummor, men så är detta också Volkswagens flaggskepp – bilen som en gång förde märket in i premiumsegmentet.
En resa som började 2002
När Touareg lanserades för 23 år sedan var det ett modigt steg. Volkswagen, som mest var känd för folkbilar, bestämde sig för att visa att de också kunde bygga något lyxigt. Tillsammans med Phaeton blev Touareg en symbol för ett nytt självförtroende.
Första generationen dök upp 2002 och imponerade med teknik som luftfjädring och terrängegenskaper som nästan gränsade till det överdrivna.
Det var en bil som kunde vada genom nästan 60 centimeter vatten och ta sig uppför branter på 45 grader – utan att blinka.
Generation för generation
Andra generationen, som kom 2010, blev större och bekvämare, men också mer teknisk. Här debuterade Volkswagens första hybrid, långt innan elbilar var vardagsmat.
Den tredje generationen från 2018 skruvade upp nivån på digitalisering och komfort – med stora skärmar, smarta assistanssystem och en känsla av att allt gjorts med tyskt tålamod och millimeterprecision.
Under årens lopp har Touareg sålts i över 1,2 miljoner exemplar världen över. Nästan 9 000 av dem har hittat hem till Sverige.
En specialmodell med symbolik
Final Edition är inte någon revolution – snarare en hyllning. Diskreta detaljer som lasergraverad text på dörrarnas fönsterramar och präglad logga i växelspaken påminner om att detta är slutkapitlet.
Invändigt bjuder modellen på flerfärgad stämningsbelysning, belysta instegslister och en känsla av stilla elegans.
R-Line-versionen drivs av en V6-diesel med 286 hästkrafter och 600 newtonmeter i vridmoment, medan laddhybriden R kombinerar bensin och el för totalt 462 hästkrafter och 700 newtonmeter.
Två olika temperament, men samma grund: en trygg, tung och bekväm SUV byggd för långa resor.
Från ökensand till snöspår
Touareg har också haft sina stunder utanför asfalten. Den tävlade i Dakarrallyt, drog en Boeing 747 längs en landningsbana och förvandlades till svenska ”Snowareg” med larvfötter.
Det säger en del om bilens mångsidighet – och kanske också om Volkswagens vilja att visa vad som är möjligt.
Hejdå till en gentleman på hjul
När tillverkningen upphör nästa år tar en bit av Volkswagens historia slut. Touareg var aldrig den mest högljudda i SUV-klassen, men den vann respekt med sin kombination av teknik, komfort och diskret pondus.
Final Edition är därför mer än bara en sista version – det är ett tack till alla som valt den lugna styrkan framför det pråliga. Och i en tid när allt ska vara elektriskt och aggressivt, känns det nästan nostalgiskt att en bil som Touareg får avsluta sin resa med värdighet.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination.
