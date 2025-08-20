Så fungerar den nya Steer-by-wire-tekniken

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Ratten som blev en flygplansspak

I Lexus nya bilmodell RZ, som introduceras i Europa under slutet av 2025, används en så kallad yoke – en styranordning som mer liknar en flygplansspak än en traditionell ratt.

Den balla ratten. (Foto: Lexus)

Fördelen är att föraren inte behöver flytta händerna mer än 90 grader vid skarpa svängar, vilket ger en enklare hantering.

Trots att tekniken kan kännas ovan i början beskriver Car Magazine systemet som “naturligt”. Programvaran som styr systemet anpassar sig efter hastigheten, vilket gör bilen smidig att manövrera i låga hastigheter, samtidigt som den blir stabilare när man kör snabbare.

Fördelar och nackdelar

Steer-by-wire skapar en rad fördelar, inte bara för tillverkarna utan även för föraren. Eftersom systemet inte har en fysisk länk till vägen, elimineras vibrationer och oönskade krafter som annars överförs till ratten.

Steer-by-wire av Bosch. (Foto: Bosch)

Det skapar också möjlighet att anpassa styrkänslan efter förarens preferenser, så att samma bil kan kännas olika sportig eller mjuk.

Enligt artikeln finns det dock även utmaningar. Lexus har integrerat systemet med en växlingsfunktion som upplevs som onaturlig, och växlingarna beskrivs som artificiella och mer liknande ett tv-spel.

Den kanske största utmaningen ligger i att skapa ett system som känns pålitligt för föraren, då det helt saknar mekanisk backup i vissa utföranden. Ett eventuellt tekniskt fel kan få allvarliga konsekvenser om det inte finns robusta backupsystem.

Steer-by-wire av Bosch. (Foto: Bosch)

Framtidens bilkörning är elektrisk

Att tekniken nu lanseras i Europa av Lexus är ett tydligt tecken på att biltillverkarna är beredda att ta steget mot en ny typ av styrning. Utan en fysisk rattstång skapas mer utrymme i bilen, vilket är avgörande för elbilar som behöver plats för batterier och andra elektriska komponenter.

Dessutom är Steer-by-wire en avgörande del av utvecklingen mot självkörande fordon. När bilen kör autonomt kan ratten stå stilla eller till och med fällas in, vilket gör att föraren blir mer av en passagerare. Men som alltid är det kundernas acceptans som avgör om tekniken kommer att få ett brett genomslag.

