Sju års väntan över – unika superbilen från De Tomaso levererad

Första leveransen avklarad

Men så i slutet av april publicerades ett meddelande på De Tomasos sociala medier: ”Vår första P72 förbereds för leverans.”

Lite mer än en månad senare kunde den specialdesignade skönheten avtäckas, alltså sju år efter att bilen först premiärvisats i Storbritannien. Auralian night döptes den till, med sina midnattssvarta toner och roseguldsdetaljer.

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Kundens önskemål var att fånga känslan i det där magiska ögonblicket när kvällen går över till natt.

Utsidans tema går sömlöst vidare in i kupén där blått läder varvas och blandas med detaljer i blänkande rosé. Infotainmentsystem är det inte tal om. Enligt Top Gear som fick en smygtitt i vintras har Auralian night inte ens en radio.

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