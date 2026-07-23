Retrotrend: 90-talsikonen gör eldriven comeback – Renault Twingo blir viral succé

Anpassad för stadskörning

Den nya modellen är formgiven med tydliga retro-vibbar inspirerade av originalmodellen, men är uppdaterad med modern teknik för stadskörning.

Ny uppdaterad version, perfekt för stadskörning. (Foto: Renault)

Den kompakta elbilen har en elmotor på 82 hästkrafter och räckvidd på upp till 263 km på en laddning. Bilen har runda LED-strålkastare och en ”one-box”-silhuett som påminner om 90-talsikonen, men är numera en 5-dörrarsbil.

Räckvidden på upp till 263 km på en enda laddning. (Foto: Renault)

För Renault handlar lanseringen inte bara om nostalgi.

ANNONS

Små elbilar väntas få en allt viktigare roll när städer ställer om till mer hållbara transporter. En kompakt bil med låg energiförbrukning kan bli ett attraktivt alternativ för förare som främst behöver ett smidigt fordon för vardagsresor.

Populär på sociala medier

Det verkar som att unga förare har tagit den nya elbilen till sig, vilket tydligt syns på sociala medier där elbilen har fått ett uppsving.

Att modellen blivit populär på sociala medier visar också hur bilmarknaden förändras. Tidigare var det främst prestanda och tekniska specifikationer som skapade uppmärksamhet, men i dag spelar design, historia och känsla en allt större roll.

Renault Twingo visar därmed hur gamla ikoner kan få nytt liv i den elektriska eran. Genom att kombinera 90-talets charm med modern teknik hoppas Renault locka både tidigare fans och en ny generation bilköpare genom retrotrenden.

Renault håller låg prislapp

Bilen finns redan att köpa på många marknader runt om i Europa, dock inte i Sverige än så länge, och prislappen ligger på motsvarande drygt 200 000 kronor.

Renault har hittills fokuserat på stora marknader som Tyskland och Frankrike, och planerar att släppa den nya elbilen i Sverige längre fram under 2026.

För Sverige är modellen intressant eftersom marknaden länge har saknat billigare elbilar i småbilsklassen. Renault placerar Twingo som ett mer prisvänligt alternativ till större elbilar, samtidigt som den konkurrerar med andra kompakta elbilar.

ANNONS

Nu rider Renault vidare på retrovågen med en helt ny elektrisk version av Twingo som heter heter Twingo E-Tech Electric som givetvis är utrustad med den senaste tekniken. (Foto: Renault)

Läs även:

Fiat väcker Multipla till liv – som retroinspirerad fyrsitsig microcar. Dagens PS

Renault 4: Mycket retrocharm för svala svenskar. Dagens PS