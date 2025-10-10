Dagens PS
Slipp betala boten: Ett enkelt knep räcker

Det finns faktiskt ett kryphål i lagen om parkering med kamerateknik. (Foto: Johan Nilsson/TT och Apcoa)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Den nya kamerabaserade parkeringsövervakningen har en stor lucka. En juridisk detalj gör att du kan slippa betala kontrollavgiften.

Det sprider sig en ny typ av parkeringsövervakning med kameror över Sveriges privata parkeringar.

Tekniken är avancerad, men det visar sig att det finns ett oväntat och gigantiskt hål i systemet som kan leda till att du som fordonsägare i många fall helt kan undvika att betala kontrollavgiften, skriver E55.

Detta är en juridisk detalj som parkeringsbolagens kameror helt enkelt inte kan hantera.

Parkeringsbolagens dyrbara miss

Hela den kamerabaserade övervakningen bygger på tekniken ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamerorna läser av din registreringsskylt vid in- och utfart och kan perfekt avgöra hur länge bilen stått parkerad.

Vad de däremot inte kan se är vem som faktiskt körde bilen – och det är exakt där lagluckan finns.

På offentlig gatumark (som kommunala gator) råder det strikt ägaransvar. Får du en bot där är du alltid ansvarig, oavsett vem som satt bakom ratten.

Men på privat mark (som vid köpcentrum eller bostadsrättsföreningar) gäller en annan lag: Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LOK). Här är det föraren som har det primära ansvaret, och fordonsägaren är bara ansvarig i andra hand.

Lagen kräver bevis på vem som körde

Problemet för parkeringsbolag som använder dessa kameror, som till exempel Parkman, är att när de skickar ut en kontrollavgift bygger de bevisningen enbart på bilden av bilen.

Om du som bilägare får avgiften och bestrider den med argumentet att “Jag körde inte bilen då, det var någon annan”, står parkeringsbolaget helt utan bevis för vem den primärt ansvariga föraren var.

Kameran fångade ju bara fordonet, inte föraren.

I de flesta tvister faller parkeringsbolagens krav eftersom de har bevisbördan – de måste kunna bevisa vem som bröt mot parkeringsreglerna. De kan bevisa att bilen stod fel, men inte att du körde den.

I fall med hyr-, leasing- eller företagsbilar blir det nästan omöjligt för bolagen att lyckas med indrivningen om ägaren nekar.

Därför vägrar politikerna täppa till hålet

Man skulle kunna tro att lagstiftaren snabbt skulle åtgärda denna lucka. Men detta är inget misstag – det är ett medvetet politiskt val.

Att införa strikt ägaransvar på privat mark skulle strida mot grundläggande svenska rättsprinciper, som den så kallade konformitetsprincipen. Denna princip säger att ansvaret ska ligga på den person som hade möjlighet att påverka sitt eget beteende – alltså föraren.

Om du lånade ut din bil har du ingen möjlighet att förhindra att din vän eller kollega parkerar en suv fel. Politikens val har därför prioriterat ditt rättsskydd framför parkeringsbolagens önskan om en enklare indrivning.

Din enkla väg ut om kameran fångade dig

För dig som bilägare är lärdomen tydlig: Får du en kontrollavgift som endast bygger på en kameraregistrering på privat mark, och du vet att du inte körde bilen vid tillfället, har du mycket goda chanser att slippa betala.

En aktiv invändning där du nekar till att ha varit föraren tvingar parkeringsbolaget att bevisa din identitet, ett bevis som deras ANPR-teknik helt enkelt inte kan leverera.

BilarBöterParkering
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

