Volkswagen återkallar två miljoner bilar

Bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy tillverkade mellan 2013 och 2024 berörs, enligt Auto Motor und Sport. I Tyskland rör det sig om omkring 900 000 fordon, globalt drygt 2,1 miljoner.

Audi, som också ägs av Volkswagenkoncernen, har haft liknande problem med modellen Q3, där omkring 700 000 bilar berörs.