Xiaomi har snabbt blivit en av Kinas mest omtalade elbilstillverkare. Men bakom succén döljer sig stora förluster och en allt hårdare priskamp.
Xiaomi säljer elbilar med jätteförlust – tappar 56.000 kronor per bil
Xiaomi har gjort det som få trodde var möjligt.
På bara några år har den kinesiska teknikjätten gått från smartphones och hemelektronik till att bli ett av de mest uppmärksammade namnen på elbilsmarknaden.
Modellerna SU7 och YU7 har skapat enorm efterfrågan i Kina, där kölistorna blivit långa och varumärket fått en närmast Tesla-liknande uppmärksamhet.
Men den snabba framgången har ett högt pris.
Enligt nya räkenskapssiffror förlorar Xiaomi motsvarande cirka 56 000 svenska kronor på varje såld elbil.
Det visar hur brutal konkurrensen har blivit på världens största bilmarknad.
Trots de stora förlusterna fortsätter investerarna att tro på Xiaomis elbilssatsning.
Aktien har rusat kraftigt i takt med att bolaget snabbt tagit marknadsandelar på den kinesiska elbilsmarknaden.
Succé som kostar miljarder
Under årets första kvartal redovisade Xiaomis bil och AI-verksamhet ett driftunderskott på omkring 457 miljoner dollar. Samtidigt levererade bolaget drygt 80 000 bilar.
När förlusten slås ut per bil blir bilden tydlig.
Xiaomi säljer många bilar, men gör det med stora negativa marginaler.
Det är inte ovanligt att nya biltillverkare går med förlust i början. Fabriker ska skalas upp, leverantörsled säkras och tekniken utvecklas.
Problemet för Xiaomi är att förlusten per bil nu ökar kraftigt samtidigt som konkurrensen i Kina pressar priserna nedåt.
Priskriget slår hårt
Den kinesiska elbilsmarknaden har blivit ett slagfält. BYD, Tesla, Nio, Xpeng och flera mindre tillverkare pressar priserna för att vinna marknadsandelar.
För Xiaomi innebär det att bolaget måste balansera mellan volym och lönsamhet. De billigare modellerna bygger varumärket snabbt, men ger svagare marginaler.
Därför försöker bolaget styra fler kunder mot dyrare versioner som SU7 Ultra och YU7 GT. Där finns större chans till bättre lönsamhet.
En riskabel väg till dominans
Xiaomi har finansiella muskler och kan bära förluster under en period.
Men strategin bygger på att volymerna ökar, produktionen effektiviseras och kunderna accepterar dyrare modeller.
Lyckas det kan Xiaomi bli en tung global elbilsaktör.
Misslyckas det riskerar bolaget att bli ännu ett exempel på hur dyrt det är att köpa sig in i bilindustrin.
