Slutet på en epok för Volkswagens lyxiga trotjänare

När Volkswagen nu lanserar Touareg Final Edition markerar det inte bara slutet för en modellgeneration – utan slutet på en tid då en tysk SUV vågade vara både diskret och självsäker på samma gång.

Den sista Touaregen ska byggas fram till 2026 och säljs i två versioner: dieselvarianten R-Line och laddhybriden R.

Prislappen börjar på 814 900 kronor för R-Line och 959 900 kronor för den mer kraftfulla hybriden.

Det är inga småsummor, men så är detta också Volkswagens flaggskepp – bilen som en gång förde märket in i premiumsegmentet.

En dyr hyllning till bilen som banade ny väg. (Foto: Volkswagen)

En resa som började 2002

När Touareg lanserades för 23 år sedan var det ett modigt steg. Volkswagen, som mest var känd för folkbilar, bestämde sig för att visa att de också kunde bygga något lyxigt. Tillsammans med Phaeton blev Touareg en symbol för ett nytt självförtroende.

Här är ett litet gäng Touareger som visar upp sig. (Foto: Volkswagen)

Första generationen dök upp 2002 och imponerade med teknik som luftfjädring och terrängegenskaper som nästan gränsade till det överdrivna.

Det var en bil som kunde vada genom nästan 60 centimeter vatten och ta sig uppför branter på 45 grader – utan att blinka.