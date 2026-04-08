Siffror från årets första kvartal visar att privatleasing ökar kraftigt i Sverige och nu utgör mer än hälften av privatmarknaden, där elbilar driver på den stora omställningen i hela landet.
Siffrorna visar rekordökning för leasing trots ekonomisk oro
Under årets första kvartal har intresset för att leasa sin bil nått nya höjder i Sverige. Totalt privatleasades 13 220 bilar under perioden, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med samma tid förra året, säger Jan Gustafsson, produktchef på Carplus, till Dagens PS.
Denna utveckling innebär att privatleasing nu står för 54 procent av alla nyregistrerade bilar på privatmarknaden.
Trenden tog fart redan under 2025 efter ett par svagare år. Under förra året landade andelen på 49 procent, men takten har nu skruvat upp ytterligare. Under första kvartalet 2025 leasades 9 418 bilar, en siffra som alltså stigit med nästan 4 000 fordon på bara ett år.
Elbilar dominerar leasingmarknaden
Det är framför allt suget efter elbilar som får svenskarna att välja bort traditionella bilköp. Under årets första tre månader leasades 6 622 elbilar, en markant uppgång från 4 091 bilar under motsvarande kvartal 2025. Detta innebär att hälften av alla bilar som privatleasas nu drivs helt på el.
Privatleasing har blivit den dominerande finansieringsformen för elbilar, säger Gustafsson. Han menar att konsumenterna i en osäker ekonomisk tid med fluktuerande ränteläge prioriterar förutsägbarhet framför ägande.
Därför väljer svenskarna leasing trots ekonomisk oro
I ett samtal med Dagens PS förklarar Gustafsson varför formen fortsätter att locka trots att hushållen binds upp i avtal på ofta tre år. Han menar att bilen för de flesta är en absolut nödvändighet i vardagen.
”Bilen är ju ofta en produkt som är en nödvändighet i vardagen för många. Så att vara utan bil är oftast inte ett alternativ, men leasar du bilen behöver du inte binda ditt kapital i bilen och slipper oroa dig för värdeminskningen”, säger Gustafsson till Dagens PS.
Han bekräftar också för Dagens PS att de attraktiva priserna på marknaden just nu delvis beror på att biltillverkarna sitter på lagerbilar som behöver rulla ut på vägarna. Enligt Gustafsson syns rabatter på nya bilar ofta först i just sänkta leasingpriser.
Populäraste bilarna att leasa just nu
När det kommer till vilka modeller som lockar mest är det en blandning av billigare bensinbilar och nya elbilssatsningar. Gustafsson listar för Dagens PS de fem mest populära bilarna hos Carplus hittills under 2026:
- MG4 (elbil)
- Renault 5 (elbil)
- Dacia Sandero (bensin)
- Ford Explorer (elbil)
- Dacia Duster (bensin)
Läs också: Spara tusenlappar: Bilarna med lägst försäkringspremie. Dagens PS
Södermanland och Norrbotten i topp
Den procentuella ökningen är som störst utanför storstadsregionerna. Södermanland toppar listan med en ökning på 83 procent, tätt följt av Norrbotten på 82 procent och Gotland på 81 procent.
När det gäller rena volymer leder dock Stockholm och Västra Götaland, där båda regionerna såg nästan 1 000 fler leasingavtal jämfört med förra året. I Västra Götaland är dominansen total då 62 procent av alla nya bilar på privatmarknaden numera är privatleasade.
Enligt Gustafsson sänks trösklarna för att skaffa elbil när man väljer leasing, vilket gör att omställningen nu breddas till län utanför de största städerna. Det är en utveckling som han beskriver som positiv för både konsumenternas ekonomi och klimatet.
Regional statistik för privatleasing första kvartalet
|Län
|Antal Q1 2025
|Antal Q1 2026
|Förändring
|Södermanland
|199
|364
|83 procent
|Norrbotten
|56
|102
|82 procent
|Gotland
|26
|47
|81 procent
|Örebro
|181
|296
|64 procent
|Kronoberg
|186
|278
|49 procent
|Västra Götaland
|2 102
|3 054
|45 procent
|Stockholm
|2 341
|3 336
|43 procent
|Skåne
|1 426
|1 998
|40 procent
|Riket totalt
|9 418
|13 220
|40 procent
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid