Så har bilmarknaden skiftat under våren

Enligt Carplus finansieras hela 68 procent av alla elbilar idag via privatleasing, under 2025 ökade antalet privatleasade elbilar med 64 procent.

Bland de bilar som är mest populära för privatköpare att leasa återfinns två eldrivna Volvomodeller, visar statistik som Volkswagen finans tagit fram i juni.

Siffrorna gäller perioden januari–maj 2026, av de tio mest privatleasade bilmodellerna var hälften helt eldrivna. För Volvos del innebar det segertåg tack vare EX40 som knep förstaplatsen, och EX30 som landade på andraplats.

Volkswagens Tiguan fick nöja sig med brons.

Också på begagnatsidan har Volvo skördat framgångar i statistiken. Våren har stått för ett monumentalt skifte där XC40 Recharge har blivit herren på den svenska begagnattäppan.

Dagens PS rapporterade nyligen om att Volvo – som gått från drygt 5 procent av begagnatmarknaden för ett par år sedan, till 20 procent idag – knuffat ned Volkswagen, Tesla och en rad andra märken i statistiken.

Så få företag vill ha bensin- eller dieselbil

Volkswagens rapport lyfter också en anmärkningsvärd utveckling bland svenska företag.

Hela 88 procent av bilarna som under perioden januari–maj 2026 finansierats via företagsleasing (vilket var 95 procent av alla sålda bilar) var laddbara.

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Omkring 60 procent var rena elbilar – medan siffrorna för bensin- respektive dieselbilar bara stod för några procent var.

Källa: Volkswagen finans

Jämfört med bara några år tillbaka, 2020, stod elbilar för endast cirka 10 procent – och totalen för laddbara bilar var precis över 50 procent.

”För företagen är frågan om bilparken en fråga om total kostnad. Elbilar har ett högt inköpspris men blir

attraktiva om man ser till den totala kostnaden, särskilt när hänsyn tas till skatter, bränsle och service. Det gör att företagen, som redan är vana vid att räkna på den totala kostnaden av sitt bilinnehav, snabbt har ställt om till elbilar”, skriver Volkswagen Finans i en analys av siffrorna.