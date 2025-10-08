Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Vilken bil är billigast i Sverige? Vi har svaret

Vi har koll på bilfynden. (Foto: Dacia, Volvo, Toyota och Hyundai)
Vi har koll på bilfynden. (Foto: Dacia, Volvo, Toyota och Hyundai)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Den svenska bilmarknaden upplever en historisk röjning där biltillverkarna dammsuger lagren och lockar med exceptionella priser.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Vi djupdyker i siffrorna som visar var besparingarna är som störst, från noll procent i ränta till sexsiffriga avdrag på inköpspriset.

Massiva prisreduceringar på laddbara fordon

Den svenska bilmarknaden genomgår just nu en omfattande förändring, där tillverkare och återförsäljare har intensifierat sina försök att rensa stora lager av elektrifierade bilar – både rena elbilar och laddhybrider.

Denna utveckling, som delvis är en reaktion på det borttagna statliga klimatstödet, har skapat ett säljarnas dilemma som resulterar i exceptionella möjligheter för köparen.

Volvo EX30 (Foto: Volvo)
Volvo EX30 (Foto: Volvo)

De största absoluta rabatterna återfinns i premiumsegmentet, där besparingarna i vissa fall uppgår till sexsiffriga belopp. I ett försök att flytta specifika lagerbilar har Volvo erbjudit kunder besparingar på upp till hela 180 000 svenska kronor.

Även Volkswagen är på offensiven i laddhybridsegmentet med erbjudanden som summerar till över 100 000 kronor i värde.

Dessa avdrag är ofta en kombination av direkta prissänkningar och förmånliga utrustningspaket.

Ett tydligt exempel är Polestar 2 Business Edition 2026, Long Range Single Motor, där priset sänks med exakt 98 000 kronor, från 677 000 kronor till 579 000 kronor.

ANNONS
Toyota Yaris Cross (Foto: Toyota)
Toyota Yaris Cross (Foto: Toyota)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Räntan är den nya rabatten

En nyckelstrategi från biltillverkarna är att skifta fokus från direkta prissänkningar till subventionerade finansieringskostnader. Detta manifesteras i erbjudanden om noll procent ränta på billån.

Toyota har infört noll procent ränta på den eldrivna bZ4X (med ett startpris på 479 900 kronor) genom sitt finansieringsalternativ Toyota Easy Billån.

Även Renault erbjuder noll procent ränta på sin nya elbil Scenic E-Tech.

För kunder som annars skulle behöva finansiera sitt bilköp till marknadsräntor, som ofta ligger över sju procent, innebär nollräntan en betydande finansiell besparing som är likvärdig med en stor rabatt vid kontantköp.

Det är dock avgörande att kunden granskar låneavtalet noga, eftersom en del av den totala besparingen är knuten till att finansieringen genomförs.

Hyundai i10 Essential (Foto: Hyundai)
Hyundai i10 Essential (Foto: Hyundai)

Den absoluta botten: Billiga nybilar under 200 000 kronor

ANNONS

För de som söker det lägsta möjliga inköpspriset på en helt ny bil, domineras marknaden av traditionella bensinfordon. Tröskeln på 200 000 svenska kronor har blivit en kritisk prisnivå.

Den billigaste nya bilen på marknaden just nu är Hyundai i10 Essential, med ett kontantpris på 179 900 kronor.

Dacia Sandero Essential är en nära utmanare, prissatt från 189 900 kronor. Även om Sandero är marginellt dyrare i baspris, förbättras dess attraktionsvärde genom ett starkt tillvalserbjudande: 50 procent rabatt på vinterhjul och tre års serviceavtal.

För den som kan tänka sig att betala lite mer för en hybrid i suv-liknande format, startar Toyota Yaris Cross från 294 900 kronor.

Dacia Sandero Essential (Foto: Dacia)
Dacia Sandero Essential (Foto: Dacia)

Rekordlåg privatleasing kräver fokus på körsträcka

Privatleasingen har stabiliserats på historiskt låga nivåer. Basmodeller i småbilsklassen annonseras nu från strax under 2 000 kronor i månaden.

Den lägsta effektiva månadskostnaden har Dacia Sandero som annonseras till 1 990 kronor per månad. Men efter att obligatoriska avgifter (som uppläggnings- och administrationsavgift) räknats in, landar den sanna månadskostnaden på 2 076 kronor och 58 öre över 36 månader, vilket är den lägsta effektiva månadskostnaden i landet.

Den kritiska faktorn för dessa låga priser är den standardiserade låga körsträckan, oftast 1000 mil per år. Det är fundamentalt att leasa utifrån ett realistiskt körbehov. Överskrids gränsen, exempelvis med 500 mil per år på ett Dacia-avtal, kan det snabbt leda till övermilsavgifter på 11 kronor per mil.

ANNONS

Detta skulle höja den effektiva månadskostnaden med cirka 458 kronor.

Även i elbilsvärlden har leasingpriserna pressats kraftigt

Sammanställning: De hetaste bilkampanjerna just nu

Högsta absoluta rabatter (kontantköp/finansiering)

Märke och ModellAbsolut Rabatt (kronor) / VärdeTyp & Villkor
Volvo Lagerbilar (Utvalda)Upp till 180 000Elbil/phev lagerrensning
Volkswagen Tiguan eHybrid SWE EditionUpp till 113 800Laddhybrid, utrustningsvärde
Polestar 2 Business Ed. (2026)98 000Elbil, long range single motor
Toyota bZ4X (Elbil)0 procent räntaFinansiell besparing på 479 900 kr+
Volkswagen ID.4/ID.7 LagerbilarIngår dragkrok (värde 13 500)Elbil, lagermodeller

Lägsta ingångspris (kontantköp)

Märke och ModellStartpris (kronor)DrivlinaViktigaste Mervärdet
Hyundai i10 Essential179 900BensinLägst totalt ingångspris
Dacia Sandero Essential TCe 90189 900Bensin50 procent rabatt vinterhjul/service
Hyundai i20 Essential226 500BensinLågprisinsteget i mellanstor småbil
Toyota Yaris Cross294 900HybridInsteg i hybrid-suv-segmentet
Toyota Corolla Touring Sports299 900HybridKampanjpris på active/active plus

Lägsta effektiva månadskostnad (privatleasing)

ANNONS
Märke och ModellEffektiva Månadskostnaden (kronor)Körsträcka (mil/år)Viktigaste Mervärdet
Dacia Sandero (Bensin)2 076,581000Lägst sanna månadskostnad
Hyundai i10 Essential (Bensin)Över 2 081,58Ej spec.Lägst annonserat pris
Dacia Jogger (Bensin, 7-sits)Över 2 675,581000Sveriges billigaste 7-sitsiga leasing
Renault 5 Evolution E-TechÖver 3 576,581000Aggressivt prissatt elbil
Volvo EX30 (Elbil)Över 4 081,581000Lägst leasingpris för volvo elbil

Data insamlad den 7 oktober 2025. Priser och villkor kan ändras.

Försäljningskollaps för Volvo: Största nedgången i Europa

På Europas bilmarknad sker en märkbar övergång mot elbilar, men alla aktörer upplever inte samma framgång. Medan den totala försäljningen av elbilar ökade

Missa inte:

Äldre dricker allt mer alkohol: “Oroväckande”. News 55

Hur ska Sverige locka fler internationella talanger? Realtid

Prischock på Tesla: Model Y kan bli 167 500 kr dyrare. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DaciaHyundaiToyotaVolvo
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS