En bilmodell som många trodde hade lämnat scenen för gott är tillbaka i rampljuset. Renault Twingo, som lanserades första gången 1993, har fått ett oväntat uppsving och blivit en favorit bland en ny generation bilentusiaster.
Retrotrend: 90-talsikonen gör eldriven comeback – Renault Twingo blir viral succé
Med nya Twingo tar Renault upp kampen mot andra lågprismärken som Dagens PS berättat.
Under flera år har många trott att den klassiska småbilen långsamt skulle försvinna från Europas vägar.
Renault gasar på – genom retrosatsning
Suv-modeller och stora elbilar har dominerat utvecklingen samtidigt som flera tillverkare lämnat segmentet helt. Men Renault verkar tänka annorlunda – där nya Renault Clio kan bli en av årets smartaste småbilar
Nu rider Renault samtidigt vidare på retrovågen med en helt ny elektrisk version av Twingo som heter heter Twingo E-Tech Electric. Målet är att kombinera den ursprungliga modellens charm från 1993 med dagens krav på effektivitet, digital teknik och utsläppsfri körning, enligt tyska Auto Bild.
Anpassad för stadskörning
Den nya modellen är formgiven med tydliga retro-vibbar inspirerade av originalmodellen, men är uppdaterad med modern teknik för stadskörning.
Den kompakta elbilen har en elmotor på 82 hästkrafter och räckvidd på upp till 263 km på en laddning. Bilen har runda LED-strålkastare och en ”one-box”-silhuett som påminner om 90-talsikonen, men är numera en 5-dörrarsbil.
För Renault handlar lanseringen inte bara om nostalgi.
Små elbilar väntas få en allt viktigare roll när städer ställer om till mer hållbara transporter. En kompakt bil med låg energiförbrukning kan bli ett attraktivt alternativ för förare som främst behöver ett smidigt fordon för vardagsresor.
Populär på sociala medier
Det verkar som att unga förare har tagit den nya elbilen till sig, vilket tydligt syns på sociala medier där elbilen har fått ett uppsving.
Att modellen blivit populär på sociala medier visar också hur bilmarknaden förändras. Tidigare var det främst prestanda och tekniska specifikationer som skapade uppmärksamhet, men i dag spelar design, historia och känsla en allt större roll.
Renault Twingo visar därmed hur gamla ikoner kan få nytt liv i den elektriska eran. Genom att kombinera 90-talets charm med modern teknik hoppas Renault locka både tidigare fans och en ny generation bilköpare genom retrotrenden.
Renault håller låg prislapp
Bilen finns redan att köpa på många marknader runt om i Europa, dock inte i Sverige än så länge, och prislappen ligger på motsvarande drygt 200 000 kronor.
Renault har hittills fokuserat på stora marknader som Tyskland och Frankrike, och planerar att släppa den nya elbilen i Sverige längre fram under 2026.
För Sverige är modellen intressant eftersom marknaden länge har saknat billigare elbilar i småbilsklassen. Renault placerar Twingo som ett mer prisvänligt alternativ till större elbilar, samtidigt som den konkurrerar med andra kompakta elbilar.
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