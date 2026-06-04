En milstolpe är nådd för De Tomaso. Deras första P72 har avtäckts för allmänheten och levererats till kund.
Sju års väntan över – unika superbilen från De Tomaso levererad
Klassiska superbiltillverkaren De Tomaso hade precis nybildats när man 2019 visade upp P72 som koncept på Goodwood Festival. Bilen – inspirerad av 60-talets racingmodeller – överöstes av positiv kritik, och sedan har det varit förhållandevis tyst.
Första leveransen avklarad
Men så i slutet av april publicerades ett meddelande på De Tomasos sociala medier: ”Vår första P72 förbereds för leverans.”
Lite mer än en månad senare kunde den specialdesignade skönheten avtäckas, alltså sju år efter att bilen först premiärvisats i Storbritannien. Auralian night döptes den till, med sina midnattssvarta toner och roseguldsdetaljer.
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Kundens önskemål var att fånga känslan i det där magiska ögonblicket när kvällen går över till natt.
Utsidans tema går sömlöst vidare in i kupén där blått läder varvas och blandas med detaljer i blänkande rosé. Infotainmentsystem är det inte tal om. Enligt Top Gear som fick en smygtitt i vintras har Auralian night inte ens en radio.
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700 hästkrafter, manuell låda
Under den spektakulära karossen döljer sig ett kolfiberchassi och en drivlina med pondus: En Roush Performance-förberedd 5,0-liters kompressormatad V8 från Ford, som producerar cirka 700 hk och mer än 800 Nm vridmoment.
0–100 km/h rivs av på mindre än 3 sekunder, toppfarten uppges vara omkring 360 km/h – den sexväxlade lådan: Manuell.
Första av 72 planerade
För De Tomaso markerar leveransen den första i produktionen av de 72 planerade. Top Gear skriver att frånpriset ligger omkring 1,6 miljoner euro (cirka 17 miljoner kronor) – men att alla 72 bilar är tingade sedan länge.
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Huruvida det kommer ta lika lång tid för övriga kunder att få nycklarna till sina specialdesignade P72:or – varje bil ska nämligen tas fram i nära dialog med respektive kund – återstår att se.