Volkswagen återkallar två miljoner bilar
Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än två miljoner bilar, skriver Auto Motor und Sport.
Enligt tyska transportmyndigheten KBA handlar det om problem med styrningen, där fästbultar till styrningen kan rosta och gå av. Det skulle i värsta fall kunna leda till att bilarna inte längre går att styra.
Bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy tillverkade mellan 2013 och 2024 berörs, enligt Auto Motor und Sport. I Tyskland rör det sig om omkring 900 000 fordon, globalt drygt 2,1 miljoner.
Audi, som också ägs av Volkswagenkoncernen, har haft liknande problem med modellen Q3, där omkring 700 000 bilar berörs.