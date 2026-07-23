Fortsatt uppåt för bilförsäljningen
Bilförsäljningen i EU ökade med 5,7 procent under det första halvåret, jämfört med motsvarande period i fjol, meddelar branschorganisationen Acea.
Rena elbilar nådde en marknadsandel på 20,7 procent i juni, upp från 15,6 procent ett år tidigare, enligt färsk statistik över nybilsregistreringar.
Hybridmodeller var det mest populära alternativet, med en marknadsandel på 37,3 procent.
Den samlade marknadsandelen för bensin- och dieselbilar föll till 29,7 procent, från 37,8 procent.
Efterfrågan drevs på av skatterabatter och stödprogram på många marknader. Men för att nå utsläppsmål för 2030 krävs en ännu starkare omställning till elbilar, påpekar Acea.
”Riktningen är rätt. Hastigheten är det inte”, säger generaldirektör Sigrid de Vries i ett pressmeddelande.