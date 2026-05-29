Nya Mercedes GLC 400 EQ får nästan full pott i första testet

I Auto Bilds stora test får bilen omdömet 1,5, vilket i tysk testlogik ligger mycket nära toppbetyg.

Det är framför allt helheten som imponerar. Bilen beskrivs som bekväm, tekniskt avancerad och tydligt byggd för långa resor.

Mercedes elektriska offensiv kommer samtidigt i ett känsligt läge för bolaget.

Under det senaste året har flera tunga profiler lämnat koncernen samtidigt som konkurrensen från kinesiska elbilstillverkare hårdnat.

För Mercedes blir därför modeller som GLC 400 EQ extra viktiga.

De ska inte bara locka nya kunder till eldrift utan också visa att märket fortfarande kan sätta standarden i premiumsegmentet när bilindustrin genomgår sin största omställning på decennier.

Mercedes satsar hårt på lyx och ljussignaturer i nya eldrivna GLC EQ, där den upplysta grillen blivit en av modellens mest uppmärksammade design detaljer. (Foto: Mercedes)

Stark räckvidd och snabb laddning

Mercedes GLC 400 EQ har 489 hästkrafter och fyrhjulsdrift. Enligt testet klarar bilen upp till 611 kilometer enligt WLTP, medan den uppmätta testräckvidden landar på 479 kilometer.

Det gör modellen intressant för köpare som vill ha en elbil utan att kompromissa för mycket med långfärdsegenskaper.

Laddningen från 10 till 80 procent ska dessutom kunna gå på 22 minuter, vilket placerar bilen bland de starkare alternativen i premiumklassen.

Priset börjar på 71 281 euro, motsvarande omkring 815 000 svenska kronor.

Interiören i nya Mercedes GLC 400 EQ domineras av en bred digital skärmvägg och avancerade infotainmentsystem där navigation, kördata och uppkopplade tjänster integreras direkt framför föraren. (Foto: Mercedes)

Ett hett ämne är den stora skärmen där Mercedes tagit position trots trenden mot flera knappar i stället för skärmar.