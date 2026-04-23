Spanien trötta på slarviga campare

Läs mer: Hondas mikrocamper är minst i världen

För husbilsresenärer blir det också krångligare att hitta en plätt att stå på, såvida man inte vill parkera på camping.

Fordon kan beslagtas

Husbilar och campervans får fortsatt parkera på vanliga parkeringsplatser, så länge de står korrekt och får plats i rutan. Men det är strängt förbjudet att ställa ut stolar och bord, fälla ut markisen eller laga mat utanför fordonet.

Bakgrunden är, enligt Murcia Today, parkeringskaos och nedskräpning som följt när offentliga parkeringsplatser annekterats till att bli campingar för snåla turister.

I hela Spanien är det förbjudet att parkera husbilar och campervans inom 100 meter från från stranden på landsbygden och inom 20 meter från stränder i tätorter, såvida man inte står på en godkänd campingplats.

Läs mer: Det krävs för att du ska få lappa grannens bil

Böter för otillåten camping kostar mellan cirka 2000 och 6000 kronor, men det kan kan bli betydligt dyrare i särskilt skyddade områden.

I extremfall riskerar förare även att få sitt fordon beslagtaget, skriver franska Pleine Vie.

Bättre skyltat för avloppsvatten

Något som dock är positivt för husbilsturisterna är införandet av en ny vägskylt, som markerar särskilda platser för tömning av avfall och vatten från husbilar runt om i landet.

Otillåten tömning av grå- och svartvatten i naturen har inneburit hälsorisker och irritation hos lokalbefolkningen. Med den nya skylten blir det enklare för förare att hitta godkända stationer där avfall kan hanteras på ett lagligt och miljösäkert sätt.

Läs mer: Spara tusenlappar på rätt semestervecka: ”Guldläge”