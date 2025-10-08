Vilken bil är billigast i Sverige? Vi har svaret

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Räntan är den nya rabatten

En nyckelstrategi från biltillverkarna är att skifta fokus från direkta prissänkningar till subventionerade finansieringskostnader. Detta manifesteras i erbjudanden om noll procent ränta på billån.

Toyota har infört noll procent ränta på den eldrivna bZ4X (med ett startpris på 479 900 kronor) genom sitt finansieringsalternativ Toyota Easy Billån.

Även Renault erbjuder noll procent ränta på sin nya elbil Scenic E-Tech.

För kunder som annars skulle behöva finansiera sitt bilköp till marknadsräntor, som ofta ligger över sju procent, innebär nollräntan en betydande finansiell besparing som är likvärdig med en stor rabatt vid kontantköp.

Det är dock avgörande att kunden granskar låneavtalet noga, eftersom en del av den totala besparingen är knuten till att finansieringen genomförs.

Hyundai i10 Essential (Foto: Hyundai)

Den absoluta botten: Billiga nybilar under 200 000 kronor

För de som söker det lägsta möjliga inköpspriset på en helt ny bil, domineras marknaden av traditionella bensinfordon. Tröskeln på 200 000 svenska kronor har blivit en kritisk prisnivå.

Den billigaste nya bilen på marknaden just nu är Hyundai i10 Essential, med ett kontantpris på 179 900 kronor.

Dacia Sandero Essential är en nära utmanare, prissatt från 189 900 kronor. Även om Sandero är marginellt dyrare i baspris, förbättras dess attraktionsvärde genom ett starkt tillvalserbjudande: 50 procent rabatt på vinterhjul och tre års serviceavtal.

För den som kan tänka sig att betala lite mer för en hybrid i suv-liknande format, startar Toyota Yaris Cross från 294 900 kronor.

Dacia Sandero Essential (Foto: Dacia)

Rekordlåg privatleasing kräver fokus på körsträcka

Privatleasingen har stabiliserats på historiskt låga nivåer. Basmodeller i småbilsklassen annonseras nu från strax under 2 000 kronor i månaden.

Den lägsta effektiva månadskostnaden har Dacia Sandero som annonseras till 1 990 kronor per månad. Men efter att obligatoriska avgifter (som uppläggnings- och administrationsavgift) räknats in, landar den sanna månadskostnaden på 2 076 kronor och 58 öre över 36 månader, vilket är den lägsta effektiva månadskostnaden i landet.

Den kritiska faktorn för dessa låga priser är den standardiserade låga körsträckan, oftast 1000 mil per år. Det är fundamentalt att leasa utifrån ett realistiskt körbehov. Överskrids gränsen, exempelvis med 500 mil per år på ett Dacia-avtal, kan det snabbt leda till övermilsavgifter på 11 kronor per mil.

Detta skulle höja den effektiva månadskostnaden med cirka 458 kronor.

Även i elbilsvärlden har leasingpriserna pressats kraftigt

Renault 5 Evolution E-Tech Electric (40 kWh) har en aggressiv månadskostnad på 3 490 kronor.

Volvo EX30, en strategisk volymmodell, ligger på 3 995 kronor per månad.

Sammanställning: De hetaste bilkampanjerna just nu

Högsta absoluta rabatter (kontantköp/finansiering)

Märke och Modell Absolut Rabatt (kronor) / Värde Typ & Villkor Volvo Lagerbilar (Utvalda) Upp till 180 000 Elbil/phev lagerrensning Volkswagen Tiguan eHybrid SWE Edition Upp till 113 800 Laddhybrid, utrustningsvärde Polestar 2 Business Ed. (2026) 98 000 Elbil, long range single motor Toyota bZ4X (Elbil) 0 procent ränta Finansiell besparing på 479 900 kr+ Volkswagen ID.4/ID.7 Lagerbilar Ingår dragkrok (värde 13 500) Elbil, lagermodeller

Lägsta ingångspris (kontantköp)

Märke och Modell Startpris (kronor) Drivlina Viktigaste Mervärdet Hyundai i10 Essential 179 900 Bensin Lägst totalt ingångspris Dacia Sandero Essential TCe 90 189 900 Bensin 50 procent rabatt vinterhjul/service Hyundai i20 Essential 226 500 Bensin Lågprisinsteget i mellanstor småbil Toyota Yaris Cross 294 900 Hybrid Insteg i hybrid-suv-segmentet Toyota Corolla Touring Sports 299 900 Hybrid Kampanjpris på active/active plus

Lägsta effektiva månadskostnad (privatleasing)

Märke och Modell Effektiva Månadskostnaden (kronor) Körsträcka (mil/år) Viktigaste Mervärdet Dacia Sandero (Bensin) 2 076,58 1000 Lägst sanna månadskostnad Hyundai i10 Essential (Bensin) Över 2 081,58 Ej spec. Lägst annonserat pris Dacia Jogger (Bensin, 7-sits) Över 2 675,58 1000 Sveriges billigaste 7-sitsiga leasing Renault 5 Evolution E-Tech Över 3 576,58 1000 Aggressivt prissatt elbil Volvo EX30 (Elbil) Över 4 081,58 1000 Lägst leasingpris för volvo elbil

Data insamlad den 7 oktober 2025. Priser och villkor kan ändras.

