Nästa nivå Lexus: RZ elektrifierar med spjutspetsteknik

Fokus ligger på att förfina körupplevelsen genom avancerad teknik, där ett helt nytt och mekanikfritt styrsystem är i centrum. Detta system utlovar en exakthet och respons som ska ta ‘Lexus Driving Signature’ till en helt ny, intuitiv nivå.

Lexus RZ (Foto: Toyota)

Ny teknik under skalet

Nya Lexus RZ bygger på en dedikerad plattform för elbilar och har konstruerats från grunden för att optimera prestanda och känsla.

Tillverkaren har lagt stor vikt vid att bilen ska leverera en omedelbar gasrespons och snabb acceleration, men samtidigt behålla den tysta och exklusiva framfart som kännetecknar märket.

Modellen kommer i två huvudutföranden. Den framhjulsdrivna RZ 300e, och fyrhjulsdrivna RZ 450e.

I 450e-versionen används det intelligenta systemet DIRECT4, som kontinuerligt balanserar kraftfördelningen mellan fram- och bakaxel. Det ger en sömlös och effektiv drift, där systemet omedelbart kan anpassa sig efter väglag och förarens input.