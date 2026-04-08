Siffrorna visar rekordökning för leasing trots ekonomisk oro

Därför väljer svenskarna leasing trots ekonomisk oro

I ett samtal med Dagens PS förklarar Gustafsson varför formen fortsätter att locka trots att hushållen binds upp i avtal på ofta tre år. Han menar att bilen för de flesta är en absolut nödvändighet i vardagen.

”Bilen är ju ofta en produkt som är en nödvändighet i vardagen för många. Så att vara utan bil är oftast inte ett alternativ, men leasar du bilen behöver du inte binda ditt kapital i bilen och slipper oroa dig för värdeminskningen”, säger Gustafsson till Dagens PS.

Han bekräftar också för Dagens PS att de attraktiva priserna på marknaden just nu delvis beror på att biltillverkarna sitter på lagerbilar som behöver rulla ut på vägarna. Enligt Gustafsson syns rabatter på nya bilar ofta först i just sänkta leasingpriser.

MG 4 är en bil som många tycker känns som en mer traditionell bil. (Foto: MG)

Populäraste bilarna att leasa just nu

När det kommer till vilka modeller som lockar mest är det en blandning av billigare bensinbilar och nya elbilssatsningar. Gustafsson listar för Dagens PS de fem mest populära bilarna hos Carplus hittills under 2026:

Södermanland och Norrbotten i topp

Den procentuella ökningen är som störst utanför storstadsregionerna. Södermanland toppar listan med en ökning på 83 procent, tätt följt av Norrbotten på 82 procent och Gotland på 81 procent.

När det gäller rena volymer leder dock Stockholm och Västra Götaland, där båda regionerna såg nästan 1 000 fler leasingavtal jämfört med förra året. I Västra Götaland är dominansen total då 62 procent av alla nya bilar på privatmarknaden numera är privatleasade.

Enligt Gustafsson sänks trösklarna för att skaffa elbil när man väljer leasing, vilket gör att omställningen nu breddas till län utanför de största städerna. Det är en utveckling som han beskriver som positiv för både konsumenternas ekonomi och klimatet.

Regional statistik för privatleasing första kvartalet

Län Antal Q1 2025 Antal Q1 2026 Förändring Södermanland 199 364 83 procent Norrbotten 56 102 82 procent Gotland 26 47 81 procent Örebro 181 296 64 procent Kronoberg 186 278 49 procent Västra Götaland 2 102 3 054 45 procent Stockholm 2 341 3 336 43 procent Skåne 1 426 1 998 40 procent Riket totalt 9 418 13 220 40 procent

