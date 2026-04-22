Spara tusenlappar på rätt semestervecka: "Guldläge"

Men även för dig som vill resa senare går det att planera sin semester så att man kommer billigare undan.

”Många tror att det är omöjligt att resa billigt under sommaren, men med rätt strategi går det absolut att hitta bra priser. Att till exempel boka vid rätt tidpunkt och vara flexibel kan göra stor skillnad”, sa Tiyoneh Jah, PR- & kommunikationsansvarig på resebyrån Ticket, i fjol.

Läs även: 7 länder där du kan resa för under 300 kronor om dagen.

Spara 10-30 procent

Det är ingen slump att priserna på resor sticker i väg mitt i sommaren. När efterfrågan är som högst och skolledigheten är i gång pressas priserna upp. Dyrast är det i juli.

Vill du komma billigare undan kan det vara klokt att resa innan skolavslutningen.

”Början av juni är ett guldläge för solresor. Priserna är fortfarande lägre jämfört med senare på sommaren”, konstaterar Ticket.

Du kan också sikta på slutet av augusti. Priserna sjunker ofta i samband med skolstarten. Ett ”perfekt läge att fynda”, alltså.

Kan du senarelägga din semester ytterligare är det dock september som är bäst. Det menar ICA Bankens Magnus Hjelmér.

”Rent prismässigt är det ofta september som ger bäst kombination av lägre priser och fortfarande bra väder på många resmål”, säger han hos Nyheter24.

Han tillägger: ”Det är inte ovanligt att du kan spara 10-30 procent genom att resa i lågsäsong, ibland mer om du prickar ”rätt” vecka”.

Missa inte: Många vill ha hus i Spanien – men svenskarna halkar efter.