Fords vd Jim Farley säljer nu sin unika DeTomaso Pantera som tidigare tjänstgjort som poolbil inom flygdivisionen Ford Aerospace.
Sällsynta tjänstebilen säljs av vd:n själv
Detta är berättelsen om en sällsynt DeTomaso Pantera som en gång tjänstgjorde som tjänstebil hos Ford Aerospace och som nu säljs av vd Jim Farley efter en omfattande renovering av både motor och interiör för att möta högsta tänkbara krav på prestanda och estetik hos framtida samlare.
En ovanlig historia bakom den gula sportbilen
Fords Farley har beslutat sig för att sälja sin personliga 1972 års DeTomaso Pantera, en modell som redan i grundutförandet är legendarisk. Denna specifika bil bär på en historia som sträcker sig långt utanför de vanliga försäljningshallarna, skriver Carscoops.
Ursprungligen levererades bilen inte till en privat samlare, utan till Ford Aerospaces division Aeronutronic. Där användes den italiensk-amerikanska sportbilen som en poolbil för anställda, vilket innebär att Ford en gång i tiden behandlade denna mittmotoriserade maskin som vilken tjänstebil som helst.
Efter sin tid hos flygdivisionen registrerades bilen på en privat ägare i Kalifornien under 1974. Inna Farley tog över ägandet hade bilen tillbringat en längre tid som museiföremål.
Vägen till dagens skick har dock inte varit helt spikrak. Under en auktion 2018 råkade bilen ut för en incident under en provkörning, men skadorna var endast kosmetiska.
Omfattande renoveringar under vd:ns ägo
Farley förvärvade fordonet 2024 för cirka 1 280 000 svenska kronor. Under sin tid som ägare har han inte sparat på krutet för att återställa och förbättra bilen.
Motorn och växellådan har genomgått en total genomgång, ett nytt insugsrör har installerats och fälgarna har fått en ny ytfinish. Dessutom har hela kabinen fått ny klädsel, vilket gör detta till ett bygge av mycket hög kvalitet.
Bakom föraren sitter en klassisk 351 Cleveland V8-motor. Redan innan de senaste uppdateringarna levererade den över 400 hästkrafter till bakhjulen. Kraften hanteras via en femväxlad manuell växellåda från ZF.
För att säkerställa att väghållningen matchar styrkan har bilen utrustats med ställbara coilovers i varje hörn och moderna skivbromsar för ökad säkerhet.
En unik del av fordonshistorien till salu
Att äga en bil som både har en direkt koppling till flygindustrin och som har ägts av en av bilvärldens mest inflytelserika personer hör till ovanligheterna.
Den som vinner budgivningen får inte bara en klassisk sportbil, utan ett stycke charmig och udda historia från Ford. Bilen säljs just nu via auktionssajten Bring a Trailer av en säljare baserad i Wisconsin som agerar på uppdrag av Farley.
Missa inte:
