Sålde 10 000 bilar på sju minuter

Men trots den omedelbara succén är det ännu osäkert när, och om, bilen kommer att lanseras på den europeiska marknaden.

Modellen, som kombinerar designelement från en sedan, kombi och coupé, har väckt stort intresse tack vare sin kombination av prestanda och avancerad teknik, särskilt när det gäller artificiell intelligens.

Framgången i kina förbryllar bilvärlden

Enligt uppgifter från elbil.no har den nya Xpeng P7 gjort en sensationell start på den kinesiska marknaden.

Efter att försäljningen nyligen inleddes, lyckades bilen sälja 10 000 exemplar på bara sju minuter. Denna prestation visar på ett starkt momentum för företaget, inte bara i Kina utan även globalt.

Enligt Knut Arne Marcussen, PR-chef för Xpeng Motors Norge, är Xpeng på god väg att utöka sin närvaro från 30 marknader vid slutet av 2024 till cirka 60 marknader vid slutet av 2025.

Gamla XPENG P7 (Foto: XPENG)

Den nya P7-modellen är en kraftfull elbil med dubbla motorer och fyrhjulsdrift, vilket ger en effekt på 437 kW, motsvarande cirka 586 hästkrafter.

Xpeng har lagt stor vikt vid artificiell intelligens i utvecklingen av modellen, vilket kan vara en av anledningarna till den stora efterfrågan.

Priset för standardvarianten i Kina ligger på 219 800 kinesiska yen, vilket motsvarar ungefär 290 000 svenska kronor.