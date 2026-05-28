Xiaomi säljer elbilar med jätteförlust – tappar 56.000 kronor per bil

Modellerna SU7 och YU7 har skapat enorm efterfrågan i Kina, där kölistorna blivit långa och varumärket fått en närmast Tesla-liknande uppmärksamhet.

Men den snabba framgången har ett högt pris.

Enligt nya räkenskapssiffror förlorar Xiaomi motsvarande cirka 56 000 svenska kronor på varje såld elbil.

Det visar hur brutal konkurrensen har blivit på världens största bilmarknad.

Trots de stora förlusterna fortsätter investerarna att tro på Xiaomis elbilssatsning.

Aktien har rusat kraftigt i takt med att bolaget snabbt tagit marknadsandelar på den kinesiska elbilsmarknaden.

Succé som kostar miljarder

Under årets första kvartal redovisade Xiaomis bil och AI-verksamhet ett driftunderskott på omkring 457 miljoner dollar. Samtidigt levererade bolaget drygt 80 000 bilar.

När förlusten slås ut per bil blir bilden tydlig.

Xiaomi säljer många bilar, men gör det med stora negativa marginaler.

Det är inte ovanligt att nya biltillverkare går med förlust i början. Fabriker ska skalas upp, leverantörsled säkras och tekniken utvecklas.

Problemet för Xiaomi är att förlusten per bil nu ökar kraftigt samtidigt som konkurrensen i Kina pressar priserna nedåt.