Nästa nivå Lexus: RZ elektrifierar med spjutspetsteknik

Lexus RZ med steer-by-wire. (Foto: Toyota)
Lexus RZ med steer-by-wire. (Foto: Toyota)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Lexus har sjösatt sin senaste satsning på elbilsmarknaden med en modell som siktar på att erbjuda något mer än bara elektrisk drivkraft.

Fokus ligger på att förfina körupplevelsen genom avancerad teknik, där ett helt nytt och mekanikfritt styrsystem är i centrum. Detta system utlovar en exakthet och respons som ska ta ‘Lexus Driving Signature’ till en helt ny, intuitiv nivå.

Lexus RZ (Foto: Toyota)
Lexus RZ (Foto: Toyota)

Ny teknik under skalet

Nya Lexus RZ bygger på en dedikerad plattform för elbilar och har konstruerats från grunden för att optimera prestanda och känsla.

Tillverkaren har lagt stor vikt vid att bilen ska leverera en omedelbar gasrespons och snabb acceleration, men samtidigt behålla den tysta och exklusiva framfart som kännetecknar märket.

Modellen kommer i två huvudutföranden. Den framhjulsdrivna RZ 300e, och fyrhjulsdrivna RZ 450e.

I 450e-versionen används det intelligenta systemet DIRECT4, som kontinuerligt balanserar kraftfördelningen mellan fram- och bakaxel. Det ger en sömlös och effektiv drift, där systemet omedelbart kan anpassa sig efter väglag och förarens input.

Lexus RZ (Foto: Toyota)
Lexus RZ (Foto: Toyota)
Styrning utan mekanik

Den mest banbrytande tekniken är det nya Steer-by-Wire systemet, kallat ‘One Motion Grip’. I detta system finns ingen mekanisk koppling mellan ratten och hjulen, utan styrinput skickas helt elektriskt.

Resultatet är en exceptionellt direkt och exakt styrkänsla. Den specialdesignade ratten behöver aldrig vridas mer än 200 grader från neutralläge till fullt utslag.

Detta innebär att föraren aldrig behöver flytta händerna på ratten, vilket förenklar manövrering och ökar kontrollen.

Lexus RZ (Foto: Toyota)
Lexus RZ (Foto: Toyota)

Systemet är dessutom smart nog att filtrera bort obehagliga vibrationer från underlaget, men skickar ändå upp viktig information till föraren.

Interiören återspeglar Lexus fokus på lyx och hållbarhet, med material som Ultrasuede, delvis tillverkat av biomaterial och återvunnen plast. Här finns också moderna inslag som ett dimbart panoramatak och sofistikerad ambientbelysning.

Lexus RZ (Foto: Toyota)
Lexus RZ (Foto: Toyota)

Även om de faktiska räckviddssiffrorna varierar, från drygt 400 kilometer för RZ 450e till närmare 478 kilometer för RZ 300e (WLTP), vill Lexus ge kunderna en långsiktig trygghet. Det bevisas genom en batterigaranti på upp till 100 000 mil.

Faktaruta Lexus RZ

SpecifikationRZ 300eRZ 450e
DrivlinaFramhjulsdriftFyrhjulsdrift (DIRECT4)
Max. effekt150 kW150 kW fram, 80 kW bak
Sammanlagd effektInte specificerad313 hästkrafter
Batterikapacitet71,4 kWh71,4 kWh
Räckvidd (WLTP)Upp till 478 kmCirka 400 km
0–100 km/hInte specificerad5,3 sekunder

Försäljningskollaps för Volvo: Största nedgången i Europa

På Europas bilmarknad sker en märkbar övergång mot elbilar, men alla aktörer upplever inte samma framgång. Medan den totala försäljningen av elbilar ökade

LexusTeknikToyota
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

