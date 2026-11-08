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Motor

Snyggaste retrobilen på åratal – men du kommer aldrig att få köpa den

Alpine A310 Vision kombinerar 1970-talslinjer med moderna mått – bilen mäter drygt två meter i bredd och endast 1,18 meter i takhöjd. (Foto: Alpine)
Alpine A310 Vision kombinerar 1970-talslinjer med moderna mått – bilen mäter drygt två meter i bredd och endast 1,18 meter i takhöjd. (Foto: Alpine)

Franska Alpine återupplivar sin sportbilsikon i ett nytt futuristiskt koncept. Bilen bjuder på extrem formgivning men når aldrig produktion.

Franska sportbilsmärket Alpine firar dubbla jubileum genom att visa upp konceptbilen Alpine A310 Vision på bilsalongen i Paris. Märket uppmärksammar att det har gått 55 år sedan den fyrcylindriga originalmodellen debuterade och 50 år sedan V6-versionen lanserades.

Den nya studien tolkar 1970-talsikonens karaktäristiska formspråk på ett modernt sätt.

En av bilens mest iögonfallande tekniska detaljer är strålkastarna fram som automatiskt fälls nedåt när föraren startar bilen. (Foto: Alpine)
En av bilens mest iögonfallande tekniska detaljer är strålkastarna fram som automatiskt fälls nedåt när föraren startar bilen. (Foto: Alpine)

Extrema mått och fällbara strålkastare

Konceptbilen kombinerar de tidiga versionernas rena linjer med de mer kraftfulla proportionerna från den senare V6-modellen. Måtten är dramatiska. Karossen mäter 4,55 meter på längden och är hela 2,03 meter bred.

Samtidigt sträcker den sig bara 1,18 meter över asfalten, vilket ger silhuetten av en renodlad tävlingsbil för gatan.

Konceptet firar 55 år sedan den första fyrcylindriga A310 kom och 50 år sedan den berömda V6-modellen introducerades. (Foto: Alpine)
Konceptet firar 55 år sedan den första fyrcylindriga A310 kom och 50 år sedan den berömda V6-modellen introducerades. (Foto: Alpine)

Exteriören rymmer också flera tekniskt intressanta detaljer. Fälgarna har ett unikt A-mönster och cockpithuven är halvtransparent ovanpå en aluminiumkaross med svart underrede. Strålkastarna i fronten är integrerade i karossen och fälls nedåt vid start.

Baktill finns en genomskinlig dubbelvinge som samspelar med lamellformade bakljus för att ge både extra marktryck och ett säreget utseende.

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Kupé med hifi-känsla och ingen serietillverkning

På insidan har Alpine satsat på organiskt formade stolar och kraftiga färgkontraster. Reglagen är klassiskt utformade och för tankarna till exklusiv hifi-utrustning.

Baktill domineras designen av en genomskinlig dubbelvinge och lamellformade baklyktor som ökar bilens marktryck. (Foto: Alpine)
Baktill domineras designen av en genomskinlig dubbelvinge och lamellformade baklyktor som ökar bilens marktryck. (Foto: Alpine)

Den tekniska grunden utgörs av märkets nya plattform Alpine Performance Platform, en arkitektur som ska kunna bära flera framtida sportbilskoncept.

För intresserade köpare kommer dock ett tråkigt besked. Alpine planerar ingen serietillverkning av A310 Vision.

Bilen förblir en ren designhyllning till märkets tradition och ett bevis på hur historiska former kan möta framtidens formspråk.

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Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

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