Satsning på högre hastigheter: Då får du köra i 150 km/h

Motorvägar - alla har en åsikt om dem. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Motorvägar - alla har en åsikt om dem. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

I en tid där många europeiska länder sänker hastigheterna på sina vägar, väljer en nation att gå mot strömmen.

Landet, som kanske inte är en vanlig genomfartsled för svenska bilister, genomför en radikal förändring som kan komma att påverka bilresandet i hela Europa.

Planerna, som har diskuterats länge, blir nu verklighet med ett unikt pilotprojekt som inleds under hösten.

Ett djärvt test i centraleuropa

Det är Tjeckien som nu påbörjar en testperiod med en förhöjd hastighetsgräns på motorväg. Enligt autoblog.nl kommer projektet att inledas under nästa månad. På en cirka 50 kilometer lång sträcka mellan Prag och den österrikiska gränsen kommer en ny, dynamisk hastighetsgräns att införas.

Tjeckien tar nu steget och testar högre hastigheter vid bra förhållanden. (Foto: Canva)
Tjeckien tar nu steget och testar högre hastigheter vid bra förhållanden. (Foto: Canva)

Under optimala förhållanden – när vädret är bra och trafiken gles – kommer den normala hastighetsgränsen på 130 km/h att höjas till 150 km/h.

Systemet är dock dubbelriktat.

Vid dåligt väder eller hög trafik kan hastigheten istället sänkas till 110 km/h.

Om testet faller väl ut planerar Tjeckien att utöka systemet till fler motorvägar.

Detta är inte första gången ett europeiskt land experimenterar med högre hastigheter. Tidigare i år genomförde Spanien ett liknande försök där hastighetsgränsen också höjdes till 150 km/h under vissa förhållanden.

Även Österrike har tidigare provat med en förhöjd gräns på 140 km/h på motorvägen A1, en satsning som dock avslutades efter ungefär ett och ett halvt år av politiska skäl.

Det är viktigt att notera att dessa försök inte ledde till fler olyckor, vilket talar för att högre hastigheter kan vara säkra om infrastrukturen och de övriga förutsättningarna är de rätta.

Sveriges hastigheter: En historisk tillbakablick

Sverige har en lång och komplicerad historia av hastighetsreglering. Det har gått från en period av nästan fri fart till dagens nollvision.

Enligt källor som Trafikverket och Svenska statliga rapporter, var det inte förrän på 1970-talet som permanenta hastighetsgränser för motorvägar infördes. År 1971 sattes den första permanenta gränsen till 130 km/h, men den sänktes redan två år senare till 110 km/h.

Denna sänkning var ett direkt svar på en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet och en del av en global trend.

Sedan 2000-talet har Sveriges hastighetspolicy styrts av nollvisionen. Trafikverket arbetar med att strategiskt justera hastighetsgränser baserat på vägstandard och säkerhetsanalyser. Vissa motorvägar har fått en gräns på 120 km/h, men endast de som har mitträcke och är fria från mötande trafik.

Denna strategi, som är datadriven, har haft mätbara effekter på förarbeteendet.

Enligt en rapport från trafikverket har medelhastigheten på svenska vägar minskat med mellan 3,5 och 6 procent mellan 2003 och 2022. Samtidigt har andelen förare som håller hastighetsgränsen ökat med över 51 procent i södra Sverige.

De högsta hastigheterna globalt

Medan Sverige satsar på säkerhet, har andra länder valt en helt annan väg.

Ett av de länder med de högsta officiella hastighetsgränserna är Förenade Arabemiraten, där vissa motorvägar har en gräns på 160 km/h.

Ett annat exempel är Polen, som har Europas högsta hastighetsgräns på 140 km/h. I Polen finns det även en de facto-toleransnivå, vilket innebär att polisen kan tillåta hastigheter upp till 149 km/h utan att utdöma påföljder. Detta är en policy som syftar till att fokusera på allvarligare överträdelser.

Den mest kända motornationen med höga hastigheter är Tyskland, där vissa sträckor på autobahn har fri fart. Detta är dock en förenkling. Det finns en rekommenderad hastighet på 130 km/h på stora delar av nätverket. Det tyska systemet speglar en djupare kulturell inställning som värderar precision och prestanda, i kombination med omfattande investeringar i vägkvalitet och säkerhet.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

