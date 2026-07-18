Dags för elbilsladdarna att tänka om

Ett elbolag märker en tydlig sådan effekt.

Det gamla rådet att tanka elbilen på natten är inte gångbart längre, i alla fall inte på sommarhalvåret. Elen är regelmässigt betydligt billigare mitt på dagen. Orsak: Då lyser solen och kapar pristopparna.

Det gäller särskilt den här sommaren då elen i största allmänhet är extra dyr till följd av energikrisen, skapad av Irankriget. I södra halvan av landet, de två elområdena 3 och 4, kostar elen ofta omkring hälften så mycket som nattetid, enligt elbörsen Nord Pool.

Rusar på kvällen

Solenergin har byggts ut kraftfullt de senaste åren, speciellt i Tyskland och andra sydligare länder. Det ger hög produktion på dagen med pressade priser i hela Europa mitt på dagen, något som via kablarna mellan länderna smittar även i Sverige, i huvudsak den södra halvan.

När solen sedan går ner rusar priserna snabbt upp, och ett elpris på uppemot 2 kronor per kilowattimme kvälls- och nattetid är inte ovanligt numera.