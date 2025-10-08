Den svenska bilmarknaden upplever en historisk röjning där biltillverkarna dammsuger lagren och lockar med exceptionella priser.
Vilken bil är billigast i Sverige? Vi har svaret
Vi djupdyker i siffrorna som visar var besparingarna är som störst, från noll procent i ränta till sexsiffriga avdrag på inköpspriset.
Massiva prisreduceringar på laddbara fordon
Den svenska bilmarknaden genomgår just nu en omfattande förändring, där tillverkare och återförsäljare har intensifierat sina försök att rensa stora lager av elektrifierade bilar – både rena elbilar och laddhybrider.
Denna utveckling, som delvis är en reaktion på det borttagna statliga klimatstödet, har skapat ett säljarnas dilemma som resulterar i exceptionella möjligheter för köparen.
De största absoluta rabatterna återfinns i premiumsegmentet, där besparingarna i vissa fall uppgår till sexsiffriga belopp. I ett försök att flytta specifika lagerbilar har Volvo erbjudit kunder besparingar på upp till hela 180 000 svenska kronor.
Även Volkswagen är på offensiven i laddhybridsegmentet med erbjudanden som summerar till över 100 000 kronor i värde.
Dessa avdrag är ofta en kombination av direkta prissänkningar och förmånliga utrustningspaket.
Ett tydligt exempel är Polestar 2 Business Edition 2026, Long Range Single Motor, där priset sänks med exakt 98 000 kronor, från 677 000 kronor till 579 000 kronor.
Räntan är den nya rabatten
En nyckelstrategi från biltillverkarna är att skifta fokus från direkta prissänkningar till subventionerade finansieringskostnader. Detta manifesteras i erbjudanden om noll procent ränta på billån.
Toyota har infört noll procent ränta på den eldrivna bZ4X (med ett startpris på 479 900 kronor) genom sitt finansieringsalternativ Toyota Easy Billån.
Även Renault erbjuder noll procent ränta på sin nya elbil Scenic E-Tech.
För kunder som annars skulle behöva finansiera sitt bilköp till marknadsräntor, som ofta ligger över sju procent, innebär nollräntan en betydande finansiell besparing som är likvärdig med en stor rabatt vid kontantköp.
Det är dock avgörande att kunden granskar låneavtalet noga, eftersom en del av den totala besparingen är knuten till att finansieringen genomförs.
Den absoluta botten: Billiga nybilar under 200 000 kronor
För de som söker det lägsta möjliga inköpspriset på en helt ny bil, domineras marknaden av traditionella bensinfordon. Tröskeln på 200 000 svenska kronor har blivit en kritisk prisnivå.
Den billigaste nya bilen på marknaden just nu är Hyundai i10 Essential, med ett kontantpris på 179 900 kronor.
Dacia Sandero Essential är en nära utmanare, prissatt från 189 900 kronor. Även om Sandero är marginellt dyrare i baspris, förbättras dess attraktionsvärde genom ett starkt tillvalserbjudande: 50 procent rabatt på vinterhjul och tre års serviceavtal.
För den som kan tänka sig att betala lite mer för en hybrid i suv-liknande format, startar Toyota Yaris Cross från 294 900 kronor.
Rekordlåg privatleasing kräver fokus på körsträcka
Privatleasingen har stabiliserats på historiskt låga nivåer. Basmodeller i småbilsklassen annonseras nu från strax under 2 000 kronor i månaden.
Den lägsta effektiva månadskostnaden har Dacia Sandero som annonseras till 1 990 kronor per månad. Men efter att obligatoriska avgifter (som uppläggnings- och administrationsavgift) räknats in, landar den sanna månadskostnaden på 2 076 kronor och 58 öre över 36 månader, vilket är den lägsta effektiva månadskostnaden i landet.
Den kritiska faktorn för dessa låga priser är den standardiserade låga körsträckan, oftast 1000 mil per år. Det är fundamentalt att leasa utifrån ett realistiskt körbehov. Överskrids gränsen, exempelvis med 500 mil per år på ett Dacia-avtal, kan det snabbt leda till övermilsavgifter på 11 kronor per mil.
Detta skulle höja den effektiva månadskostnaden med cirka 458 kronor.
Även i elbilsvärlden har leasingpriserna pressats kraftigt
- Renault 5 Evolution E-Tech Electric (40 kWh) har en aggressiv månadskostnad på 3 490 kronor.
- Volvo EX30, en strategisk volymmodell, ligger på 3 995 kronor per månad.
Sammanställning: De hetaste bilkampanjerna just nu
Högsta absoluta rabatter (kontantköp/finansiering)
|Märke och Modell
|Absolut Rabatt (kronor) / Värde
|Typ & Villkor
|Volvo Lagerbilar (Utvalda)
|Upp till 180 000
|Elbil/phev lagerrensning
|Volkswagen Tiguan eHybrid SWE Edition
|Upp till 113 800
|Laddhybrid, utrustningsvärde
|Polestar 2 Business Ed. (2026)
|98 000
|Elbil, long range single motor
|Toyota bZ4X (Elbil)
|0 procent ränta
|Finansiell besparing på 479 900 kr+
|Volkswagen ID.4/ID.7 Lagerbilar
|Ingår dragkrok (värde 13 500)
|Elbil, lagermodeller
Lägsta ingångspris (kontantköp)
|Märke och Modell
|Startpris (kronor)
|Drivlina
|Viktigaste Mervärdet
|Hyundai i10 Essential
|179 900
|Bensin
|Lägst totalt ingångspris
|Dacia Sandero Essential TCe 90
|189 900
|Bensin
|50 procent rabatt vinterhjul/service
|Hyundai i20 Essential
|226 500
|Bensin
|Lågprisinsteget i mellanstor småbil
|Toyota Yaris Cross
|294 900
|Hybrid
|Insteg i hybrid-suv-segmentet
|Toyota Corolla Touring Sports
|299 900
|Hybrid
|Kampanjpris på active/active plus
Lägsta effektiva månadskostnad (privatleasing)
|Märke och Modell
|Effektiva Månadskostnaden (kronor)
|Körsträcka (mil/år)
|Viktigaste Mervärdet
|Dacia Sandero (Bensin)
|2 076,58
|1000
|Lägst sanna månadskostnad
|Hyundai i10 Essential (Bensin)
|Över 2 081,58
|Ej spec.
|Lägst annonserat pris
|Dacia Jogger (Bensin, 7-sits)
|Över 2 675,58
|1000
|Sveriges billigaste 7-sitsiga leasing
|Renault 5 Evolution E-Tech
|Över 3 576,58
|1000
|Aggressivt prissatt elbil
|Volvo EX30 (Elbil)
|Över 4 081,58
|1000
|Lägst leasingpris för volvo elbil
Data insamlad den 7 oktober 2025. Priser och villkor kan ändras.
Försäljningskollaps för Volvo: Största nedgången i Europa
På Europas bilmarknad sker en märkbar övergång mot elbilar, men alla aktörer upplever inte samma framgång. Medan den totala försäljningen av elbilar ökade
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
