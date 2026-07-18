Dags för elbilsladdarna att tänka om
Laddar du bilen nattetid, i tron att det är billigare?
Det är dags att tänka om. Det är oftast halva priset mitt på dagen, åtminstone i södra Sverige.
Ett elbolag märker en tydlig sådan effekt.
Det gamla rådet att tanka elbilen på natten är inte gångbart längre, i alla fall inte på sommarhalvåret. Elen är regelmässigt betydligt billigare mitt på dagen. Orsak: Då lyser solen och kapar pristopparna.
Det gäller särskilt den här sommaren då elen i största allmänhet är extra dyr till följd av energikrisen, skapad av Irankriget. I södra halvan av landet, de två elområdena 3 och 4, kostar elen ofta omkring hälften så mycket som nattetid, enligt elbörsen Nord Pool.
Rusar på kvällen
Solenergin har byggts ut kraftfullt de senaste åren, speciellt i Tyskland och andra sydligare länder. Det ger hög produktion på dagen med pressade priser i hela Europa mitt på dagen, något som via kablarna mellan länderna smittar även i Sverige, i huvudsak den södra halvan.
När solen sedan går ner rusar priserna snabbt upp, och ett elpris på uppemot 2 kronor per kilowattimme kvälls- och nattetid är inte ovanligt numera.
Nya mönster
På elbolaget Tibber märks ett tydligt ändrat beteende, eller snarare att systemet självt ställer om laddningen från nattetid till dagtid.
”Bland de Tibber-kunder i Sverige som använder smartladdning har andelen av laddningen som sker dagtid (klockan 09–17) ökat från cirka 14 procent i februari till omkring 39 procent i juli. Samtidigt har andelen laddning som sker på kvällen minskat från ungefär 73 till 44 procent”, svarar bolaget i ett mejl till TT.
Men olika nätavgifter, effektavgifter, kan fortfarande göra det mer lönsamt att tanka på kvällen/natten.
Inte i Norrland
Den trenden lär hålla i sig större delen av sommaren, enligt bedömare, bland annat som en konsekvens av ovanligt mycket avstängd kärnkraft. Den förnyade krigsoron kring Persiska viken med stigande gaspriser och därmed högre elpriser på kontinenten som följd, väntas också bidra till allmänt högre elkostnader.
Lägg till det bolagens påslag, skatter, moms och elnätsavgift så landar den totala elkostnaden snabbt runt 4 kronor/kWh när solen försvinner från himlen.
I Norrland, elområde 1 och 2, gäller inte alls det sambandet. Där är elpriset fortfarande något lägre på natten, men ligger redan så lågt att det knappast spelar någon roll.
Å andra sidan, att ladda på dagen är kanske inte alltid praktiskt genomförbart om elbilen ska användas också.