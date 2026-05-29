Mercedes nya el SUV får toppbetyg i sitt första stora test. Framför allt lyfter testarna fram komforten, räckvidden och den snabba laddningen.
Nya Mercedes GLC 400 EQ får nästan full pott i första testet
Mercedes har länge haft ett starkt grepp om premiumsegmentet, men elektrifieringen har förändrat spelplanen.
Nu visar första testet av nya Mercedes GLC 400 EQ att tyskarna har byggt en el SUV som inte bara ska konkurrera med räckvidd, utan också med klassisk Mercedes komfort.
I Auto Bilds stora test får bilen omdömet 1,5, vilket i tysk testlogik ligger mycket nära toppbetyg.
Det är framför allt helheten som imponerar. Bilen beskrivs som bekväm, tekniskt avancerad och tydligt byggd för långa resor.
Mercedes elektriska offensiv kommer samtidigt i ett känsligt läge för bolaget.
Under det senaste året har flera tunga profiler lämnat koncernen samtidigt som konkurrensen från kinesiska elbilstillverkare hårdnat.
För Mercedes blir därför modeller som GLC 400 EQ extra viktiga.
De ska inte bara locka nya kunder till eldrift utan också visa att märket fortfarande kan sätta standarden i premiumsegmentet när bilindustrin genomgår sin största omställning på decennier.
Stark räckvidd och snabb laddning
Mercedes GLC 400 EQ har 489 hästkrafter och fyrhjulsdrift. Enligt testet klarar bilen upp till 611 kilometer enligt WLTP, medan den uppmätta testräckvidden landar på 479 kilometer.
Det gör modellen intressant för köpare som vill ha en elbil utan att kompromissa för mycket med långfärdsegenskaper.
Laddningen från 10 till 80 procent ska dessutom kunna gå på 22 minuter, vilket placerar bilen bland de starkare alternativen i premiumklassen.
Priset börjar på 71 281 euro, motsvarande omkring 815 000 svenska kronor.
Ett hett ämne är den stora skärmen där Mercedes tagit position trots trenden mot flera knappar i stället för skärmar.
Komforten är bilens styrka
Bilderna från testet visar tydligt vad Mercedes prioriterat. Baksätet ser rymligt ut, kupén är ljus och påkostad, och bagageutrymmet uppges rymma upp till 1 740 liter med nedfällt baksäte.
Auto Bild lyfter också fram fjädringskomforten. Det är viktigt, eftersom många elbilar lider av hög vikt och hård gång.
Här verkar Mercedes ha lyckats behålla den mjuka, tysta och lyxiga känsla som många förväntar sig av märket.
En dyr men stark helhet
GLC 400 EQ är ingen billig bil, men den riktar sig inte heller till den breda massmarknaden.
Den vänder sig till köpare som vill ha eldrift, premiumkänsla och praktiska SUV egenskaper i samma paket.
För Mercedes är testet viktigt. Det visar att bolaget nu börjar hitta rätt balans mellan elteknik och traditionell lyx.
Om priset inte avskräcker kan GLC 400 EQ bli en av märkets mest intressanta elbilar hittills.
