Inte trodde man att Morgan Supersport, på 1,170 kg och 335 hästkrafter, behövde mer kräm. Men så var visst fallet.
Nya Morgan Supersport 400 testad: "Försiktig med högerfoten"
Nya Morgan Supersport 400 fick 65 hästar fler än småsyskonet och har i dagarna fått provköras av några utvalda motorjournalister. Summa summarum: Många smiles per miles.
0-100 på 3,6 sekunder
Storbrittaniens blötväder och många små, slingriga vägar, är inte optimala för några långvariga plattan-i-mattan-sektioner. Men enligt tillverkaren har man lyckats skala av tre hundradelar från den vanliga Supersport-modellens 0-100-tid.
Hårdare inställd dämpning ger enligt både Autocar och CarBuzz bättre känsla i fronten – men det är inte helt ovanligt med lite baksläpp. Bilen är utrustad med en lamelldiff (LSD) men EVO:s testförare James Taylor konstaterar att han inte är helt bekväm med att gasa fullt.
”Med så mycket vridmoment tillgängligt redan vid så låga varv är jag ganska försiktig med högerfoten”, skriver han och fortsätter:
”Med det sagt är 400:an inte osäker. Kör man den med respekt blir den aldrig bångstyrig eller svår att hantera.”
Växelväljaren
Något som får mycket uppmärksamhet är växelväljaren. Med motor från BMW och åttaväxlad låda från ZF är det ovanligt, kanske helt unikt, att BMW:s växelväljare i plast fått bytas ut mot en Morgan-special.
Den borstade aluminiumknoppen är visserligen ett tillval men får stor kärlek från bland annat TopGear.
”Den passar mycket bättre in i Morgans estetik än BMW-varianten, som stack ut som en iPhone Pro Max i Downton Abbey.”
Inuti finns i övrigt främst analoga instrument och avläsare, en liten digital display som komplement. De två sätena beskrivs som bekväma av samtliga förare – och Autocars Matt Prior konstaterar i ett videoklipp att bilen nog skulle gå att köra längre roadtrips, också ett förhållandevis rymligt bagageutrymme skulle kunna stödja den tanken.
Något de allra flesta motorskribenter, och gemene man i diverse kommentarsfält, verkar vara överens om är sorgen över att bilen inte finns att få med manuell växellåda.
Inte en förstabil, eller en andrabil
Supersport 400 är prissatt från 135 558 pund, drygt 1,7 miljoner kronor, och en ambition från tillverkaren har varit att komma bort från att vara en tredje- eller fjärdebil i ägarens garage.
Prior menar att man inte riktigt når fram till allt som förväntas i en bil som ska köras dagligen. Form och känsla är det inget fel på, men sparsam ljudisolering gör att både vind- och motorljud tar sig in i kupén på ett sätt som inte uppskattas.
Han jämför också bilen med en Porsche 911, som är prissatt ganska likt, jämförelsen innebär förlust för Morgan. Men frågan är om det är en rimlig jämförelse alls. 911 är en serietillverkad precisionsbil medan Supersport 400 är fylld från ”bumper to bumper” med brittisk sportbilssjäl.