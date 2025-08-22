Satsning på högre hastigheter: Då får du köra i 150 km/h

Landet, som kanske inte är en vanlig genomfartsled för svenska bilister, genomför en radikal förändring som kan komma att påverka bilresandet i hela Europa.

Planerna, som har diskuterats länge, blir nu verklighet med ett unikt pilotprojekt som inleds under hösten.

Ett djärvt test i centraleuropa

Det är Tjeckien som nu påbörjar en testperiod med en förhöjd hastighetsgräns på motorväg. Enligt autoblog.nl kommer projektet att inledas under nästa månad. På en cirka 50 kilometer lång sträcka mellan Prag och den österrikiska gränsen kommer en ny, dynamisk hastighetsgräns att införas.

Tjeckien tar nu steget och testar högre hastigheter vid bra förhållanden. (Foto: Canva)

Under optimala förhållanden – när vädret är bra och trafiken gles – kommer den normala hastighetsgränsen på 130 km/h att höjas till 150 km/h.

Systemet är dock dubbelriktat.

Vid dåligt väder eller hög trafik kan hastigheten istället sänkas till 110 km/h.

Om testet faller väl ut planerar Tjeckien att utöka systemet till fler motorvägar.

Detta är inte första gången ett europeiskt land experimenterar med högre hastigheter. Tidigare i år genomförde Spanien ett liknande försök där hastighetsgränsen också höjdes till 150 km/h under vissa förhållanden.

Även Österrike har tidigare provat med en förhöjd gräns på 140 km/h på motorvägen A1, en satsning som dock avslutades efter ungefär ett och ett halvt år av politiska skäl.

Det är viktigt att notera att dessa försök inte ledde till fler olyckor, vilket talar för att högre hastigheter kan vara säkra om infrastrukturen och de övriga förutsättningarna är de rätta.