Franska Alpine återupplivar sin sportbilsikon i ett nytt futuristiskt koncept. Bilen bjuder på extrem formgivning men når aldrig produktion.
Snyggaste retrobilen på åratal – men du kommer aldrig att få köpa den
Franska sportbilsmärket Alpine firar dubbla jubileum genom att visa upp konceptbilen Alpine A310 Vision på bilsalongen i Paris. Märket uppmärksammar att det har gått 55 år sedan den fyrcylindriga originalmodellen debuterade och 50 år sedan V6-versionen lanserades.
Den nya studien tolkar 1970-talsikonens karaktäristiska formspråk på ett modernt sätt.
Extrema mått och fällbara strålkastare
Konceptbilen kombinerar de tidiga versionernas rena linjer med de mer kraftfulla proportionerna från den senare V6-modellen. Måtten är dramatiska. Karossen mäter 4,55 meter på längden och är hela 2,03 meter bred.
Samtidigt sträcker den sig bara 1,18 meter över asfalten, vilket ger silhuetten av en renodlad tävlingsbil för gatan.
Exteriören rymmer också flera tekniskt intressanta detaljer. Fälgarna har ett unikt A-mönster och cockpithuven är halvtransparent ovanpå en aluminiumkaross med svart underrede. Strålkastarna i fronten är integrerade i karossen och fälls nedåt vid start.
Baktill finns en genomskinlig dubbelvinge som samspelar med lamellformade bakljus för att ge både extra marktryck och ett säreget utseende.
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Kupé med hifi-känsla och ingen serietillverkning
På insidan har Alpine satsat på organiskt formade stolar och kraftiga färgkontraster. Reglagen är klassiskt utformade och för tankarna till exklusiv hifi-utrustning.
Den tekniska grunden utgörs av märkets nya plattform Alpine Performance Platform, en arkitektur som ska kunna bära flera framtida sportbilskoncept.
För intresserade köpare kommer dock ett tråkigt besked. Alpine planerar ingen serietillverkning av A310 Vision.
Bilen förblir en ren designhyllning till märkets tradition och ett bevis på hur historiska former kan möta framtidens formspråk.
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