Snyggaste retrobilen på åratal – men du kommer aldrig att få köpa den

Den nya studien tolkar 1970-talsikonens karaktäristiska formspråk på ett modernt sätt.

En av bilens mest iögonfallande tekniska detaljer är strålkastarna fram som automatiskt fälls nedåt när föraren startar bilen. (Foto: Alpine)

Extrema mått och fällbara strålkastare

Konceptbilen kombinerar de tidiga versionernas rena linjer med de mer kraftfulla proportionerna från den senare V6-modellen. Måtten är dramatiska. Karossen mäter 4,55 meter på längden och är hela 2,03 meter bred.

Samtidigt sträcker den sig bara 1,18 meter över asfalten, vilket ger silhuetten av en renodlad tävlingsbil för gatan.

Konceptet firar 55 år sedan den första fyrcylindriga A310 kom och 50 år sedan den berömda V6-modellen introducerades. (Foto: Alpine)

Exteriören rymmer också flera tekniskt intressanta detaljer. Fälgarna har ett unikt A-mönster och cockpithuven är halvtransparent ovanpå en aluminiumkaross med svart underrede. Strålkastarna i fronten är integrerade i karossen och fälls nedåt vid start.

Baktill finns en genomskinlig dubbelvinge som samspelar med lamellformade bakljus för att ge både extra marktryck och ett säreget utseende.

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