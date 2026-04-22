Sommarsemestern närmar sig med stormsteg, en tid då många väljer att resa utomlands. Men vilka veckor är egentligen snällast mot plånboken?
Spara tusenlappar på rätt semestervecka: "Guldläge"
Billigast hade det förvisso blivit om du tagit semester redan nu. Data från Momondo visar att flyg från svenska flygplatser just nu kan vara upp till 46 procent billigare än under högsäsongen.
Men även för dig som vill resa senare går det att planera sin semester så att man kommer billigare undan.
”Många tror att det är omöjligt att resa billigt under sommaren, men med rätt strategi går det absolut att hitta bra priser. Att till exempel boka vid rätt tidpunkt och vara flexibel kan göra stor skillnad”, sa Tiyoneh Jah, PR- & kommunikationsansvarig på resebyrån Ticket, i fjol.
Spara 10-30 procent
Det är ingen slump att priserna på resor sticker i väg mitt i sommaren. När efterfrågan är som högst och skolledigheten är i gång pressas priserna upp. Dyrast är det i juli.
Vill du komma billigare undan kan det vara klokt att resa innan skolavslutningen.
”Början av juni är ett guldläge för solresor. Priserna är fortfarande lägre jämfört med senare på sommaren”, konstaterar Ticket.
Du kan också sikta på slutet av augusti. Priserna sjunker ofta i samband med skolstarten. Ett ”perfekt läge att fynda”, alltså.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Kan du senarelägga din semester ytterligare är det dock september som är bäst. Det menar ICA Bankens Magnus Hjelmér.
”Rent prismässigt är det ofta september som ger bäst kombination av lägre priser och fortfarande bra väder på många resmål”, säger han hos Nyheter24.
Han tillägger: ”Det är inte ovanligt att du kan spara 10-30 procent genom att resa i lågsäsong, ibland mer om du prickar ”rätt” vecka”.
Dessa veckor är bäst
Enligt resebyrån TUI är det mest prisvärt att antingen resa riktigt tidigt, vecka 16, 17 och 18. Alltså innan semestern.
Annars är det augusti som gäller, menar byrån, och pekar då särskilt ut vecka 33, 34 och 35 som prisvärda. Då har den mest intensiva högsäsongen börjat släppa.
