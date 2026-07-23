Fortsatt uppåt för bilförsäljningen

Rena elbilar nådde en marknadsandel på 20,7 procent i juni, upp från 15,6 procent ett år tidigare, enligt färsk statistik över nybilsregistreringar.

Bilförsäljningen i EU ökade med 5,7 procent under det första halvåret, jämfört med motsvarande period i fjol, meddelar branschorganisationen Acea.

Rena elbilar nådde en marknadsandel på 20,7 procent i juni, upp från 15,6 procent ett år tidigare, enligt färsk statistik över nybilsregistreringar.