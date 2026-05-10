Svagare efterfrågan i Kina, minskat stöd för elbilar och hårdare konkurrens pressar nu den tyska biljätten. BMW går igenom en betydligt tuffare period på elbilsmarknaden än många väntat sig.
BMWs elbilsförsäljning rasar – faller över 20 procent
Nya siffror från bolagets första kvartal visar att försäljningen av elbilar har fallit med över 20 procent jämfört med samma period förra året.
Nedgången syns samtidigt tydligt i lönsamheten där vinsten före skatt pressats kraftigt.
Utvecklingen visar hur snabbt förutsättningarna förändrats på den globala elbilsmarknaden där både europeiska premiumtillverkare och kinesiska jättar nu kämpar med hårdare konkurrens och osäkrare efterfrågan.
Samtidigt kommer raset i ett läge där hela den globala bilindustrin pressas hårt av svagare elbilsefterfrågan och växande prispress från Kina.
BMW har tidigare varnat för att kinesiska tillverkare med billigare teknik och snabbare utveckling nu förändrar konkurrensen på elbilsmarknaden betydligt snabbare än många europeiska märken räknat med.
Kina och USA skapar ny press
BMW pekar själva ut flera orsaker bakom nedgången.
Intresset för elbilar har försvagats i Kina samtidigt som flera statliga stödprogram minskat eller försvunnit helt på vissa marknader.
Därutöver påverkas europeiska tillverkare av amerikanska tullar och ökade handelsspänningar.
Samtidigt fortsätter priskriget inom elbilssegmentet att pressa marginalerna för stora tillverkare världen över.
BMW Groups andel elbilar sjönk under kvartalet till 15,5 procent av den totala försäljningen. Under samma period förra året låg siffran på 17,2 procent.
För ett bolag som investerat miljardbelopp i elektrifiering blir utvecklingen därför extra känslig.
Vinsten faller kraftigt
Bolagets vinst före skatt föll samtidigt med nästan 25 procent under kvartalet.
Trots nedgången redovisar BMW fortfarande ett överskott på motsvarande drygt 17 miljarder svenska kronor, vilket visar att koncernen fortfarande står betydligt starkare än många konkurrenter.
BMW lyckades dessutom begränsa det totala försäljningstappet bättre än flera andra tyska tillverkare.
Volkswagen tappade omkring fyra procent av försäljningen medan Mercedes registrerade ännu större nedgångar under perioden.
Samtidigt ökar osäkerheten kring hur snabbt elbilsmarknaden faktiskt kan växa framöver utan omfattande subventioner och statliga stöd.
För investerare blir utvecklingen viktig att följa eftersom flera stora biltillverkare nu försöker balansera mellan fortsatt elektrifiering och svagare efterfrågan på vissa marknader.
BMW håller dock fast vid de mål som ledningen satte upp inför 2026 och signalerar fortsatt optimism kring resten av året.
Frågan är samtidigt om premiumkunderna verkligen är redo att köpa elbilar i samma takt som tillverkarna tidigare räknat med.
