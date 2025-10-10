Slipp betala boten: Ett enkelt knep räcker

Det sprider sig en ny typ av parkeringsövervakning med kameror över Sveriges privata parkeringar.

Tekniken är avancerad, men det visar sig att det finns ett oväntat och gigantiskt hål i systemet som kan leda till att du som fordonsägare i många fall helt kan undvika att betala kontrollavgiften, skriver E55.

Detta är en juridisk detalj som parkeringsbolagens kameror helt enkelt inte kan hantera.

Parkeringsbolagens dyrbara miss

Hela den kamerabaserade övervakningen bygger på tekniken ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamerorna läser av din registreringsskylt vid in- och utfart och kan perfekt avgöra hur länge bilen stått parkerad.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Vad de däremot inte kan se är vem som faktiskt körde bilen – och det är exakt där lagluckan finns.

På offentlig gatumark (som kommunala gator) råder det strikt ägaransvar. Får du en bot där är du alltid ansvarig, oavsett vem som satt bakom ratten.

Men på privat mark (som vid köpcentrum eller bostadsrättsföreningar) gäller en annan lag: Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LOK). Här är det föraren som har det primära ansvaret, och fordonsägaren är bara ansvarig i andra hand.