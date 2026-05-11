Så få väljer manuell växellåda i Sverige

Sedan årsskiftet har andelen nyregistrerade bilar med manuell växellåda varit försvinnande liten, enligt statistik från Carinfo. Av 102 509 registreringar hade bara drygt 2500 växelspak.

Läs mer: Magisk växellåda kan bli bästa av två världar

Utvecklingen är inte direkt förvånande. Automatlådans segertåg började redan 2015, då 51,42 procent av registreringarna tillhörde automatbilar.

Och dit marknaden går, följer tillverkarna. Antalet nya bilmodeller som erbjuds med manuell växellåda i Sverige är numera väldigt få. Bland sportbilar respektive småbilar går det fortfarande att hitta växelspakar men i mellansegmenten får man leta noggrant efter växelspakar – KIA:s kommande kombi är ett undantag.

Därför väljer fler automatlådan

Att det säljs mer och mer elbilar är såklart en del i förklaringen till automatlådans övertag på marknaden. Men även bland de nyregistrerade fossildrivna bilarna är den huvuddelen automatväxlade, enligt Carinfos siffror.

För en medelsvensson innebär automatlådan ett enklare billiv: Mindre att tänka på vid körning och ett enormt plus om man bor i storstadsregionerna och ofta drabbas av rusningstrafikens ryckiga körmönster.

Då kan manuell låda vara bättre

Två faktorer får två helt olika bilköpare att stråla samman vid växelspaken. För budgetköparen innebär manuell låda generellt sett ett längre pris än en automatlåda. I fallet Mazda 3 kostar automatversionen dryg 18 000 kronor mer än den manuella.

ANNONS

På helt andra sidan spektrumet av bilköpare hittar vi istället sportbilsentusiasten. För denne handlar det istället om körkänslan. Manuell låda erbjuder mer kontroll och tätare sammankoppling mellan bil och förare. En slingrig landsväg en ljummen sommarkväll är inte samma sak utan växelspakens knopp i högerhanden.

Läs mer: Så skiljer sig racingväxellådor från vanliga bilväxellådor