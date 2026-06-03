Nya Morgan Supersport 400 testad: "Försiktig med högerfoten"

Växelväljaren

Något som får mycket uppmärksamhet är växelväljaren. Med motor från BMW och åttaväxlad låda från ZF är det ovanligt, kanske helt unikt, att BMW:s växelväljare i plast fått bytas ut mot en Morgan-special.

ANNONS

Den borstade aluminiumknoppen är visserligen ett tillval men får stor kärlek från bland annat TopGear.

”Den passar mycket bättre in i Morgans estetik än BMW-varianten, som stack ut som en iPhone Pro Max i Downton Abbey.”

Inuti finns i övrigt främst analoga instrument och avläsare, en liten digital display som komplement. De två sätena beskrivs som bekväma av samtliga förare – och Autocars Matt Prior konstaterar i ett videoklipp att bilen nog skulle gå att köra längre roadtrips, också ett förhållandevis rymligt bagageutrymme skulle kunna stödja den tanken.

Något de allra flesta motorskribenter, och gemene man i diverse kommentarsfält, verkar vara överens om är sorgen över att bilen inte finns att få med manuell växellåda.

Inte en förstabil, eller en andrabil

Supersport 400 är prissatt från 135 558 pund, drygt 1,7 miljoner kronor, och en ambition från tillverkaren har varit att komma bort från att vara en tredje- eller fjärdebil i ägarens garage.

Prior menar att man inte riktigt når fram till allt som förväntas i en bil som ska köras dagligen. Form och känsla är det inget fel på, men sparsam ljudisolering gör att både vind- och motorljud tar sig in i kupén på ett sätt som inte uppskattas.

Han jämför också bilen med en Porsche 911, som är prissatt ganska likt, jämförelsen innebär förlust för Morgan. Men frågan är om det är en rimlig jämförelse alls. 911 är en serietillverkad precisionsbil medan Supersport 400 är fylld från ”bumper to bumper” med brittisk sportbilssjäl.

ANNONS