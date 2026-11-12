En elcykel som styr, bromsar och navigerar på egen hand – men där föraren fortfarande måste trampa. Det är idén bakom tyska Veluto, som utvecklar en helt ny typ av tvåhjuling.
Självkörande elcykel ska ersätta bilen – kostar 220 000 kronor
Självkörande bilar har länge varit en het fråga inom fordonsindustrin. I delar av världen är de autonoma taxibilarna redan verklighet, och i december stundar en omröstning som kan ge Tesla ett godkännande för att aktivera sin självkörningsteknik på samtliga EU-vägar.
I Tyskland vill en startup stället applicera tekniken på något som belamrar de urbana vägarna betydligt mindre än bilar: Elcyklar.
Veluto är i startgroparna med att utveckla en autonom tvåhjuling som ska kunna ta sig fram i stadstrafik utan att föraren behöver styra eller bromsa. Med hjälp av kameror, sensorer och egenutvecklad mjukvara ska fordonet kunna navigera den vardagliga trafiken helt på egen hand.
Enligt grundaren Ulrich Prediger ska tekniken exempelvis kunna upptäcka och reagera på en bildörr som plötsligt öppnas eller en hund som springer ut på cykelbanan.
Fordonet ska även vara helt inkapslat för att ge bättre skydd mot väder och vind. Vid körning ska cykeln hålla balansen på egen hand och utfällbara stödhjul är tänkt att hålla den upprätt i låga hastigheter eller när man står stilla.
Likt med den urkvicka cykelbilen vi rapporterade om i våras, som skulle kunna nå motorvägshastigheter, är planen med Veluto-cykeln att föraren fortfarande ska trampa, men i övrigt kan överlåta körningen till tekniken.
Testas på privat område
Målet är att nå automatiseringsnivå 4, vilket innebär att fordonet ska kunna köra själv inom ett avgränsat område utan att föraren behöver styra. Teslas Full Self Driving (Supervised) – eller Assisted Driving som det planeras heta i EU – klassificeras som automatiseringsnivå 2.
Men tekniken är långt ifrån färdig. Det finns få komponenter för självkörande tvåhjulingar, exempelvis elektroniskt styrda bromsar och styrsystem. Även mjukvaran måste till stor del utvecklas från grunden.
”Vi måste utveckla mycket själva”, säger Prediger i en intervju med tyska Handelsblatt.
Veluto testar för närvarande tekniken på lastcyklar inom ett privat område. Nästa steg är att få ut fordonen på allmän väg för att samla in mer data.
Inledningsvis är tanken att fordonen ska få köra autonomt i högst 6 kilometer i timmen. På längre sikt är målet att kunna transportera en passagerare i hastigheter upp till 25 kilometer i timmen.
Något färdigt regelverk för den här typen av fordon finns dock inte. Det innebär att både tillstånd och lagstiftning måste komma på plats innan tekniken kan användas i större skala.
Ska kosta 220 000 kronor
Veluto räknar med en tillverkningskostnad på omkring 20 000 euro per fordon, motsvarande cirka 220 000 kronor. Planen är inte att sälja dem direkt till privatpersoner, utan att erbjuda abonnemang och olika former av cykeldelning.
Prediger, som tidigare grundat det tyska cykelleasingföretaget JobRad, finansierar än så länge projektet med egna pengar.
Han ser en stor potentiell marknad bland Tysklands 15–20 miljoner andra- och tredjebilar. Om Veluto kan ersätta 3–5 procent av dessa inom fem år skulle det innebära betydande volymer, enligt honom.
Han ser även möjligheter att samarbeta med företag som utvecklar självkörande taxitjänster.
”Vi skulle vara det perfekta fordonet för Waymo”, säger Prediger och påpekar till att många av företagets resor bara har en passagerare.
Än så länge är den självkörande elcykeln under utveckling, hur lång tid det kan ta innan de skulle kunna dyka upp i den vanliga trafiken går han inte in på.