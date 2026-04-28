Regeringen lovar fixa alla potthål – senast 2037

”Ett helt lapptäcke av underhållsskuld”

Ambitionen är att allt eftersatt underhåll på landets vägar, som exempelvis potthål och slitna vägsträckor, ska vara åtgärdat senast år 2037. När det gäller järnvägen ser tidsplanen annorlunda ut – där väntas arbetet ta betydligt längre tid.

Totalt omfattar satsningen 1 171 miljarder kronor fram till 2037, vilket regeringen beskriver som den största infrastruktursatsningen i landets historia.

Av den totala summan går 607 miljarder till nya investeringar i transportsystemet. Samtidigt avsätts cirka 210 miljarder till drift och underhåll av järnvägen och 354 miljarder till vägnätet.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) betonar vikten av ett fungerande transportsystem.

”Vi kan inte ha ett helt lapptäcke av underhållsskuld i det svenska vägnätet och det kommer vi inte heller att ha. 2037 så är hela underhållsskulden åtgärdad”, säger han på en presskonferens.

Tar längre tid för järnvägen

För järnvägen tar det till 2050 att komma ikapp med underhållet.

”Jag är den förste att välkomna om vi kan utveckla metoder som gör att vi kan underhålla snabbare. Om vi skulle lägga mer pengar nu, skulle de pengarna bara brinna inne”, säger Andreas Carlson.

Miljöpartiet är dock kritiska till regeringens prioriteringar.

”Regeringen har stoppat planer på nya stambanor, och nu lägger de tillbaka små och otillräckliga åtgärder på en järnväg från 1800-talet. Det här kommer lämna människor på perrongen väntandes på försenade tåg”, skriver MP:s transportpolitiska talesperson Linus Lakso till TT.

