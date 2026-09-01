Bilförarna blir galna: Googles nya AI pratar för mycket

I och med uppdateringen skulle bilupplevelsen också bli mer personlig och skräddarsydd. Den som vill ha en bakgrundsbild på sin pälskling ska såklart få det.

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Den största nyheten var dock att AI-assistenten skulle bli än vassare. AI:n var tänkt att bli mer hjälpsam och bättre på att förstå kontext. Tillsammans med Gemini Intelligence i telefonen kan hjälpredan nu läsa upp sms, förstå eventuella frågor och sedan föreslå ett svar med information som den hittar i dina appar – exempelvis kalendern.

Men övergången har inte gått helt smidigt, och nu börjar användare klaga på den nya assistenten.

Svarar långsamt, och långdraget

Ett av de vanligaste problemen verkar vara att Gemini pratar betydligt mer än den gamla assistenten, enligt spanska Cinco dias. En kort fråga resulterar i en lång utläggning till svar, vilket följs om frågor om hur AI:n kan hjälpa till på andra sätt. Och när du vill få en enkel uppgift utförd så kan det sluta med man ändå får leta i menyerna själv.

Det finns också exempel på tillfällen när Geminis förståelse för instruktioner helt fallerar, och hjälpredan gör fel. Användare har bland annat rapporterat problem med att spela upp musik, skicka meddelanden och hantera navigationen: En begäran om att spela upp en viss låt kan leda till att podd-biblioteket öppnas och AI:n letar förgäves där.

Också svarstiden får kritik. Gemini upplevs långsam och kan behöva några sekunder på sig innan den reagerar på ett kommando, vilket beskrivs som särskilt märkbart och irriterande när man försöker göra något enkelt medan man kör.

Försvårar navigationen

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Krånglet sträcker sig också in i navigationsappen. Om föraren exempelvis vill lägga till ett stopp längs vägen kan Gemini ibland ändra eller avbryta den befintliga rutten i stället för att bara lägga till stoppet.

Den spanska tidningen skriver att en del användare därmed uppger att de har slutat använda röststyrningen i nya Android Auto, åtminstone tills vidare.

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