Så fungerar den nya Steer-by-wire-tekniken

Styrning via Steer-by-wire blir verklighet hos Mercedes-Benz_ en helt ny körupplevelse kombinerat med maximal säkerhet (Foto: Mercedes)
Styrning via Steer-by-wire blir verklighet hos Mercedes-Benz_ en helt ny körupplevelse kombinerat med maximal säkerhet (Foto: Mercedes)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

När nya styrsystem introduceras i Europa blir det tydligt att bilvärlden står inför ett teknikskifte.

Med nya system som nu introduceras i Europa försvinner den mekaniska kopplingen mellan ratt och hjul, vilket kan öppna upp för helt nya möjligheter i framtidens bilar.

Men är förarna redo för en sådan omvälvande förändring?

Revolutionerande teknik

Steer-by-wire, som tekniken kallas, ersätter den traditionella rattstången med ett elektroniskt system.

Istället för att förarens rörelser överförs mekaniskt, skickas de som digitala signaler till ställdon som vrider hjulen. Denna förändring har flera fördelar. Bland annat blir tillverkningen enklare och bilarna kan utformas på ett helt nytt sätt.

Mercedes satsar på den nya tekniken. (Foto: Mercedes)
Mercedes satsar på den nya tekniken. (Foto: Mercedes)

Systemet kan dessutom användas för både vänster- och högerstyrda bilar, vilket skapar flexibilitet.

Även bilföretag som Mercedes-Benz ser potentialen i den nya tekniken, men deras utvecklingschef, Christoph Starzynski, menar att det är kunden som i slutändan avgör när tiden är mogen.

Den stora utmaningen är att förare måste vänja sig vid en helt ny körupplevelse.

Ratten som blev en flygplansspak

I Lexus nya bilmodell RZ, som introduceras i Europa under slutet av 2025, används en så kallad yoke – en styranordning som mer liknar en flygplansspak än en traditionell ratt.

Den balla ratten. (Foto: Lexus)
Den balla ratten. (Foto: Lexus)

Fördelen är att föraren inte behöver flytta händerna mer än 90 grader vid skarpa svängar, vilket ger en enklare hantering.

Trots att tekniken kan kännas ovan i början beskriver Car Magazine systemet som “naturligt”. Programvaran som styr systemet anpassar sig efter hastigheten, vilket gör bilen smidig att manövrera i låga hastigheter, samtidigt som den blir stabilare när man kör snabbare.

Fördelar och nackdelar

Steer-by-wire skapar en rad fördelar, inte bara för tillverkarna utan även för föraren. Eftersom systemet inte har en fysisk länk till vägen, elimineras vibrationer och oönskade krafter som annars överförs till ratten.

Steer-by-wire av Bosch. (Foto: Bosch)
Steer-by-wire av Bosch. (Foto: Bosch)

Det skapar också möjlighet att anpassa styrkänslan efter förarens preferenser, så att samma bil kan kännas olika sportig eller mjuk.

Enligt artikeln finns det dock även utmaningar. Lexus har integrerat systemet med en växlingsfunktion som upplevs som onaturlig, och växlingarna beskrivs som artificiella och mer liknande ett tv-spel.

Den kanske största utmaningen ligger i att skapa ett system som känns pålitligt för föraren, då det helt saknar mekanisk backup i vissa utföranden. Ett eventuellt tekniskt fel kan få allvarliga konsekvenser om det inte finns robusta backupsystem.

Steer-by-wire av Bosch. (Foto: Bosch)
Steer-by-wire av Bosch. (Foto: Bosch)

Framtidens bilkörning är elektrisk

Att tekniken nu lanseras i Europa av Lexus är ett tydligt tecken på att biltillverkarna är beredda att ta steget mot en ny typ av styrning. Utan en fysisk rattstång skapas mer utrymme i bilen, vilket är avgörande för elbilar som behöver plats för batterier och andra elektriska komponenter.

Dessutom är Steer-by-wire en avgörande del av utvecklingen mot självkörande fordon. När bilen kör autonomt kan ratten stå stilla eller till och med fällas in, vilket gör att föraren blir mer av en passagerare. Men som alltid är det kundernas acceptans som avgör om tekniken kommer att få ett brett genomslag.

Elbilarna du bör undvika: “Folk har blivit inlåsta i sina bilar”

Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

