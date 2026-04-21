Det krävs för att du ska få lappa grannens bil

Tydliga förbudsskyltar

Att locka in bilister på din mark och sedan ta ut avgift är både moraliskt och juridiskt fel. För att kunna ta ut en kontrollavgift måste det vara tydligt skyltat att parkering inte är tillåten eller att särskilda villkor gäller.

”Ja, man måste själv köpa vägmärken. Det finns företag som tillhandahåller sådana. Det är ett lagkrav att villkoren eller förbudet är utmärkta med vägmärken enligt vägmärkesförordningen”, säger Stefan Wahlberg, parkeringsexpert, till Carup.

Så ska kontrollavgiften meddelas

Lagen och parkeringsbranschens regler säger att en parkeringsbot ska fästas på bilens framruta för att vara giltig. Exakt hur den ska se ut finns inga krav på – men Wahlberg föreslår vissa fasta punkter:

”Det finns inga formkrav på hur en kontrollavgift ska vara utformad men den bör givetvis innehålla uppgift om att det är en kontrollavgift enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, hur betalning ska ske och vem (markägaren) som har utfärdat den samt kontaktinfo.”

Dyrare parkering från 2027?

En nytolkning av EU-regler gör att fastighetsägare från 2027 måste ta ut moms på parkeringshyror, även till boende eller lokalhyresgäster, om parkeringen inte uppfyller villkoren för att ses som en del av den momsbefriade hyran.

Oro för hur de eventuella momskostnaderna ska drabba privatpersoner och företag har gjort att regeringen tillsatt en utredning.

”Plötsligt höjda kostnader för parkering berör väldigt många människor och kan handla om stora belopp för familjer som är beroende av bilen. Detta när många dessutom har haft det tufft ekonomiskt de senaste åren. Regeringen agerar nu för att stoppa det här. Vi tillsätter en utredning som ska lämna förslag på hur vi kan undvika att vanligt folk drabbas av högre kostnader, genom lagändringar eller andra åtgärder”, säger finansminister Elisabeth Svantesson, i ett uttalande på regeringens hemsida.



