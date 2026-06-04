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Motor

Sju års väntan över – unika superbilen från De Tomaso levererad

De Tomaso P72 – Auralian night – i skymningsljus.
De Tomasos första P72 –Auralian night – inspireras av nattens färger. Bild: De Tomaso.

En milstolpe är nådd för De Tomaso. Deras första P72 har avtäckts för allmänheten och levererats till kund.

Klassiska superbiltillverkaren De Tomaso hade precis nybildats när man 2019 visade upp P72 som koncept på Goodwood Festival. Bilen – inspirerad av 60-talets racingmodeller – överöstes av positiv kritik, och sedan har det varit förhållandevis tyst.

Första leveransen avklarad

Men så i slutet av april publicerades ett meddelande på De Tomasos sociala medier: ”Vår första P72 förbereds för leverans.” 

Lite mer än en månad senare kunde den specialdesignade skönheten avtäckas, alltså sju år efter att bilen först premiärvisats i Storbritannien. Auralian night döptes den till, med sina midnattssvarta toner och roseguldsdetaljer.

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Kundens önskemål var att fånga känslan i det där magiska ögonblicket när kvällen går över till natt.

Utsidans tema går sömlöst vidare in i kupén där blått läder varvas och blandas med detaljer i blänkande rosé. Infotainmentsystem är det inte tal om. Enligt Top Gear som fick en smygtitt i vintras har Auralian night inte ens en radio.

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700 hästkrafter, manuell låda

Under den spektakulära karossen döljer sig ett kolfiberchassi och en drivlina med pondus: En Roush Performance-förberedd 5,0-liters kompressormatad V8 från Ford, som producerar cirka 700 hk och mer än 800 Nm vridmoment.

0–100 km/h rivs av på mindre än 3 sekunder, toppfarten uppges vara omkring 360 km/h – den sexväxlade lådan: Manuell.

Första av 72 planerade

För De Tomaso markerar leveransen den första i produktionen av de 72 planerade. Top Gear skriver att frånpriset ligger omkring 1,6 miljoner euro (cirka 17 miljoner kronor) – men att alla 72 bilar är tingade sedan länge.

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Huruvida det kommer ta lika lång tid för övriga kunder att få nycklarna till sina specialdesignade P72:or – varje bil ska nämligen tas fram i nära dialog med respektive kund – återstår att se.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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