Självkörande elcykel ska ersätta bilen – kostar 220 000 kronor

I Tyskland vill en startup stället applicera tekniken på något som belamrar de urbana vägarna betydligt mindre än bilar: Elcyklar.

Veluto är i startgroparna med att utveckla en autonom tvåhjuling som ska kunna ta sig fram i stadstrafik utan att föraren behöver styra eller bromsa. Med hjälp av kameror, sensorer och egenutvecklad mjukvara ska fordonet kunna navigera den vardagliga trafiken helt på egen hand.

Enligt grundaren Ulrich Prediger ska tekniken exempelvis kunna upptäcka och reagera på en bildörr som plötsligt öppnas eller en hund som springer ut på cykelbanan.

Fordonet ska även vara helt inkapslat för att ge bättre skydd mot väder och vind. Vid körning ska cykeln hålla balansen på egen hand och utfällbara stödhjul är tänkt att hålla den upprätt i låga hastigheter eller när man står stilla.

Likt med den urkvicka cykelbilen vi rapporterade om i våras, som skulle kunna nå motorvägshastigheter, är planen med Veluto-cykeln att föraren fortfarande ska trampa, men i övrigt kan överlåta körningen till tekniken.

Testas på privat område

Målet är att nå automatiseringsnivå 4, vilket innebär att fordonet ska kunna köra själv inom ett avgränsat område utan att föraren behöver styra. Teslas Full Self Driving (Supervised) – eller Assisted Driving som det planeras heta i EU – klassificeras som automatiseringsnivå 2.

Men tekniken är långt ifrån färdig. Det finns få komponenter för självkörande tvåhjulingar, exempelvis elektroniskt styrda bromsar och styrsystem. Även mjukvaran måste till stor del utvecklas från grunden.

”Vi måste utveckla mycket själva”, säger Prediger i en intervju med tyska Handelsblatt.

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Veluto testar för närvarande tekniken på lastcyklar inom ett privat område. Nästa steg är att få ut fordonen på allmän väg för att samla in mer data.

Inledningsvis är tanken att fordonen ska få köra autonomt i högst 6 kilometer i timmen. På längre sikt är målet att kunna transportera en passagerare i hastigheter upp till 25 kilometer i timmen.

Något färdigt regelverk för den här typen av fordon finns dock inte. Det innebär att både tillstånd och lagstiftning måste komma på plats innan tekniken kan användas i större skala.