Volvo har stora planer med två nya elbilsmodeller som är på gång i höst. Det ska vända de negativa siffrorna som visades upp vid den senaste rapporten.
Nya modeller: Elbilarna som ska vända utvecklingen för Volvo Cars
Det råder inte bara knivskarp konkurrens mellan elbilsbolagen, numera måste man även kunna hävda sig med de bästa batterierna på marknaden.
Där kommer ett nytt LFP-batteri in i bilden.
Lynk & Co är ett kinesiskt bilmärke som ägs av Geelykoncernen – samma som äger Volvo. Bolaget har presenterat ett nytt batteri som slår megawattrekord – och laddar elbilen på 4 minuter.
Försäljningen går ner
Inte lika positiva nyheter är de som rör Volvo Cars försäljning.
Volvo Cars försäljning föll med hela 10 procent under perioden februari-april. Helt elektriska och laddhybrider – stod för nästan hälften av alla bilar som såldes under kvartalet, och det är bland annat den kinesiska konkurrensen som ställer till det för tillverkaren.
Presenterar två nya elbilar
Den utvecklingen vill nu Volvo Cars bryta, genom att lägga fram 2 nya elbilsmodeller efter sommaren, enligt Carup.
Volvo sätter sitt hopp till nya elbilar, liknande EX60 och ES90, för att stärka sin position på en allt tuffare marknad.
”Efter sommaren kommer Volvo Cars att presentera två nya spännande modeller som ytterligare stärker bolagets elektrifierade erbjudande. Kort därefter, den 17 september, kommer bolaget vid sin Strategy Update att presentera nästa fas i sin strategiska utveckling mot att bli det ledande elbilsvarumärket, inklusive den mest ambitiösa produktplanen i företagets historia samt bolagets strategi för regionalisering”, uppger tillverkaren.
Om elbilarna lyckas vända utvecklingen i den tuffa konkurrensen som råder återstår att se, men Håkan Samuelsson, vd och koncernchef, är förväntansfull.
”I denna mycket utmanande omgivning gjorde vi framsteg i våra strategiska åtgärder. Detta ger oss momentum och tillförsikt om att andra halvåret kommer att förbättras jämfört med årets första 6 månader.”
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