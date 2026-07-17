Nya modeller: Elbilarna som ska vända utvecklingen för Volvo Cars

Lynk & Co är ett kinesiskt bilmärke som ägs av Geelykoncernen – samma som äger Volvo. Bolaget har presenterat ett nytt batteri som slår megawattrekord – och laddar elbilen på 4 minuter.

Försäljningen går ner

Inte lika positiva nyheter är de som rör Volvo Cars försäljning.

Volvo Cars försäljning föll med hela 10 procent under perioden februari-april. Helt elektriska och laddhybrider – stod för nästan hälften av alla bilar som såldes under kvartalet, och det är bland annat den kinesiska konkurrensen som ställer till det för tillverkaren.