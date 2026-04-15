Sällsynta tjänstebilen säljs av vd:n själv

En ovanlig historia bakom den gula sportbilen

Jim Farley’s 1972 DeTomaso Pantera. (Foto: Bring a Trailer)

Fords Farley har beslutat sig för att sälja sin personliga 1972 års DeTomaso Pantera, en modell som redan i grundutförandet är legendarisk. Denna specifika bil bär på en historia som sträcker sig långt utanför de vanliga försäljningshallarna, skriver Carscoops.

Ursprungligen levererades bilen inte till en privat samlare, utan till Ford Aerospaces division Aeronutronic. Där användes den italiensk-amerikanska sportbilen som en poolbil för anställda, vilket innebär att Ford en gång i tiden behandlade denna mittmotoriserade maskin som vilken tjänstebil som helst.

Efter sin tid hos flygdivisionen registrerades bilen på en privat ägare i Kalifornien under 1974. Inna Farley tog över ägandet hade bilen tillbringat en längre tid som museiföremål.

Vägen till dagens skick har dock inte varit helt spikrak. Under en auktion 2018 råkade bilen ut för en incident under en provkörning, men skadorna var endast kosmetiska.