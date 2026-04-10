Teslor fortsätter rosta: "Inte tillräckligt skyddade"

Ett tag senare kunde man också rapportera om ett kryphål i Teslas rostgaranti, som friställde bolaget från en stor del av garantiärendena. Det som täcktes var nämligen bara genomgående rostskador som kunde bevisats börjat inne i bilen.

Den som valde att addera extra rostskydd till sin bil blev också nekad rostgaranti efteråt – då Tesla menade att bilen då bilen utsatts för ”exponering för kemiska substanser”.

Lika dåligt nu: ”Början på din mardröm”

Allt fler rapporterar nu om rostproblem på Tesla Model 3, främst i grannlandet Norge, skriver Nettavisen.

I Facebookgruppen ”Tesla Model 3 Norge”, som har 33 000 medlemmar, pratar flera bilägare om rost.

”Det här är bara början på din mardröm”, skriver en av medlemmarna i gruppen under ett av inläggen där en Tesla-ägare ber om råd om hur man får bort rost på karossen.

Vanligt förekommande är rost runt hjulhus, på bromsrör, på länkarmar och bakluckan.

Norska elbilförbundet känner till rostproblemet.

”Vi är medvetna om att Model 3 kan få rost på framför allt bromsrören, både fram och bak”, säger testchefen Ståle Frydenlund på Norsk Elbilförening och tillägger:

”Det är ett generellt problem att ett stort antal bilar inte är tillräckligt väl skyddade mot rost från början, och vi önskar att bilar som säljs i Norge var bättre förberedda för norska vintervägar.”