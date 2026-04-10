Är det en Tesla från 2020-någonting, eller en 20 år gammal Saab? Rosten i runt hjulhusen skulle kunna lura den mest erfarne bilvetaren.
Teslor fortsätter rosta: "Inte tillräckligt skyddade"
Dagens PS skrev redan för några år sedan att Teslas rostskydd var under all kritik. En Model Y som rullat i Norge under en vinter visade början på rostangrepp i skarvar och andra utsatta områden.
Ett tag senare kunde man också rapportera om ett kryphål i Teslas rostgaranti, som friställde bolaget från en stor del av garantiärendena. Det som täcktes var nämligen bara genomgående rostskador som kunde bevisats börjat inne i bilen.
Den som valde att addera extra rostskydd till sin bil blev också nekad rostgaranti efteråt – då Tesla menade att bilen då bilen utsatts för ”exponering för kemiska substanser”.
Lika dåligt nu: ”Början på din mardröm”
Allt fler rapporterar nu om rostproblem på Tesla Model 3, främst i grannlandet Norge, skriver Nettavisen.
I Facebookgruppen ”Tesla Model 3 Norge”, som har 33 000 medlemmar, pratar flera bilägare om rost.
”Det här är bara början på din mardröm”, skriver en av medlemmarna i gruppen under ett av inläggen där en Tesla-ägare ber om råd om hur man får bort rost på karossen.
Vanligt förekommande är rost runt hjulhus, på bromsrör, på länkarmar och bakluckan.
Norska elbilförbundet känner till rostproblemet.
”Vi är medvetna om att Model 3 kan få rost på framför allt bromsrören, både fram och bak”, säger testchefen Ståle Frydenlund på Norsk Elbilförening och tillägger:
”Det är ett generellt problem att ett stort antal bilar inte är tillräckligt väl skyddade mot rost från början, och vi önskar att bilar som säljs i Norge var bättre förberedda för norska vintervägar.”
”Stort problem”
En verkstad som regelbundet tar emot Teslor med rostproblem är Funderud Antirust i Eidsberg i Indre Østfold.
”Det är tyvärr ett stort problem. Vi får samtal från desperata Model 3-ägare som ber om råd”, säger VD:n Matti Funderud till Nettavisen.
Vatten och salt tränger också in i kanalerna under bilen, vilket kan orsaka stora skador.
”Det förvånande är att saltvatten tränger in i kanalerna där batteripaketet sitter fast. Här ser vi ofta stora saltansamlingar som orsakar allvarliga rostangrepp på kanalerna och på batteriets fästbultar. Detta gör bultarna omöjliga att demontera”, säger han.
Och garantin anser han fortfarande vara för dålig.
”Formuleringen i rostgarantin gör det svårt att föreställa sig fall där rostgarantin täcker genomgående rost, vilket vi har fått bekräftat av Tesla-ägare som kontaktar oss efter att ha fått ett garantiavslag.”