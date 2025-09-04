Den kinesiska biltillverkaren Xpeng har nyligen lanserat sin nya P7-modell och responsen på hemmaplan har varit överväldigande.
Sålde 10 000 bilar på sju minuter
Men trots den omedelbara succén är det ännu osäkert när, och om, bilen kommer att lanseras på den europeiska marknaden.
Modellen, som kombinerar designelement från en sedan, kombi och coupé, har väckt stort intresse tack vare sin kombination av prestanda och avancerad teknik, särskilt när det gäller artificiell intelligens.
Framgången i kina förbryllar bilvärlden
Enligt uppgifter från elbil.no har den nya Xpeng P7 gjort en sensationell start på den kinesiska marknaden.
Efter att försäljningen nyligen inleddes, lyckades bilen sälja 10 000 exemplar på bara sju minuter. Denna prestation visar på ett starkt momentum för företaget, inte bara i Kina utan även globalt.
Enligt Knut Arne Marcussen, PR-chef för Xpeng Motors Norge, är Xpeng på god väg att utöka sin närvaro från 30 marknader vid slutet av 2024 till cirka 60 marknader vid slutet av 2025.
Den nya P7-modellen är en kraftfull elbil med dubbla motorer och fyrhjulsdrift, vilket ger en effekt på 437 kW, motsvarande cirka 586 hästkrafter.
Xpeng har lagt stor vikt vid artificiell intelligens i utvecklingen av modellen, vilket kan vara en av anledningarna till den stora efterfrågan.
Priset för standardvarianten i Kina ligger på 219 800 kinesiska yen, vilket motsvarar ungefär 290 000 svenska kronor.
Ett stort lyft efter en skakig start
Första generationen av Xpeng P7 fick ett ganska svalt mottagande när den lanserades. Trots en tilltalande design ansågs bilens elektronik och mjukvara inte vara helt färdigutvecklad, vilket ledde till kritik från motorjournalister.
Den nya modellen verkar dock ha fått en betydande uppgradering på alla fronter.
Interiören har en 15,6-tums infotainmentskärm, ett 87-tums AR head-up display och ett ljudsystem med 23 högtalare. Föraren kan också dra nytta av ventilerade, uppvärmda och masserande säten som kan justeras på 16 olika sätt.
Bilen erbjuds med två batterialternativ: ett LFP-batteri på 74,9 kWh och ett NMC-batteri på 92,2 kWh.
Beroende på batteri ger detta en räckvidd på mellan 702 och 820 kilometer enligt den kinesiska CLTC-standarden, som ofta ger mer optimistiska siffror än de europeiska. AWD-versionen kan accelerera från 0 till 100 kilometer i timmen på 3,7 sekunder, och bilen har en nästan perfekt viktfördelning på 50:50.
Den är även utrustad med adaptiv luftfjädring.
Test: Xpeng G9 Performance – lyx på el
Dags för ett test av en stor och välutrustad elbil med all lyx man behöver, och mer därtill. Kolla in Xpeng G9 Performance. När man först går fram till
Den europeiska lanseringen är inte bekräftad
Trots succén i Kina är det ännu inte bekräftat om den nya P7-modellen kommer att säljas i Europa. Enligt Marcussen på Xpeng Norge får “tiden visa” om bilen blir tillgänglig på den europeiska marknaden.
Vi har sökt Xpeng i Sverige för en kommentar.
Det har spekulerats i att IAA Mobility-bilmässan i München, som äger rum om fjorton dagar, kan bli platsen där Xpeng tillkännager den europeiska lanseringen.
Med tanke på den nya modellens framgångar i Kina är det troligt att Xpeng vill dra nytta av det positiva momentumet för att utöka sin närvaro globalt.
En liknande succé sågs tidigare i sommar när Xiaomi YU7 suv fick 200 000 beställningar på bara tre minuter efter sin lansering, vilket visar på en stor efterfrågan på nya elbilar från kinesiska tillverkare.
De bästa laddhybriderna – enligt oss
Plug-in-hybrider erbjuder det bästa av två världar: möjligheten att köra enbart på el när batteriet är fulladdat, plus bekvämligheten med en bensinmotor
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Sålde 10 000 bilar på sju minuter
