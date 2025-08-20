Förr i tiden kunde en bilägare känna på sig när något var på väg att gå fel. Lukten av bränd olja, ljudet från en skrikande kamrem eller ett klickande batteri var tydliga tecken.
Elbilen och problemen som ingen pratade om
Men när bilindustrin bytte ut förgasare mot gigantiska batterier, har även problemen utvecklats, enligt Teknikens värld.
De traditionella varningssignalerna har ersatts av digitala felmeddelanden och oförklarliga buggar. I dag är bilen mer av en rullande dator än enbart en maskin, och det innebär helt nya utmaningar.
Den nya tidens digitala utmaningar
En stor del av de problem som elbilsägare möter är kopplade till mjukvaran. Det kan handla om allt från system som plötsligt fryser till långsam respons i pekskärmen, eller att navigationen tappar kontakten med internet.
Dessa mjukvaruproblem kan inte lösas med verktyg, utan kräver uppdateringar som ofta skickas över nätet. De kan ibland leda till nya buggar och kräver i många fall en hel del tålamod från ägaren.
Även laddningen har blivit en källa till bekymmer. Det är inte ovanligt att laddningsporten krånglar, eller att bilen helt enkelt vägrar att starta laddningen vid vissa publika stationer. Tidigare kunde man bli irriterad över ett krånglande tanklock, men nu kan det vara en algoritm som inte samarbetar.
Kallare under vintern
Klimatet spelar också en roll. Medan en bensinmotor producerar överskottsvärme som kan användas för att värma kupén, måste elbilen aktivt prioritera batteriets prestanda. Detta kan resultera i att värmen i bilen inte alltid är tillräcklig, särskilt under kalla vintermånader.
Dessutom har en del nyare elbilsmärken fått kritik för brister i byggkvaliteten, som till exempel ojämna paneler och problem med lacken.
En annan stor utmaning är att planera sina resor. Att spontant ge sig ut på en längre bilresa, bort från civilisationen, är något som kräver stor framförhållning. Med en bränsletank i en bensinbil kan man enkelt ha med en extra dunk, men för elbilen är man helt beroende av laddstationer som kan vara glest utspridda.
Denna typ av ovisshet kan leda till en oro för att bli stående utan ström.
De moderna bilarna är också kända för en nästan konstant ström av varningsljud och signaler. EU:s ökade säkerhetskrav har lett till att bilen plingar och larmar för minsta lilla avvikelse, vilket kan upplevas som störande.
Även det nyckellösa systemet kan vara en källa till irritation då bilen ibland kan låsa upp och låsa sig frenetiskt när man rör sig i närheten av den.
En rad problem som försvinner
Elbilen har dock gjort sig av med en lång rad traditionella bilproblem. Eftersom den saknar koppling, slipper man allt från slirande lameller till dyra kopplingsbyten. Elbilar har inte heller en traditionell växellåda, vilket eliminerar problem med slitna lager eller ryckiga växlingar.
Utan avgassystem behöver man inte längre oroa sig för läckor, rostiga ljuddämpare eller dyra katalysatorbyten. Tändsystemet med tändstift och tändspolar är också borta, vilket innebär färre komponenter som kan gå sönder.
Elbilar har ingen motorolja, vilket eliminerar risken för läckage och behovet av regelbundna oljebyten. Bränslepumpen, filtret och insprutningsmunstyckena är också historia. Dessutom är kylsystemet enklare och arbetar med lägre temperaturer, vilket minskar slitaget och förebygger vanliga problem som läckande vattenpumpar.
Kamremmar och kamkedjor är helt överflödiga i en elbil, vilket sparar bilägaren från dyra och tidskrävande byten. Slutligen, utan en förbränningsmotor, behövs inte heller någon turbo, vilket gör att man slipper fel som kan uppstå med turbinaxlar och oljeläckage.
Så, vilket känns tryggast?
Så fungerar den nya Steer-by-wire-tekniken
När nya styrsystem introduceras i Europa blir det tydligt att bilvärlden står inför ett teknikskifte. Med nya system som nu introduceras i Europa
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
