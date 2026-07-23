"Riktig bilkörning" på väg mot utrotning: Så få köper manuell växel

Allt fler biltillverkare att slopa manuella alternativ för att minska utvecklings- och produktionskostnaderna när modellutbudet elektrifieras. Allt fler väljer att ta körkort enbart för automatväxlade bilar. Trenden är inte unik för Sverige – och företag som BMW tror att den manuella växellådan helt är borta innan decenniets slut.

Nedgång på 40 procent i juni

Nya registreringssiffror visar att raset för manuell växel fortsätter i snabb takt och att allt färre bilköpare väljer att växla själva. Under årets första sex månader minskade antalet nyregistrerade personbilar med manuell växellåda med 34,9 procent jämfört med samma period i fjol. Enbart i juni var nedgången drygt 40 procent, enligt statistik från Car.info som sammanställts av Carup.

Utvecklingen är anmärkningsvärd eftersom den manuella växellådan redan utgör en mycket liten del av marknaden. Hittills i år har omkring 4 000 manuella personbilar registrerats i Sverige, att jämföra med nästan 177 000 under 2016.

Oväntade vinnaren: Dacia Sandero

Volkswagen Golf illustrerar förändringen. Modellen är fortfarande en av få storsäljare som erbjuds med sexväxlad manuell låda, men i juni registrerades endast 23 exemplar.

Även Audi A3, Hyundai i20, Kia Picanto, Peugeot 2008, Volkswagen T-Cross, Citroën C3 Aircross, Dacia Jogger och Hyundai Bayon finns fortfarande att få med manuell växellåda, enligt Carup.

Den modell som mest av allt håller den manuella växellådan vid liv är Dacia Sandero. Under årets första månader har 552 exemplar registrerats med manuell låda. Bara i juni stod modellen för 145 registreringar, vilket motsvarar mer än var femte nyregistrerad manuell personbil i Sverige.

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