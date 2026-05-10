BMWs elbilsförsäljning rasar – faller över 20 procent

Utvecklingen visar hur snabbt förutsättningarna förändrats på den globala elbilsmarknaden där både europeiska premiumtillverkare och kinesiska jättar nu kämpar med hårdare konkurrens och osäkrare efterfrågan.

Samtidigt kommer raset i ett läge där hela den globala bilindustrin pressas hårt av svagare elbilsefterfrågan och växande prispress från Kina.

BMW har tidigare varnat för att kinesiska tillverkare med billigare teknik och snabbare utveckling nu förändrar konkurrensen på elbilsmarknaden betydligt snabbare än många europeiska märken räknat med.

Kina och USA skapar ny press

BMW pekar själva ut flera orsaker bakom nedgången.

Intresset för elbilar har försvagats i Kina samtidigt som flera statliga stödprogram minskat eller försvunnit helt på vissa marknader.

Därutöver påverkas europeiska tillverkare av amerikanska tullar och ökade handelsspänningar.

Samtidigt fortsätter priskriget inom elbilssegmentet att pressa marginalerna för stora tillverkare världen över.

BMW Groups andel elbilar sjönk under kvartalet till 15,5 procent av den totala försäljningen. Under samma period förra året låg siffran på 17,2 procent.

ANNONS

För ett bolag som investerat miljardbelopp i elektrifiering blir utvecklingen därför extra känslig.