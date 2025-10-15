Supermaterialet som ska få stopp på potthål

Storbritannien har stora problem med potthål i sin asfalt. Enligt organisationen RAC rör det sig om miljoner gropar i vägen varje år i landet.

Problemet finns förstås här i Sverige också, Svenska Dagbladet rapporterade i fjol om att antalet potthål växer kraftigt även om de rapporterade fallen till Trafikverket rör sig om hundratals och inte miljontals fall.

“Ett potthål är ett hål i vägen som uppstår när vatten tränger in i sprickor i asfalten. När vattnet fryser spränger isen sönder håligheten i vägen och det blir en grop”, berättar Linnea Viklund, enhetschef underhåll på Trafikverket på myndighetens hemsida.

Nobelpriset för supermaterialet

BBC rapporterar om att ett nytt material kan få stopp på denna plåga för bilisterna. Essex Highways installerade varmvalsad asfalt förstärkt med grafen på en del av A1016 i Chelmsford år 2022.

Grafen är ett nanomaterial av kol som är extremt starkt, mycket lätt, böjbart, transparent, och en utmärkt ledare av elektricitet och värme. Det upptäcktes 2004, och 2010 tilldelades Andre Geim och Konstantin Novoselov Nobelpriset i fysik för upptäckten.

Resultaten är positiva. Tester visar att den grafen-förstärkta vägen klarar både väder och trafik bättre än vanliga vägar.

”Vi fann att den grafenförstärkta produkten presterade 10 procent bättre i styvhetstesterna och 20 procent bättre när det gäller vattenkänslighet”, säger James Stokes, affärsenhetschef på labbet Jean Lefebvre UK till BBC.

Om det nya supermaterialet kan bli lösningen på potthålen återstår att se.

“Men vägindustrin fortsätter att undersöka en rad innovationer, av vilka många lovar att förlänga materialets och vägarnas livslängd”, skriver Asphalt Industry Alliance i en rapport.